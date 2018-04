Karaciğerden başlayarak tüm organlarınızı arındıracak bu diyetle sağlıklı bir bedene merhaba deyin!





* Formsante dergisinden alınmıştır.Tüm yıl boyunca bazen farkında olarak bazen de farkında olmadan trans yağlı, yüksek früktoz içeren mısır şuruplu yiyecekler, kafein, alkol, işlenmiş hazır besinler tükettik. İlaçlar yuttuk, hava ile ağır metallere maruz kaldık. Vücudumuzun kendi ürettiği nitrojen, üre, karbondioksit gibi kimyasallar, enfeksiyona neden olan bakteri, virüs ve parazitler ile kimyasal tarım ilaçları ve temizlik ürünleri de sağlığımızı tehdit etti. Vücudumuzu bu yükten kurtarmak gerekiyor. Bu yolda bize rehberlik eden Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, vücudun detoks merkezi karaciğeri besinlerle yenilemek, böbreklerin süzüm kapasitesini artırmak ve bağırsakların her gün en az bir kere çalışmasını sağlamak gerektiğini belirtiyor. Tüm bunlar da yine doğru besin tercihleri yaparak mümkün oluyor.Kurutulmuş domates, közlenmiş tatlı kırmızıbiber ve taze maydanozu çok ince dilimler halinde kesin ve harmanlayın. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve çok az sumak ekleyerek lezzetlendirin.2 adet taze pancarı rendeleyin. Üzerine 1 adet tatlı kırmızıbiber, taze fesleğen, 1 adet kuru soğan ve 1 diş sarımsağı ince doğrayın. Üzerine az limon sıkıp, pul biber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile lezzetlendirin.Taze domates, taze salatalık, taze maydanoz, taze yeşilbiber ve kuru soğanı ince doğrayın zeytinyağı ile harmanlayın. Üzerine dövülmüş ceviz ve az toz zerdeçal serperek servis edin.• Saflaştırılmış tüm yiyecekler ve hazır paket ürünlerden uzak durun.• Asitli, gazlı ve gazsız içecek tüketimini durdurun.• Sakız dahil tatlandırıcılı hiçbir ürün tüketmeyin.• Tüm et çeşitleri, deniz ürünleri, yumurta, süt ve hayvansal yiyeceklere ara verin.• Sigara, alkol ve hazır meyve suları kesinlikle yasak.• Mevsime uygun sebze meyve alın.• Çikolata ve tüm tatlılardan uzak durun.• Yemekleri zeytinyağı ile pişirin.• Her gün, günün istediğiniz vakti en az 45 dakika yürüyüş yapın.• Bu bir hafta içinde eğer olanaklarınız varsa kese, sauna, masaj ve buhar banyosunu kurallarına göre uygulayın.1 çay bardağı taze salatalık, fesleğen, nane, maydanoz ve dereotundan hazırlanan sebze suyunu için.1 küçük boy armut1 tatlı kaşığı bal1 avuç içi kadar kavrulmamış çiğ tuzsuz fındıkToksin Atıcı Salata-SabahKahvaltı sonrası 1 büyük bardak limonlu ılık su için.3-4 adet kuru erik veya kuru hurma1 büyük tabak zeytinyağlı lahana yemeği1 kase zeytinyağlı, domatesli bulgur pilavıToksin Atıcı Salata-ÖğleÖğle yemeği sonrası 2 bardak limonlu su için.1 avuç içi kadar kavrulmamış çiğ kabak çekirdeği içi1 kase mercimek çorbası (limon sıkıp bol baharat ekleyebilirsiniz)1 kase kuru börülce pilakiToksin Atıcı Salata-AkşamAkşam yemeği sonrası 2 bardak limonlu su için.1 fincan sinameki çayı1 çay bardağı taze salatalık, fesleğen, nane, maydanoz ve dereotundan hazırlanan sebze suyunu için.2 adet taze incir1 küçük boy muz1 tatlı kaşığı pekmez1 avuç içi kadar kavrulmamış çiğ Antep fıstığı içiToksin Atıcı Salata-SabahKahvaltı sonrası 1 büyük bardak limonlu ılık su için.3-4 adet kuru kayısı2 adet zeytinyağlı garnitürlü enginar (taze, dondurulmuş veya konserve olabilir)2 ince dilim kavun1 kase haşlanmış ve dereotu ile karıştırılmış buğdayToksin Atıcı Salata-ÖğleÖğle yemeği sonrası 2 bardak limonlu su için.1 avuç içi kadar kavrulmamış çiğ badem içi1 kase sebze çorbası (brokoli, lahana, havuç, patates ve diğer sebzeleri ekleyebilirsiniz)1 kase haşlanmış ve dereotu ile karıştırılmış buğdayToksin Atıcı Salata-AkşamAkşam yemeği sonrası 2 bardak limonlu su için.1 fincan rezene çayı1 çay bardağı taze salatalık, fesleğen, nane, maydanoz ve dereotundan hazırlanan sebze suyunu için.1 su bardağı toksin atıcı içecek: Katı meyve sıkacağında 3 dilim taze ananas ve az taze zencefili sıkıp için.1 tatlı kaşığı bal3 adet yumurtanın beyazını zeytinyağı ve sevdiğiniz sebzeleri de kullanarak omlet şeklinde tüketin.Toksin Atıcı Salata-Sabahkahvaltı sonrası 1 büyük bardak limonlu ılık su için.1 su bardağı toksin atıcı içecek: 2 orta boy yeşil elma ve az taze zencefili doğrayıp katı meyve sıkacağından suyunu çıkarıp için.4-5 adet kurutulmuş patlıcandan yapılmış bulgurlu zeytinyağlı dolma1 kase domates çorbasıToksin Atıcı Salata-ÖğleÖğle yemeği sonrası 2 bardak limonlu su için.3 adet kuru incir1 tabak zeytinyağlı nohut yemeği1 kase domates soslu tam buğday unundan yapılmış spagettiAkşam yemeği sonrası 2 bardak limonlu su için..1 fincan adaçayı