Ananas diyeti

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Ananas tok tutuyor, bağırsak faaliyetlerini düzene sokuyor, ödem atıyor, tatlı ihtiyacını karşılıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor!

Ananas Diyeti nedir?

Ananas diyeti, etkisi ve tadıyla keyifli bir diyet olanağı sunuyor. Ancak unutmamanız gereken tek tip beslenme alışkanlığı geliştirdiğinden dolayı 4 günden uzun süre uygulanmaması…



Ananas Diyeti nasıl yapılır?

Ananası ince dilimler haline getirerek kahvaltı sırasında, kahvaltıdan 2 saat sonra, öğle yemeği ve akşam yemeği yerine yiyin.



Bunlara dikkat edin!

• Günde en az 1 litre su tüketin.

• Sabah ve akşam saat tam 8'de ve öğün aralarında su tüketmeyi unutmayın.

• Su ihtiyacını gidermiş bir beden, ananası daha rahat biçimde sindirir ve böylece daha fazla kalori harcatır.

• Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin. Unutmayın, iyi çiğnemek sinidirimi de kolaylaştırır.

• Kahvaltıda taze sıkılmış greyfurt suyu veya portakal suyu, ananas diyetinin en büyük yardımcı meyveleri olacaktır.

• Ananas diyeti sırasında mümkünse kahve veya çay kullanmayın.

• Öğle yemeğini kahvaltıdan dört saat sonra yapın.