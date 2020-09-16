Şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız, bunu kendinizi
alıştırarak yapmalısınız. Mesela bir hafta boyunca şekere ara verebilir
misiniz?
Pek çok bilim insanı ve uzmanın, şekeri ortalama modern
beslenmedeki en yıkıcı (ve bağımlılık yapan) bileşen olarak belirttiği
düşünülürse, şekeri bırakmaya çalışmak kendimize yapabileceğimiz en büyük
yatırımlardan biri olabilir. Üstelik sadece “şeker”den uzak durmakla da her
şeyi çözemiyoruz çünkü şekerlere 50'den fazla farklı isim verildiğinden, hangi
yiyeceklerin aslında ilave şeker içerdiğini belirlemek için etiket okuma konusunda
birer uzmana dönüşmemiz gerekiyor.
Şekeri bırakmaya karar verdiğinizde fark edeceksiniz ki bu
diyete alışmak hiç kolay değil. Dolayısıyla zorlanacaksınız belki ama aşağıdaki
adımları takip ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Planlı ve hazırlıklı olun
Gözden ırak, gönülden de ırak olur diye boşuna dememişler,
evdeki tüm atıştırmalıklar ve yiyecekleri gözden geçirin. İçinde şeker olduğu
yazan ya da şekerli her şeyden kurtulun. Bir hafta boyunca ne yiyeceğinizi ve
neler atıştıracağınızı tek tek planlayın. Aldığınız her şeyin etiketini
incelemeyi unutmayın!
İlk birkaç gün en zoru olacak
Heyecanınızı kırmak istemeyiz ancak şeker bağımlılık
yaptığından bırakmaya karar verdiğinizde sizi özellikle ilk birkaç gün
fazlasıyla zorlayacak bir sürece gireceksiniz. Buna zihinsel olarak da
hazırlanmalısınız. Yorgunluk, sinirlilik, baş ağrısı ve mide rahatsızlığı
yaşasanız da diyetinize sadık kalın. Çünkü hepsi geçecek.
Rahatsızlıklarınızı nasıl giderebilirsiniz?
Bol bol uykuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hafif egzersizler de
iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ancak şeker tüketmediğiniz için çok rahatsızlık
hissederseniz %70 kakao oranına sahip çikolatalar ya da kuru yemiş, kendi
yaptığınız taze meyve ve yoğurt karışımlarını tüketebilirsiniz.
Bol bol su için
Gün içinde zaten su içmelisiniz ancak şekerden vazgeçtikten
sonra buna daha fazla önem vermelisiniz. Su, kan şekerinizi dengelemeye,
sisteminizin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya ve şekersiz kaldığınızda
ortaya çıkan semptomlarının etkisini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.
Bol miktarda protein ve lif tüketin
Protein ve lifli gıdalar bu dönemde odaklanmak isteyeceğiniz
yiyeceklerin başında gelir. Bunlar, iştahınızı azaltan ve enerjinizi yüksek
tutan yiyeceklerdir. Yağsız et ve balığın yanı sıra, öğünler arasında yemek
için fındık ve kuru yemişleri yanınızdan ayırmayın. Brokoli protein ve lif,
avokadoysa yağ ve lif bakımından zengindir. Tek yapmanız gereken neyi yemeniz
gerektiğini bilmek.