Önce bu önerilere dikkat et bakalım ve daha sonra örnek
programı incele. Bu program senin hayatını düzene sokacak, senin daha fit ve
enerjik olmanı sağlayacak. Ama unutma, diyetler kişiye özel olmalıdır. Bu
sebeple bu liste sadece sana yol gösterir, sonrası için mutlaka bir
diyetisyenden yardım almalısın.
• Yediklerini not almaya başla, bu sana çok iyi gelecek. Gerçekten!
• Günde 2-3 litre su iç. Mümkünse 1 litresi alkali su olsun. Daha iyi hissedeceksin.
• Günde 2 fincan yeşil çay iç. Yeşil çayı demleme, sadece sıcak suda 1-2 dakika tut, yeter.
• Günde 1 saat yürüyüş yap, mümkünse açık havada, vakit yoksa bantta, hiç mi yok o zaman dans et! Evde müzik var öyle değil mi?
• Her gün mutlaka yeşil sebzeler ye.
• Her öğünde baharat kullan.
• Ara öğün yap, 2-3 saatte 1 minik öğünler olmalı.
• Şeker ve tuzu azalt, lifi arttır. Bu şekersiz, tuzsuz bir hayat demek. Lifi arttırmak demek daha çok salata, sebze ve tam tahıllı ürünler demek.
• Porsiyonlarını azalt, fark etmeden yediğin 2-3 kaşık senin için önemsiz olabilir ama belki de bu çözümün en büyük kısmıdır.
• Arada takılabilir, arada azalabilir, eğer hedefini biliyorsan durma, yorulmaktan şikayet etme. Devam et!
Örnek Menü
Sabah
• 2 yumurtalı omlet
• 2 dilim tam buğday ekmeği
• Bol yeşillik
Ara
Sütlü kahve
Öğle
• Izgara et/tavuk/balık
• Sebzeli salata (zeytinyağlı, ekşili)
• 1 dilim esmer ekmek
Ara
• 1 taze meyve
• 3-4 ceviz
Akşam
• Sebze yemeği
• Yoğurt
• 1 dilim esmer ekmek
Gece
• 1 probiyotik yoğurt veya kefir