ARINMA SUYU
Malzemeler
1 orta boy havuç
1/8 küçük boy lahana
1 küçük turp
1 kase semizotu
Hazırlanışı
Katı meyve sıkacağında sıkıp taze olarak için. Bu sıvının üzerine limon dilimli zencefilli ılık su veya bitki çayı tüketebilirsiniz. Sebze suyunu gündüz saati içtiyseniz yeşil/mate çayı akşam içtiyseniz yasemin veya melisa çayı olabilir.
YENİLEYİCİ SIVI
Malzemeler
1 yeşil elma
1 parmak taze zencefil
1/2 limon (kabuğu soyulmuş)
2 salatalık
1 kereviz
1 kase brokoli
1/4 demet maydanoz
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek için.
ENERJİ SUYU
Malzemeler
1 bardak şekersiz veya ev yapımı badem sütü
1 kase taze veya dondurulmuş ahududu
1 çekirdeksiz hurma
1/2 muz
1 yemek kaşığı chia tohumu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip, buz ekleyerek için.
DETOKS ÇORBASI
Malzemeler
1 enginar
4 dal kuşkonmaz
1/2 demet maydanoz
1 kabak
1 kase brokoli
1 küçük kereviz (yaprakları ile)
Domates suyu
2 yemek kaşığı mercimek veya kinoa
1 limon
Baharat
Hazırlanışı
Limon ve baharatlar hariç tüm malzemeleri karıştırıp pişirin, üzerine limon ve baharat ekleyerek tüketin.
DETOKS SALATASI
Malzemeler
Bebek ıspanak
1/3 yumuşak avakado
1 çiğ enginar
1/4 yeşil elma veya 1 çay bardağı nar
1/2 kase haşlanmış beyaz kinoa
1 yemek kaşığı zeyinyağı
1/4 limonun suyu
Tüm malzemeleri ince ince doğrayarak karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve limonu ekleyerek tüketin.
DETOKS PROGRAMI
Yaş, boy, kilo ve fiziksel aktivite durumunuza göre farklılık gösterse de yukarıda verdiğimiz üç sıvı karışımdan ikisini, çorbayı ve salatayı tüketerek 1 günlük detoks uygulayabilirsiniz.