Dünyada giyilebilir teknoloji denince akla gelen ilk markalardan biri olan Misfit’in geliştirdiği, fitness alanında devrim yaratan ve şık tasarımıyla benzersiz olan aktivite ve uyku monitörü Misfit Shine’ı babanıza hediye edebilirsiniz.





Hareket etme isteğini artıran ve Red Dot ödüllü tasarımıyla ister havuzda ister toplantıda kişinin aktivite seviyesini her an izleyen Misfit Shine’ı, D&R’larda bulabilirsiniz.Misfit Shine, Babalar Günü’nde farklı, şık ve dinamik bir hediye almak isteyenler için harika bir seçenek olabilir. Misfit firmasının şık tasarımı ve hafifliğiyle giyilebilir teknoloji alanında devrim yaratan aktivite ve uyku monitörü Misfit Shine Haziran ayının başından bu yana D&R’larda satılmaya başlandı.Tek başına bir fitness cihazı olmanın ötesinde, Red Dot ödüllü şık tasarımıyla aynı zamanda aksesuar olarak da kullanılabilen Misfit Shine ile babanıza yepyeni bir fitness deneyimi sunabilirsiniz. Siyah, gri, şampanya sarısı ve mavi renk seçeneklerine sahip Misfit Shine, bileklik ve kolye olarak kullanılabiliyor, takım elbisenin ve diğer kıyafetlerin yakasına ya da ayakkabıya iliştirilebiliyor.10 gramdan hafif olan ve benzerleri gibi şarjla değil pille çalışan Misfit Shine gözünüze küçük görünebilir fakat babanızın hayatını değiştirecek kadar büyük bir işleve sahip.Misfit Shine, havuzda yüzerken, bisiklete binerken ve hatta uyurken kişinin aktivite seviyesini her an izliyor. Fitness’ı yaşam biçimi haline getiren Misfit Shine ile babanız ne kadar yürüdüğünü ve kaç kalori verdiğini, iOS ya da Android cihazına yükleyebileceği uygulama sayesinde anında öğrenebilecek. Misfit Shine sayesinde yediği yemeklerin fotoğrafını çekebilecek, spor yaparken arkadaşlarıyla yarışabilecek, hareketi eğlenceye dönüştürecek ve spor yaparken motivasyonunu hiç kaybetmeyecek.