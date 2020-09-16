Fikir olarak yapılması çok kolay gibi görünse de aslında şeker hayatımızda o kadar yer ediyor ki bırakmaya çalıştığımızda vücudumuz tepki veriyor.

Şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız, bunu kendinizi alıştırarak yapmalısınız. Mesela bir hafta boyunca şekere ara verebilir misiniz?

Pek çok bilim insanı ve uzmanın, şekeri ortalama modern beslenmedeki en yıkıcı (ve bağımlılık yapan) bileşen olarak belirttiği düşünülürse, şekeri bırakmaya çalışmak kendimize yapabileceğimiz en büyük yatırımlardan biri olabilir. Üstelik sadece “şeker”den uzak durmakla da her şeyi çözemiyoruz çünkü şekerlere 50'den fazla farklı isim verildiğinden, hangi yiyeceklerin aslında ilave şeker içerdiğini belirlemek için etiket okuma konusunda birer uzmana dönüşmemiz gerekiyor.

Şekeri bırakmaya karar verdiğinizde fark edeceksiniz ki bu diyete alışmak hiç kolay değil. Dolayısıyla zorlanacaksınız belki ama aşağıdaki adımları takip ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Planlı ve hazırlıklı olun





Gözden ırak, gönülden de ırak olur diye boşuna dememişler, evdeki tüm atıştırmalıklar ve yiyecekleri gözden geçirin. İçinde şeker olduğu yazan ya da şekerli her şeyden kurtulun. Bir hafta boyunca ne yiyeceğinizi ve neler atıştıracağınızı tek tek planlayın. Aldığınız her şeyin etiketini incelemeyi unutmayın!

İlk birkaç gün en zoru olacak





Heyecanınızı kırmak istemeyiz ancak şeker bağımlılık yaptığından bırakmaya karar verdiğinizde sizi özellikle ilk birkaç gün fazlasıyla zorlayacak bir sürece gireceksiniz. Buna zihinsel olarak da hazırlanmalısınız. Yorgunluk, sinirlilik, baş ağrısı ve mide rahatsızlığı yaşasanız da diyetinize sadık kalın. Çünkü hepsi geçecek.

Rahatsızlıklarınızı nasıl giderebilirsiniz?





Bol bol uykuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hafif egzersizler de iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ancak şeker tüketmediğiniz için çok rahatsızlık hissederseniz %70 kakao oranına sahip çikolatalar ya da kuru yemiş, kendi yaptığınız taze meyve ve yoğurt karışımlarını tüketebilirsiniz.

Bol bol su için





Gün içinde zaten su içmelisiniz ancak şekerden vazgeçtikten sonra buna daha fazla önem vermelisiniz. Su, kan şekerinizi dengelemeye, sisteminizin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya ve şekersiz kaldığınızda ortaya çıkan semptomlarının etkisini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Bol miktarda protein ve lif tüketin





Protein ve lifli gıdalar bu dönemde odaklanmak isteyeceğiniz yiyeceklerin başında gelir. Bunlar, iştahınızı azaltan ve enerjinizi yüksek tutan yiyeceklerdir. Yağsız et ve balığın yanı sıra, öğünler arasında yemek için fındık ve kuru yemişleri yanınızdan ayırmayın. Brokoli protein ve lif, avokadoysa yağ ve lif bakımından zengindir. Tek yapmanız gereken neyi yemeniz gerektiğini bilmek.