Kaç kere denediniz diyet yapmayı? Bir arkadaş listesi, internetten alınan bir menü, televizyondan duyduğun mucizevi haplar, telefonla sürekli seni uyaran yaşam koçları, evine gelen sebze suları... Ne yol varsa denedin hatta belki de diyetisyenlere gittin defalarca ama sonuç hep hüsran.

Diyetisyen: Berrin Yiğit

Belki de çok kez kilo verdin ama bir türlü koruyamadım, kısa süre sonra fazlasıyla geri mi geldi hepsi? Sence neden? Acaba yeterince istemiyor musun? Ya da sorsana kendine neden bu kiloda kalmak istiyorsun?



Evet şu an duyuyorum seni “Hayır bu kiloyu istemiyorum” diyorsun o zaman neden başladığın işi bitirmiyorsun? Bugüne kadar isteyip başardığın şeyleri düşün. Hedefe ulaşmak için neler yaptığını, zorlukları nasıl aştığını ama konu diyete gelince hemen nasıl pes ettiğini kendine bahaneler bulduğunu da kabul et. “Yaa olmuyor işte ilk aylar iyi de sonra duruyor” ya da “Veremiyorum işte benim metabolizmam yavaş” gibi kendi yalanlarına bile inanıyor insan ama bunu yapma. Haklısın diyet yapmak zor ama kolaylaştıracak, diyeti sevimli yapacak bir sürü yol var.



Yediklerin lezzetli, yasaksız ve sana özel olursa ve seninle zorlukları aşmak için el ele vermiş bir diyetisyenin varsa yanında neden olmasın? Şimdi seni motive edecek 1 haftalık bir menü paylaşacağım; bunu uygula ve kendini ne kadar iyi hissedeceksin gör. Bundan sonra da bir daha asla eski, hatalı beslenme alışkanlıklarına dönme! Hazır mısın?



• Bu liste sağlık sorunları, düzenli ilaç kullanımı olmayan yetişkinler içindir tabii ki kişiye özel şekillendirilmemiştir bu nedenle uzun süre uygulamayın.



• Her sabah limon dilimli, taze nane yapraklı su için. Her gece rezene çayı için. Günde 2 litre suyu düzenli olarak tüketin.



• Her sabah ya da akşam 10 dakikalık meditasyon yapın. Mesela nefes çalışın.



• Gün boyu iki farklı bitki çayı daha tüketin hatta 1 litrelik zayıflama çayımızdan da kullanabilirsiniz.



• Mevsim sebze meyvelerini tercih edin.



• Salatalara mutlaka elma sirkesi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.



• Her yemeğe, çorbaya, salata soslarına, ızgaralara bolca baharat ekleyin.



• Yemekleri 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile pişirin.



• Günde 45 dakika yürüyüş yapın ya da sevdiğiniz bir hareketi hayatınıza katın.



• Yemekleri tuzsuz pişirmeyin, sofrada ekstra serpmeyin.



• Siyah çay, kahve, alkol ve gazlı içecekler 1 hafta yasak. Soda günde 1 adet içebilirsiniz.



• Et, tavuk, hindi, balık 200 gr olarak düşünün. Miktar belirtilmeyen sebze yemeklerini ve salataları doyacak kadar yiyebilirsiniz.

