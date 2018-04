Uzman diyetisyenler eşliğinde “kişiye özel” lezzetler hazırlayan Cookness; sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi olarak benimseyenlere haftanın 7 günü yemeklerini kapıya getiriyor.

Sağlık ve lezzeti bir arada sunan Cookness, standart kalori paketleri yerine kişinin kas ve yağ ölçüsüne uygun, günlük egzersiz alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, her bireye özel hazırladığı yemek paketleri ile haftanın 7 günü en yakın arkadaşınız olmaya hazır!



“Cookness; her bir bireyin sağlık problemleri ve ihtiyaçlarını ayrı ayrı ele alarak, kişiye özel öğünler sunuyor.”



Kişilerin yaşam biçimi, iş yoğunluğu, vücut tipi ve vücut komposizyon dağılımını dikkate alınarak hazırlanan taptaze Cookness’ın lezzetleri yemekleri, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin ve faydalı! Uzman diyetisyenler tarafından her birey için ayrı bir beslenme programı sunan Cookness, 3 ana öğün ve 1 ara öğünden oluşan “kişiye özel” günlük yemek paketleri ile ideal vücut enerjinizi dengelemenize yardımcı oluyor.

Cookness, sağlıksız ve vücudun temel ihtiyaçlarını karşılamayan gıdaların tüketilmesi gibi alışkanlıklardan sizi uzaklaştırırken, daha sağlıklı ve kontrollü beslenerek ideal formunuza ulaşmanızı sağlıyor.