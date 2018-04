Değişim vakti! Mevsimler gelip geçerken doğanın bize sunduğu besinler dahi değişiyor. Biz de bu değişime ayak uydurmalı, beslenmemizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Sağlıklı beslenmenin mevsimi yoktur ancak; mevsim değişimlerinin beslenmemiz üzerindeki farklı etkilerini de göz ardı edemeyiz. Sağlıklı, fit bir vücut için mevsimlere bağlı kalmamalı fakat mevsimsel birtakım kolaylıkların farkında olmalı, fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Sağlıklı bir yaşam istiyorsak en kısa sürede tohumları ekmeye başlamalı, hasat vaktine iyi hazırlanmalıyız.

• Yaz mevsiminin güzel havaları ve uzun gün süreleri fiziksel aktivite için en büyük ateşleyici güç. Hayatınıza katacağınız her aktif süre, sağlıklı beslenirken fit kalmanızda size yardımcı olacak. Bu yaz adımsayarlarınızdaki günlük adım sayınız eş-dost ile yarış konunuz olsun!

• Bol su içmeyi, vücudu yeterli suya doyurmayı unutmayın. Yazın karşılaştığımız baş ağrılarının en büyük nedeni kaybedilen sıvının yerine koyulmamasıdır. Şekerli soğuk içecekler yerine suyunuzu renk renk mevsim meyveleriyle aromalandırın; her saat başı 1 bardak su içmeyi unutmayın.

• Kışın aramızın biraz bozulduğu taze sebzelerle ilişkileri düzeltme zamanı. Yazın hem hazırlama kolaylığı hem tüketirken bize verdiği ferahlık sayesinde yaz sebzeleri sofralarımızın baş tacı olmalı. Diyet süresince sağladıkları uzun süre tokluk etkisi ise bonusu! Sebzelerinizi ve meyvelerinizi renk renk tüketmeye önem verin. Renkler meyve ve sebzelerin iç güzelliklerinin dışa yansımalarıdır. Ne kadar renk, o kadar antioksidan, o kadar kanser savaşçısı öğe demek…

• Pişirme yönteminiz çok sağlıklı bir besinin dahi size zarar vermesine neden olabilir. Besinlerinizi tencere usulü-haşlayarak, fırında veya ızgara yaparak hazırlayın. Sebzelerinizi çok pişirmeden tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

• Ara öğün yapmanız enerjinizi toplamada, açlık krizlerinizi önlemede ve gün içinde tükettiğiniz besin çeşitliliğini arttırmada size destek olabilir. Bu sayede sürdürülebilir sağlıklı beslenme davranışı kazanabilirsiniz.

• Yazın bir diğer besinine de parlak ‘güneş ışığı’ desek yanılmış olmayız. D vitamini depolarınızı dolduran yaz güneşinden faydalanmayı ihmal etmeyin…



Uyanınca

• 1 bardak ılık su ile birlikte 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu



Sabah

Haftada 4 gün

• 1 yumurta

• Proteinli tok tutan kahvaltı salatası

• 1-2 dilim tam buğday ekmeği



Haftada 3 gün

• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 yemek kaşığı siyah, çekirdekli kuru üzüm veya 1 küçük boy elma

• 2-3 bütün ceviz veya 10 badem/fındık



Ara

• 1 bardak ılık tarçınlı süt

• 1 porsiyon mevsim meyvesi



Öğle

Haftada 5 gün

• 6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

• 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurt veya 1 kutu ayran

• 1-2 dilim tam buğday ekmeği



Haftada 2 gün

• 4-5 yemek kaşığı mercimek veya nohut

• 1 orta boy kapya biber

• 2 yeşil biber

• Domates, salatalık

• Zeytinyağlı mevsim yeşillikleri

• 3-4 yemek kaşığı yoğurt



Ara

• 4 günkurusu kayısı veya 1 yemek kaşığı kuru dut

• 10 badem veya fındık





Akşam

Haftada 3 gün

• 3-4 köfte kadar kırmızı et veya 1 avuç kadar tavuk/hindi eti

• Karışık salata



Haftada 2 gün

• 200 gr ızgara balık

• Karışık salata



Haftada 2 gün

• 6-8 yemek kaşığı kuşbaşı etli/kıymalı/tavuklu sebze yemeği

• 3-4 yemek kaşığı yoğurt

• Karışık salata



Ara

• 1 su bardağı kefir

• 2 yemek kaşığı ahududu/böğürtlen

• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu





Proteinli tok tutan kahvaltı salatası

Malzemeler

• 3 kaşık lor peyniri

• 2 ceviz

• 5 badem

• 1 tatlı kaşığı keten tohumu

• Tere, roka, maydanoz, marul

• Kiraz domates



Hazırlanışı

Sebzeleri iri iri doğradıktan sonra lor peyniri, irili ufaklı parçalara ayırdığınız ceviz, badem ve son olarak keten tohumunu ilave edin.