Villanızın bahçesinde “Chi Gong” keyfi Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA’da!





Denize sıfır villaları, villadan bahçeye, havuza açılan odaları, Maldiv konseptli evleri, yemyeşil doğası ve farklı peyzaj mimarisi ile herkesi kendine hayran bırakan Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA’da şimdi “Chi Gong” keyfi başlıyor.Crystal Hotels işletmeciliğinde,160 dönümlük alanda yaklaşık 3200 adet çam ağacına dokunulmadan inşa edilen Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA’da yer alan Villa Nirvana’da konaklayan misafirler, villalarının bahçelerinde özel eğitmenler eşliğinde “Chi Gong” dersi alarak tatilin Nirvana’sına ulaşıyor.Belirli fiziksel duruşlar ve beden hareketleri ve imajinasyonla beraber nefes tekniklerinin de kullanılmasıyla, bedende enerji dengesini kuran veya arttıran bir sistem olan “Chi Gong” sayesinde misafirler, yılın yorgunluğunu ve stresini üzerlerinden atıyor. Antalya’nın en büyük peyzaj yatırımı olan Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA’da grup dersi olarak da misafirlere sunulan yaşam enerjisi çalışma sanatı Chi Gong’un yanı sıra Tai Chi ve yoga dersleri de yapılıyor.Huzur ve eğlenceyi doruklara çıkaran Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA, zihin ve bedeninin uyum dengesini korumak isteyen herkesi tatilin Nirvana’sına davet ediyor.