Aylin Yılmaz'dan diyet listesi

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Yılmaz'dan diyet listesi ve kilo verme tüyoları...

Yaza ‘aktif’ girmenin 7 sırrı

1. Her gün mutlaka 2.5 litre su için.

2. Haftada 20 km. yürüyün (3 gün 6.5 km. veya 4 gün 5 km. yürüyebilirsiniz.)

3. Gün içinde, içtiğiniz en az 1 litre suda tarçını, limon dilimlerini ve taze kök zencefil dilimlerini bekletin.

4. Akşam saatlerinde yoğun karbonhidrat (Ekmek, pilav, makarna, börek gibi) tüketmeyin.

5. Her gün kivi, greyfurt, ananas, yeşil elma tüketin. Ya da en azından 200 cc. kadar taze meyve suyu için.

6. Akşam yemeklerinizde genelde nohut, mercimek, kapuska, levrek, somon, enginar ve bol bol salata tüketin.

7. Haftada sadece bir gün sabah açken tartılın.

