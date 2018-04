Bu kez olacak!

Yediklerimizi azaltıyor, sağlıklı besleniyor, diyet yapıyoruz. Ama bir türlü olmuyor, o kilolar verilmiyor ya da verilse bile kısa sürede tekrar alınıyor. Peki nerede yanlış yapıyoruz acaba? Diyet listeleri işleri kolaylaştıracağına zorlaştırıyor olabilir mi?

Yazı: Yaprak Çetinkaya



“Diyet yapıp başarılı olmak artık pek mümkün görünmüyor çünkü insanlar diyet yaparken mutsuz oluyor. Diyet eşittir aç kalmak oldu adeta.” Bu sözlerin şaşırtıcı olan yanı bir diyetisyene ait olması… Bu mesleği icra eden biri bunları söylüyorsa, bu işte gerçekten bir yanlışlık var demektir. Memorial Wellness’tan Uzman Diyetisyen Yonca Sevim, öğrenciliğinden beri şunu savunmuş: Diyet; Dünyevi İstekleri Yok Etme Talimatnamesi olmamalı. Diyet denince sizin aklınıza ne geliyor? Tüm güzel gıdalardan uzak durmak, lezzetsiz olan ne varsa yemek, kendi mutfağınıza uzak gıdaları, üstüne para vererek tüketmek, sosyal ortamlarda mutsuz olmak, sürekli ne yiyeceğini düşünmek, sürekli ara öğün hazırlamak ve kalori başına daha fazla para harcamak olabilir mi? Her seferinde bozup, sonra tekrar başlayıp, “Bu sefer listeye uyacağım” dediğinizde, aslında hayatınıza uygun olmayan bir duruma ‘uymaya’ çalışıyorsunuz belki de! Bir programa giriyorsunuz ve bu 3-5 günlük bir süreç değil, aslında bir yaşam tarzı… Düğüne kadar, tatile kadar, yaza kadar, kışa kadar zayıflamak deyince iş göreve dönüşüyor.



Kendini iyi tanı

Uzm Dyt. Yonca Sevim, kilolu olunsun olunmasın herkesin önce kendini tanıması gerektiğini söylüyor. Sağlıklı bir bedenin tek göstergesi kilo olmadığı için yazının bu kısmı herkese hitap ediyor. Modern hayatın içinde mutlaka hatalı davrandığımız, ucunu kaçırdığımız konular var. Ya uykudan çalıyoruz, ya yollarda fazla vakit geçirdiğimiz için egzersize vakit ayıramıyoruz ya da yanlışları doğru biliyoruz. Bunun üzerine bir de zorlanacağımız başka bir program eklenince vay halimize… Ruhumuzu küstürüp mutsuz oluyoruz. İşte yine o günlerdeyiz. Yaz yaklaşıyor ve bir diyet muhabbetidir gidiyor. Dışarı yansıtmasak da içimizden bağırıyoruz: ‘Yine mi diyet!’ Siz de bu gerginliklerin içindeyseniz önce kendinizi tanımakla işe başlamalısınız. Önünüze bir sayfa açın ve başlayın yazmaya: Saat kaçta uyanıyorsunuz? Gece nasıl uyuyorsunuz? Rüya görüyor musunuz? (Rüya zihninizi rahatlattığı için önemli) Hangi saatlerde yemek yiyorsunuz? Hangi öğünleri atlıyor, hangilerini atlamıyorsunuz? Öğünlerinizde hangi gıdaları, neden tercih ediyorsunuz? Fiziksel aktivite düzeyiniz nasıl? Günde kaç adım atıyorsunuz, kaç saat oturuyorsunuz? Bir uzmana başvurduğunuzda size bu şekilde ayna tutmasını önemli. Siz kendi gerçeklerinizle yüzleştikçe doğru beslenmeyi uygulamanız da kolaylaşıyor. Doğru besini verdikçe vücuttan doğru iletiler alıyorsunuz; beden-zihin iletişimi tekrar kuruluyor. Dyt. Sevim, “Her beslenme programı aslında bir arınma programı. Katkı maddeleri düşük, insülini dengeleyen, yağ depolamayı değil yağ yakımını destekleyen önerilerden oluşuyor. Vücut normalleştikçe halsizlikler, üşengeçlikler, keyifsiz ruh hali ortadan kalktıkça, kişi ruhuyla barışıyor. Hatta hiç spor yapmayanlar hareket etme arzusu duymaya başlıyor. Aslında sistem her şeyi biliyor ama ona fırsat vermek gerekiyor” diyor.



Herkes diyetisyen olmuş

Sağlıklı beslenme konusunda her şeyi bildiğini düşünen insanların en doğru bildiklerinin bile yanlış olduğu anlaşılıyor. Bu işin şakası yok! Sıra geldi en temel yanlışlarımıza… Yazmaya devam ediyoruz. Kahvaltı etmeden mi evden çıkıyorsunuz? Öğün mü atlıyorsunuz? Yoksa sağlıklı diye yediğiniz kuru baklagillere ve sebzelere fazla yağ mı ekliyorsunuz?