Bütüncül detoks ile arının!

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Dr. Ender Vardar'dan öneriler...

Hem bedensel hem de ruhsal bahar temizliğinin zamanı geldi. Doğa ile canlanmak ve yenilenmek için kışın ağırlıklarından kurtulmak gerek. Neden bütüncül detoks? Çünkü sadece bedensel yüklerden, toksinlerden, fazla kilolardan kurtulmak yetmiyor, duygusal ve ruhsal yüklerden de arınmak gerekiyor.



Ruhsal sıkıntılar, stres birçok hastalığın gerçek nedeni. Kalp hastalıkları, şeker hastalığı, panik atak, depresyon, fibromiyalji, migren stres ile çok ilişkili. Yapılan araştırmalara göre aşırı öfke, kızgınlık ve saldırganlık kalp krizi geçirmede sigaradan, kolesterolden daha etkili bir duygu.

Geçmişin yüklerini daha ne kadar sırtınızda taşıyacaksınız? Artık doğa gibi bizim de yenilenme zamanımız, halının altını temizleme zamanımız geldi, özellikle de ruhsal açıdan. Şehirlerdeki hızlı yaşam temposu, bedensel toksinlerden çok, ruhsal toksinlerle dolduruyor bizleri. Bu yüzden ruhsal detoks kanımca daha önemli.



