Kalkınca: 2 su bardağı tarçınlı, zencefilli ve limonlu su
Geceden 1.5 litre suya yarım limon (dilimlenerek), 1 parmak kalınlığında taze zencefil, 1 çubuk tarçını atın ve sabaha süzüp gün boyu tüketin. Her öğünden önce mutlaka 1 bardak normal su tüketin.
1. GÜN
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta
2 sade diyet kraker
Bolca yağsız söğüş sebze
Ara öğün
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve yağsız süt
2 adet kuru kayısı
Öğle
4 yemek kaşığı ton balığı ile yapılmış bol yeşillikli ve limonlu salata
2 sade diyet kraker
1 bardak tuzsuz ayran
Ara öğün
1 fincan yeşil çay
2 yemek kaşığı lor peyniri
2 sade diyet kraker
Akşam
2 kase metabolizma hızlandıran çorba
1 dilim az yağlı beyaz peynir ile yapılmış bol yeşillikli ve limonlu salata
1 diyet kraker
Ara öğün
1 bardak sade maden suyu
1 yeşil elma
2 sade diyet kraker
2. GÜN
Kahvaltı
3 yemek kaşığı müsli
Keten tohumu
Bol tarçın
2 adet ceviz içi
Yağsız keçi sütü
Ara öğün
1 orta boy yeşil elma
1 fincan metabolizma hızlandıran çay
Öğle
1 çay bardağı dondurulmuş taze yaban mersini
2 kutu sade probiyotik yoğurt
2 silme yemek kaşığı sade yulaf ezmesi
Tarçın
Keten tohumu
Ara öğün
Yarım avuç tuzsuz, kavrulmamış ceviz/badem
1 fincan metabolizma hızlandıran çay
Akşam
4 yemek kaşığı çökelek salatası
2 sade diyet kraker
1 bardak tuzsuz ayran
Ara öğün
1 orta boy yeşil elma
6 tuzsuz çiğ badem
1 fincan metabolizma hızlandırıcı çay
3. GÜN
Kahvaltı
2 parmak kalınlığında yağsız/az yağlı beyaz peynir
2 tam ceviz içi
Bol söğüş sebze (biber, maydanoz, dereotu)
1 dilim buğday/çavdar ekmeği
Ara öğün
6 çiğ fındık
1 fincan kiraz sapı çayı
Öğle
4-5 adet ızgara köfte
Bol limonlu ve yeşillikli salata
1 dilim tam buğday ekmeği
1 tuzsuz bardak ayran
Ara öğün
6 çiğ tuzsuz badem
1 fincan beyaz çay
Akşam
8 yemek kaşığı yoğurtlu semizotu salatası
Ara öğün
1 fincan kiraz sapı çayı
1 yeşil elma
4. GÜN
Kahvaltı
2 parmak kalınlığında yağsız/az yağlı beyaz peynir
2 tam ceviz
Bol söğüş sebze (biber, maydanoz, dereotu)
1 dilim buğday ekmeği
5 zeytin
Ara öğün
1 fincan yeşil çay
1 sade diyet kraker
2 dilim tarçınlı ananas
Öğle
4 yemek kaşığı baharatlı brokoli ve karnabahar salatas
1 bardak kefir ya da tuzsuz ayran
Ara öğün
1 fincan yeşil çay
2 dilim tarçınlı ananas
Akşam
150 gr ızgara balık
Bol limonlu sınırsız roka salatası
2 sade grissini ya da diyet kraker
1 bardak maden suyu
Ara öğün
1 fincan melisa çayı
2 sade diyet kraker
2 dilim tarçınlı ananas
5. GÜN
Kahvaltı
Yulaflı omlet
Bol söğüş sebze (yağsız)
Ara öğün
1 fincan yeşil çay
3 adet gün kurusu kayısı
Öğle
1 büyük kase karabuğdaylı kısır
1 bardak tuzsuz ayran
Ara öğün
3 gün kurusu kayısı
2 sade diyet kraker
1 bardak sade maden suyu
Akşam
2 yumurta ile tavada ıspanak sote
1 bardak sade kefir ya da tuzsuz ayran
1 dilim çavdar ekmeği
Ara öğün
1 fincan rezene çayı
6 tuzsuz çiğ badem
6. GÜN
Kahvaltı
Kahvaltı salatası
Öğle
2 kase yağ yakan çorba
1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği
Ara öğün
2 dilim tarçın serpilmiş ananas
2 sade diyet kraker
1 fincan yeşil çay
Akşam
1 kase yağ yakan çorba
8 yemek kaşığı etsiz ve susuz kuru baklagil yemeği
1 su bardağı ayran
Ara öğün
1 fincan yeşil çay
2 dilim tarçın serpilmiş ananas
6 tuzsuz çiğ badem
7. GÜN
Kahvaltı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 2 yumurta ile yapılmış menemen
Sebze söğüş (yağsız)
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
2 kutu probiyotik yoğurt
1 kahve fincanı taze ya da dondurulmuş yaban mersini
6 tuzsuz çiğ badem
1 tatlı kaşığı keten tohumu
Ara öğün
1 fincan yeşil çay
2 dilim tarçınlı ananas
Akşam
1 büyük kase tavuklu yeşil mercimek salatası
2 sade diyet kraker
1 bardak sade kefir/tuzsuz ayran
Ara öğün
2 dilim tarçın serpilmiş ananas
2 sade diyet kraker
1 fincan beyaz çay