Bikram Yoga ile tazelenin!

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Hollywood yıldızlarının tercihi Bikram Yoga ile yeni yılda tazelenin!

Madonna, Lady Gaga, Beyonce, David Beckham, Jennifer Aniston ve Prens Harry gibi dünyaca ünlü isimlerin tercihi Bikram Yoga, fiziksel, duygusal ve zihinsel arınmayı bir arada sağlıyor.



Sağlıklı ve formda bir vücut için ABD’den başlayarak dünyada akım haline gelen Bikram Yoga ile hem kendinize hem de sevdiklerinize sıra dışı bir yeni yıl hediyesi verebilirsiniz.



40 derecede sıcaklıkta yapılan 90 dakikalık derslerde, tüm kaslarınızı çalıştırırken tüm vücudunuza taze kan pompalamış oluyorsunuz. Böylece hem tüm toksinlerden arınıp hem de Hollywood yıldızları gibi fit ve sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz.



www.40derecebikramyoga.com