1 haftalık detoks programımızla yavaşlamış metabolizmanızı hızlandırıp fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Kalkınca: 2 su bardağı tarçınlı, zencefilli ve limonlu su

Geceden 1.5 litre suya yarım limon (dilimlenerek), 1 parmak kalınlığında taze zencefil, 1 çubuk tarçını atın ve sabaha süzüp gün boyu tüketin. Her öğünden önce mutlaka 1 bardak normal su tüketin.



1. GÜN

Kahvaltı

1 haşlanmış yumurta

2 sade diyet kraker

Bolca yağsız söğüş sebze

Ara öğün

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve yağsız süt

2 adet kuru kayısı

Öğle

4 yemek kaşığı ton balığı ile yapılmış bol yeşillikli ve limonlu salata

2 sade diyet kraker

1 bardak tuzsuz ayran

Ara öğün

1 fincan yeşil çay

2 yemek kaşığı lor peyniri

2 sade diyet kraker

Akşam

2 kase metabolizma hızlandıran çorba

1 dilim az yağlı beyaz peynir ile yapılmış bol yeşillikli ve limonlu salata

1 diyet kraker

Ara öğün

1 bardak sade maden suyu

1 yeşil elma

2 sade diyet kraker



2. GÜN

Kahvaltı

3 yemek kaşığı müsli

Keten tohumu

Bol tarçın

2 adet ceviz içi

Yağsız keçi sütü

Ara öğün

1 orta boy yeşil elma

1 fincan metabolizma hızlandıran çay

Öğle

1 çay bardağı dondurulmuş taze yaban mersini

2 kutu sade probiyotik yoğurt

2 silme yemek kaşığı sade yulaf ezmesi

Tarçın

Keten tohumu

Ara öğün

Yarım avuç tuzsuz, kavrulmamış ceviz/badem

1 fincan metabolizma hızlandıran çay

Akşam

4 yemek kaşığı çökelek salatası

2 sade diyet kraker

1 bardak tuzsuz ayran

Ara öğün

1 orta boy yeşil elma

6 tuzsuz çiğ badem

1 fincan metabolizma hızlandırıcı çay



3. GÜN

Kahvaltı

2 parmak kalınlığında yağsız/az yağlı beyaz peynir

2 tam ceviz içi

Bol söğüş sebze (biber, maydanoz, dereotu)

1 dilim buğday/çavdar ekmeği

Ara öğün

6 çiğ fındık

1 fincan kiraz sapı çayı

Öğle

4-5 adet ızgara köfte

Bol limonlu ve yeşillikli salata

1 dilim tam buğday ekmeği

1 tuzsuz bardak ayran

Ara öğün

6 çiğ tuzsuz badem

1 fincan beyaz çay

Akşam

8 yemek kaşığı yoğurtlu semizotu salatası

Ara öğün

1 fincan kiraz sapı çayı

1 yeşil elma







4. GÜN

Kahvaltı

2 parmak kalınlığında yağsız/az yağlı beyaz peynir

2 tam ceviz

Bol söğüş sebze (biber, maydanoz, dereotu)

1 dilim buğday ekmeği

5 zeytin

Ara öğün

1 fincan yeşil çay

1 sade diyet kraker

2 dilim tarçınlı ananas

Öğle

4 yemek kaşığı baharatlı brokoli ve karnabahar salatas

1 bardak kefir ya da tuzsuz ayran

Ara öğün

1 fincan yeşil çay

2 dilim tarçınlı ananas

Akşam

150 gr ızgara balık

Bol limonlu sınırsız roka salatası

2 sade grissini ya da diyet kraker

1 bardak maden suyu

Ara öğün

1 fincan melisa çayı

2 sade diyet kraker

2 dilim tarçınlı ananas



5. GÜN

Kahvaltı

Yulaflı omlet

Bol söğüş sebze (yağsız)

Ara öğün

1 fincan yeşil çay

3 adet gün kurusu kayısı

Öğle

1 büyük kase karabuğdaylı kısır

1 bardak tuzsuz ayran

Ara öğün

3 gün kurusu kayısı

2 sade diyet kraker

1 bardak sade maden suyu

Akşam

2 yumurta ile tavada ıspanak sote

1 bardak sade kefir ya da tuzsuz ayran

1 dilim çavdar ekmeği

Ara öğün

1 fincan rezene çayı

6 tuzsuz çiğ badem



6. GÜN

Kahvaltı

Kahvaltı salatası

Öğle

2 kase yağ yakan çorba

1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği

Ara öğün

2 dilim tarçın serpilmiş ananas

2 sade diyet kraker

1 fincan yeşil çay

Akşam

1 kase yağ yakan çorba

8 yemek kaşığı etsiz ve susuz kuru baklagil yemeği

1 su bardağı ayran

Ara öğün

1 fincan yeşil çay

2 dilim tarçın serpilmiş ananas

6 tuzsuz çiğ badem



7. GÜN

Kahvaltı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 2 yumurta ile yapılmış menemen

Sebze söğüş (yağsız)

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

2 kutu probiyotik yoğurt

1 kahve fincanı taze ya da dondurulmuş yaban mersini

6 tuzsuz çiğ badem

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Ara öğün

1 fincan yeşil çay

2 dilim tarçınlı ananas

Akşam

1 büyük kase tavuklu yeşil mercimek salatası

2 sade diyet kraker

1 bardak sade kefir/tuzsuz ayran

Ara öğün

2 dilim tarçın serpilmiş ananas

2 sade diyet kraker

1 fincan beyaz çay

