Detoks yapmanın yeni bir mevsime alışmanın tam zamanı. Peki siz buna hazır mısınız? Vücudun arındırıcı sistemini harekete geçiren detoksla bedeninizi yenileyin.

Diyetisyen: Berrin Yiğit



Detoks’un en önemli etkisinin vücudun arındırıcı sistemini harekete geçirmesi olduğunu bilerek işe başlayabilirsiniz. Detoksla vücudun arınması için çalışan öncelikli organlardan bağırsak, böbrek ve karaciğer sağlığına dost beslenmek hedeflenir. Mevsim geçişlerinde, değişen iklime adapte olmaya çalışan metabolizmaya destek olan detoks programları hem zayıflamaya hem de genel sağlığa destektir. Haftada 2-3 gün ya da ayda 1 haftalık kürler uygulayabilirsiniz. Özellikle kötü beslenenler, sürekli hazır gıda tüketenler, stresli işlerde çalışanlar hareketsiz olanlar, düzenli ilaç kullanmak zorunda olanlar için detoks bir tercih değil, yaşam biçimi haline gelmeli.



DETOKS KURALLARI!

• Detoks sadece sıvı ile beslenmek değildir, besin gruplarını çeşitlendirin.

• Büyük porsiyonlar tüketin. Her öğünde ortalama 100 gr protein, 1-2 porsiyon sebze, yeşillik, yarım kase tahıl, 1 yemek kaşığı yağ alternatifi ve bolca baharat olmalı.

• Tuzu limitleyin ama tamamen kesmeyin.

• Her gün, tokken 1 saat spor yapın.

• Düzenli olarak 2 litre su, 1 litre kadar da bitki çayı için. Suyun içine 1 parmak taze zencefil yarım armut, 10 dal maydanoz, 2 dal taze nane atıp için. Bu karışıma 1 adet çubuk tarçın ekleyebilirsiniz (düşük tansiyonunuz varsa eklemeyin).

• Detoks boyunca siyah çay, kahve, alkol, gazlı içecek tüketmeyin.

• Şeker ve yapay tatlandırıcılar kesinlikle yasak.

• Yemeklerinizi günlük olarak pişirin.

• Detoks sonrası 1 hafta geçiş diyeti uygulayın.

• Neyi ne kadar yediğiniz kadar hangi saatlerde yediğinizde önemlidir.



Kahvaltı için ideal saat: 7.00-8.30

Öğle için ideal saat: 12.00-13.00

İkindi için ideal saat: 16.00-17.00

Akşam için ideal saat: 19.00-19.30







DETOKS SÜRESİNCE TÜKETİN!

• Süt ürünleri; yemiş sütleri (badem, Hindistan cevizi gibi)

• Tahıllar; esmer pirinç, karabuğday, kinoa glutensiz yulaf, amarant, teff

• Sebze-meyveler; taze mevsim sebze ve meyveleri

• Protein kaynakları; deniz balığı (çiftlik, kurutma, füme veya konserve değil, kuzu, hindi, organik tavuk, baklagiller, bezelye

• Yağlı tohumlar; ceviz, kabak çekirdeği, fındık, badem, susam, chia, tahin

• Yağlar; zeytinyağı, keten tohumu

• Şeker yerine geçenler; agave, doğal keçiboynuzu pekmezi

• İçecekler; su, bitki çayları, soda

• Çeşniler; elma sirkesi, tüm baharatlar



DETOKS SÜRESİNCE TÜKETMEYİN!

• Süt ürünleri ve yumurta

• Glutenli tüm tahıllar

• Şekerli kurumuş kuru meyveler

• Kremalı veya kızartma sebzeler

• Mısır ve patetes

• Dana eti, şarküteri ürünleri, konserve etler ve soya ürünlerinin hepsi

• Yer fıstığı, salata sosları, margarinler, tereyağı ve mayonez

• Alkol, gazlı içecekler, hazır meyve suları, tüm meşrubatlar

• Şeker, mısır şurubu, tüm şuruplar (maple dahil)

• Ketçap, çikolata, barbekü, tepenyaki, soya gibi tüm hazır soslar



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