Bayramda tatlı yerine meyve ikram edin...





Ramazan’da vücut metabolizmasının yavaşladığını, bayramda tatlı tüketimi ve eski düzene dönülmesiyle kilo alma tehlikesine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Gizem Köse, bayramdan itibaren bazı beslenme değişiklikleriyle yeni bir başlangıç yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Köse, bayramda tatlı çikolata ve şekerin kontrollü tüketilmesini, hatta konuklara tatlı yerine meyve ve kuruyemiş ikram edilmesini de önerdi.Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, Ramazan’da değişen beslenme alışkanlıkları ile metabolizmanın yavaşladığına dikkat çekerek Ramazan Bayramı’nda günlük beslenme alışkanlıklarına hızlı dönüş yapmanın kilo alımına yol açabileceği uyarısını yaptı.Köse, beslenme konusunda yapılacak bazı değişikliklerle vücudun eski düzenine döneceğini belirterek bunun bir şans olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Köse şu önerilerde bulundu:“Ramazan ayı boyunca 17,5 saatlik açlık sonrasında bazılarımız ağır bazılarınız hafif öğünler tükettiniz ve sonuç olarak metabolik dengeniz değişti. Bu açlık öncesinde de gece saatinde öğün tüketince metabolizmanız yavaşladı. Bu yavaş metabolizma ile bayramda günlük beslenme alışkanlıklarınıza hızlı bir dönüş yaparsanız kilo alımı kaçınılmaz olacaktır. Oruç tutanlar Ramazan Bayramı’nı hafif bir normale geçiş aşamasına dönüştürebilir. Mademki Ramazan’da vücudunuzu dinlendirdiniz şimdi de yepyeni bir başlangıç yapın. Beslenme alışkanlıklarınızı biraz da değiştirmek için bir şans elinize geçti!Bayram kahvaltı sofralarının ayrı bir keyif olduğunu ancak artık kahvaltıda tüketeceğiniz ekmeğin çeşidinin pide olmaması gerektiğini kaydeden Köse şöyle dedi:“Çok severek yediğimiz pide yerine artık tahıllı ekmeği tercih edilmeli. Hem kan şekerinizin dengelenmesi hem de sindirim sorunları yaşanmaması için tahıllı ekmekler, yumurta, salatalık ve domates, peynir ile kahvaltımızı renklendirmeliyiz”Bayram ziyaretleriniz geleneksel ikramları olan şeker, çikolata ve tatlının fazladan şeker ve kalori yüklemesi yapacağını da kaydeden Köse, bunun da kilo anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:“Geleneklerimizin sürdüğü üzere bayram boyunca gelecek olan misafirlere ikram edilen şekerleme ve tatlıların yanında misafirliğe gittiğiniz yerlerde de ikramlar olacak. Eğer ki siz misafir ağırlıyorsanız hafif atlatmak için misafirlerinizin sağlığını da düşünerek şekerlemeler yerine kâselerin içini kuru meyveler ve kuruyemişlerle süsleyebilirsiniz. Artık kuru meyve çeşitleri şerbetli tatlılardan daha zengin! Ananas, muz, çilek, elma vb bir çok meyveyi karıştırıp geleneklerimizi de bozmadan ikramlarda bulunabilirsiniz. Evet, adı üstünde şeker bayramı ama meyve de kendine göre bir şeker içeriyor. Eğer ki olmaz diyorsanız iki kâse olsun, biri şeker biri de meyve olsun”Ziyaretlerde ikramlara da dikkat çeken Köse, ev sahibinin kırılmaması için ikramların tadımlık olarak tüketilebiceğini de önererek şöyle dedi:“Tadımlık olarak ikramlıklardan tüketebilirsiniz. Ancak birden fazla ziyaretiniz olacaksa yediğiniz şekerlemelere dikkat etmenizde fayda var. Ramazanda sıvı tüketimi 1 litreye kadar düşebiliyor. Yine de vücudunuzu biraz kandırarak her yediğiniz ikramlıktan sonra 2 bardak su içebilirsiniz. Böylece hem fazla tüketmezsiniz hem de su içtiğiniz zaman sıvı kaybınız düzelir ve metabolizmanız tekrar hızlanır. Bayram boyunca ana öğünlerinize yeşil sebzelerden ilave etmelisiniz, özellikle bağırsak hareketlerinizi düzenlemeye ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur. Akşam yemeklerini oruç zamanındaki gibi geç saatte değil, uyku saatinden 4-5 saat önce tüketin. Bayramda kurubaklagil ve et tüketimi artmaktadır. Bakliyat faydalı olsa da yanlarında pişirilen tereyağlı pilav ve makarnalar kilo almanız açısından tehlike yaratabilir. Bir de yararlı diye bolca tüketilen salatalara dikkat! Salatalara ve yemeklere kullanacağınız yağ miktarını göz kararı değil ölçerek koyun, her yağ gibi kalorisi var. Her şeyden az tüketmekte fayda var.Akşamları yürüyüş yapmaya çalışın, yemeklerden sonra sindirime yardımcı olur hem de kilonuzu korursunuz. Asansör yerine merdiven kullanın”