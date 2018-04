İstersen olur, hayal edersen gerçekleştirebilirsin. Motivasyon her şeyin başında gelir. Hadi bu sene başar! Bu sene istediğin kiloda ol, sağlıklı bir şekilde hedefler koy ve hedeflerine doğru yürü. Sadece yaz geliyor diye değil, tüm sene... İstediğin gibi olmanın tadını çıkar. Bunun için sana birkaç önerim var.

Önce bu önerilere dikkat et bakalım ve daha sonra örnek programı incele. Bu program senin hayatını düzene sokacak, senin daha fit ve enerjik olmanı sağlayacak. Ama unutma, diyetler kişiye özel olmalıdır. Bu sebeple bu liste sadece sana yol gösterir, sonrası için mutlaka bir diyetisyenden yardım almalısın.

• Yediklerini not almaya başla, bu sana çok iyi gelecek. Gerçekten!

• Günde 2-3 litre su iç. Mümkünse 1 litresi alkali su olsun. Daha iyi hissedeceksin.

• Günde 2 fincan yeşil çay iç. Yeşil çayı demleme, sadece sıcak suda 1-2 dakika tut, yeter.

• Günde 1 saat yürüyüş yap, mümkünse açık havada, vakit yoksa bantta, hiç mi yok o zaman dans et! Evde müzik var öyle değil mi?

• Her gün mutlaka yeşil sebzeler ye.

• Her öğünde baharat kullan.

• Ara öğün yap, 2-3 saatte 1 minik öğünler olmalı.

• Şeker ve tuzu azalt, lifi arttır. Bu şekersiz, tuzsuz bir hayat demek. Lifi arttırmak demek daha çok salata, sebze ve tam tahıllı ürünler demek.

• Porsiyonlarını azalt, fark etmeden yediğin 2-3 kaşık senin için önemsiz olabilir ama belki de bu çözümün en büyük kısmıdır.

• Arada takılabilir, arada azalabilir, eğer hedefini biliyorsan durma, yorulmaktan şikayet etme. Devam et!



Örnek Menü

Sabah

• 2 yumurtalı omlet

• 2 dilim tam buğday ekmeği

• Bol yeşillik



Ara

Sütlü kahve



Öğle

• Izgara et/tavuk/balık

• Sebzeli salata (zeytinyağlı, ekşili)

• 1 dilim esmer ekmek



Ara

• 1 taze meyve

• 3-4 ceviz



Akşam

• Sebze yemeği

• Yoğurt

• 1 dilim esmer ekmek



Gece

• 1 probiyotik yoğurt veya kefir