Bahar yorgunluğu ile başa çıkın

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Bahar yorgunuysanız beslenme ve yaşam tarzınızı değiştirin...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem Apa, bahar ayları doğa ve metabolizmanın uyanışı kimileri için enerji kaynağı olurken kimileri için ciddi bir yorgunluk sebebi olabileceğini söyledi. Apa, "Son günlerde sürekli uykulu, yorgun ve halsizseniz beslenme ve yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle enerjinizi geri kazanabilirsiniz." dedi.



Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem Apa, bahar yorgunluğuna karşı yapılabilecekler hakkında bilgiler verdi. Bahar yorgunluğuna karşı beslenmenin önemine değinen Apa, "Bahar yorgunluğu ile başa çıkmanın en önemli yolu iyi ve dengeli beslenmeden geçiyor. Bol bol su içmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, akşam öğünlerinde az yağlı, hafif beslenmek, kahve, çay, kola, kakao gibi kafeinli içeceklerden uzak durmak enerjinizi yerine getirecek." diye konuştu.



Az ama sık yiyin diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem Apa şunları sıraladı: "Beyin performansı için en önemli öğün olan kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Az az, sık sık yemek yemeği tercih edin. Sigara tüketiyorsanız C vitamini alımınızı içmeyen birine göre 2 kat daha fazla olacak şekilde ayarlayın. Beyaz rafine edilmiş besinler yerine tam buğday, çavdar, kepek gibi rafine edilmemiş tahılları tercih edebilirsiniz. Öğünlerinizin protein, karbonhidrat ve sebze açısından dengeli olmasına özen gösterin."



Yorgunluğa karşı hayat tarzınızda değişiklik yapın diyen Sanem Apa, "Akşam yatmadan önce ve sabah kalkınca odanızı mutlaka havalandırın. Oksijen sizi daha enerjik kılabilir. Günde 7- 8 saat uyumanın önemini unutmayın. Haftada 3 gün açık havada yapacağınız tempolu yürüyüş hem kilo kontrolünü sağlar hem de yorgunluğa karşı korur. Ailenizle zaman geçirmek ve dostlarla sohbet rahatlatıcı etki gösterecektir. Sabahları ılık bir duş almak dinçleştirici bir etki yapar." dedi.



Beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Apa, "Günde 2.5- 3 litre su tüketmelisiniz. Bahar yorgunluğundan korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinlere beslenmenizde özellikle yer verin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek besinlerin başında prebiyotik yoğurtları sayabiliriz. Bitkisel çayları rahatlatıcı etkilerinden de yararlanmak için tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



(CİHAN)