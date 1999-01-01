Beslenme yaşamın çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Sağlıklı beslenme insanın bireysel sağlığı ve yaşamının kalitesi için ne kadar önemli ise, sürdürülebilir beslenme de insan neslinin devamlılığı için yani doğanın sağlığı ve türümüzün toplam yaşam kalitesi açısından önemli.

Gel, bu bahar sadece kıyafetlerinin bedenini ve yediklerini değil, yaşantını da minimalize ederek hem sağlığına hem de gezegenine; yani tek evine katkıda bulun. Sürdürülebilir gıda hepimizi ilgilendiren bir konu. İnsanoğlu günümüzdeki gibi dikkatsiz ve bilinçsiz yaşadığı sürece gelecek nesilleri zor günler bekliyor. Diyetinize sürdürülebilir gıda ve sosyal sorumluluk ilave ederek hem bedensel hem de ruhsal olarak hafifleyebilirsiniz.





Diyetisyen Gizem Şeber



Geniş bedenli, artık giymek istemediğin kıyafetleri ayır ve bağışla. Toplumsal fayda sağlamanın yanı sıra tekrar olmak istemediğin bir bedene dönme ihtimalini yaşantından hemen çıkart.



Kullanmadığın mutfak eşyalarını ayır, ihtiyacı olanlarla paylaş. Küçük boy ve özellikle mavi renkli tabakların sana daha az besin tüketmek konusunda yardımcı olacağını unutma.



İnsanoğlu var olduğundan beri hiç tüketmediği kadar ve ihtiyacından fazla besin tüketiyor. Buzdolabı ve dondurucuda yemek istiflemeye son ver. İhtiyacın olan kadar taze besin satın almaya alış. Her gün taze gıda satın almak için pazara veya markete yürümek ile fiziksel aktiviteni kolayca arttırabilirsin.



Toprakla uğraş. Hem negatif enerjini üzerinden atarak diyet motivasyonunu yükselt, hem de bahçende, balkonunda veya terasında küçük bir bostan kurarak ilaçsız ve doğal besin tüket.



İnternetten yemek siparişini mümkün olduğunca azalt ve evde pişir. Böylelikle plastik tüketimini azaltmakla kalmaz, daha fazla ev yemeği tüketmiş olursun. Yapılan bilimsel araştırmalarda ev yemeği tüketenlerin, dışarıda yiyenlere göre daha sağlıklı olduğu kanıtlandı.



Arabanla daha az çık. Mümkün olduğunca toplu taşıma ve bisiklet kullan, yürüme mesafelerini değerlendir. Hem karbon ayak izini azalt hem de fiziksel aktiviteni arttır.



Suyunu cam matarada taşımaya alış. Hem su içmeyi unutmazsın hem de daha az plastik kullanılmasına katkıda bulunmuş olursun.



Yemeklerini günlük ve ihtiyacına göre pişir. Böylelikle hem taze ve besleyici yemek tüketmiş olur hem de gıda israfından kaçınmış olursun.



Baharatlardan yararlan. Birçok baharatın insan sağlığına faydaları kanıtlanmış durumda. Ayrıca baharatların birçoğu tokluk hissi, metabolizmayı hızlandırma gibi zayıflama ile ilgili konularda da fayda sağlıyor.







- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 1 su bardağı badem veya soya veya kaju sütü

• 4 yemek kaşığı dolusu yulaf ezmesi

• 15 yaş veya kuru yaban mersini

• 1 tutam toz tarçın

Öğle

• 6 yemek kaşığı ıspanak, pazı veya semizotu yemeği

• 1 dilim ekşi maya Kavılca ekmeği

• Bol salata

• 1/2 avokado

Ara

• 1 yeşil elma

• 20 çiğ badem

Akşam

• 8 yemek kaşığı maş fasulyesi piyazı

Ara

• 1 kivi

• 3 tam ceviz



2. Gün

Sabah

• 1 su bardağı yoğurt veya kefir

• 1 muz

• 15 çiğ fındık

Öğle

• 1 ızgara levrek

• Sınırsız roka salatası

Ara

• 3 hurma

• 15 çiğ kaju

Akşam

• 1 zeytinyağlı baklalı enginar

• Buharda pişmiş karnabahar ve brokoli

• Fırında zerdeçallı Brüksel lahanası

Ara

• 2 dilim ananas







3. Gün

Uyanınca

• 2 kuru kayısı

• 1 fincan kahve

• Yarım saat sonra 45 dakika yürüyüş

Hemen sonrasında

• 1 bardak süt

Sabah

• Metabolizma omleti

Öğle

• 1 orta boy ızgara bonfile

• 4 yemek kaşığı zeytinyağlı taze fasulye

• 1 dilim ekşi maya Kavılca ekmeği

• Bol salata

Ara

• 1 beyaz peynirli rokalı yağsız tost

• 1 kutu büyük ayran

Akşam

• 8 yemek kaşığı dolusu sebzeli karabuğday pilavı

• 1 su bardağı yoğurt

• Sınırsız ızgara kabak

Ara

• 1 su bardağı süt



4. Gün

Sabah

• 1 dilim peynir

• 5 yeşil zeytin

• 1 tatlı kaşığı bal veya şekersiz reçel

• 1 dilim ekşi maya Kavılca ekmeği

• Bol roka ve maydanoz

Öğle

• 8 yemek kaşığı nohut yemeği

• 1 dilim ekşi maya Kavılca ekmeği

• 1 su bardağı yoğurt veya bir kutu büyük ayran

Ara

• 1 dilim peynir

• 1/2 sokak simidi veya 1 paket tahıllı kraker

Akşam

• 2 yumurta ile menemen veya çılbır

• 1 dilim ekşi maya Kavılca ekmeği

Ara

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 adet portakal







5. Gün

Sabah

• 1 yumurta

• 1/2 avokado

• 1 dilim ekşi maya Kavılca ekmeği

• Bol söğüş sebze

Öğle

• Beyaz peynirli veya keçi peynirli salata

• 2 tam ceviz

Ara

• 1 kutu probiyotik içecek

Akşam

• 1 porsiyon ızgara et veya tavuk veya balık veya deniz ürünü

• 4 yemek kaşığı Ege otları veya yoğurtlu meze

• 1 porsiyon tatlı



6. ve 7. Gün

Sabah

• 2 dilim peynir

• 1 yumurtadan omlet veya menemen

• 4 halka dilim sucuk veya 2 dilim hindi füme

• 1 tatlı kaşığı fındık veya fıstık ezmesi

• 5 yeşil zeytin

• 2 dilim tahıllı ekmek veya yarım yağsız gözleme

• Sınırsız söğüş sebze

Ara

• 1 küçük boy latte

• 1 tam tahıllı kurabiye veya 1 porsiyon meyve

Akşam

• Izgara veya fırında mevsim balığı

• 4 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

• 1 dilim mısır ekmeği

• Bol salata ile zeytinyağlı turp ve alabaş dilimleri



