Bölgesel yağlanma sorununa karşı geliştirilen Lipocel Cool Sonic, uygulama sırasında sağladığı avantajlar ile hastaların konfor düzeyini artırıp, kısa sürede daha iyi sonuçlar alınmasına yardımcı oluyor.

İstenmeyen yağlara karşı, deri altında 13 mm, 11 mm ve 8 mm derinliğe odaklanan Lipocel, hedefine aldığı yağ dokularını ısı ile yok etmeyi hedeflerken özel soğutmalı başlığı sayesinde deride ağrı veya hasar gibi kronikleşmiş yan etkileri ortadan kaldırıyor. Cool Sonic, soğukla gelen ses dalgaları temalı soğutma özelliği ile ciltte yanık izi oluşumunu engelliyor ve acı hissedilmemesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla, daha yüksek enerji sağlayarak, sonuç odaklı performansın maksimize olmasını sağlıyor. Ameliyatsız bölgesel incelme yöntemi ile gerçekleştirilen ve cerrahisiz vücut şekillendirme olarak da adlandırılan bu yöntem, bir zayıflama yöntemi olarak görülmemeli. Lipocel, belirli bölgelerde oluşan ve istenmeyen yağların eritilmesi amaçlayan bir yöntem. En önemli özelliği ise uygulama esnasında sonuçların gözle görülür seviyede ortaya çıkmasını hedeflemesi.





Dr. Şerafettin Saraçoğlu



Bölgesel incelmede yüz güldürüyor

Hedeflenen sonuçlara; 8-12 hafta arası düzenli seanslar ile birlikte ulaşılabildiğini belirten Dermatolog Dr. Şerafettin Saraçoğlu, Lipocel hakkında bilgi verdi: “Bölgesel incelme yöntemlerinin arasında, cerrahi uygulama riskine girmek istemeyen ve günlük hayatı etkilemeyen yöntemler daha fazla tercih edilir oldu. Bu amaçla geliştirilen yöntemlerden odaklı ultrason yöntemleri bölgesel incelmede önemli avantajlar sağlıyor. Lipocel sistemi 150 watt’a ulaşabilen tekli atımı ve üst üste sorunsuz atış yapabilmesi için geliştirilmiş özel soğuk başlığı sayesinde bölgesel incelmede liposuction'a alternatif oluşturacak bir uygulama. Yeni geliştirilen başlıkları sayesinde daha derin ve daha yüzeysel uygulamalara da olanak sağlayabildiği için daha geniş alanda kullanılma şansı veriyor.”



* Formsante dergisinden alınmıştır.