Detoks programları hem zayıflamaya hem de genel sağlığa destektir.

TARİFLER

ARINMA SUYU

Malzemeler

1 orta boy havuç

1/8 küçük boy lahana

1 küçük turp

1 kase semizotu



Hazırlanışı

Katı meyve sıkacağında sıkıp taze olarak için. Bu sıvının üzerine limon dilimli zencefilli ılık su veya bitki çayı tüketebilirsiniz. Sebze suyunu gündüz saati içtiyseniz yeşil/mate çayı akşam içtiyseniz yasemin veya melisa çayı olabilir.







YENİLEYİCİ SIVI

Malzemeler

1 yeşil elma

1 parmak taze zencefil

1/2 limon (kabuğu soyulmuş)

2 salatalık

1 kereviz

1 kase brokoli

1/4 demet maydanoz



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek için.



ENERJİ SUYU

Malzemeler

1 bardak şekersiz veya ev yapımı badem sütü

1 kase taze veya dondurulmuş ahududu

1 çekirdeksiz hurma

1/2 muz

1 yemek kaşığı chia tohumu



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip, buz ekleyerek için.







DETOKS ÇORBASI

Malzemeler

1 enginar

4 dal kuşkonmaz

1/2 demet maydanoz

1 kabak

1 kase brokoli

1 küçük kereviz (yaprakları ile)

Domates suyu

2 yemek kaşığı mercimek veya kinoa

1 limon

Baharat



Hazırlanışı

Limon ve baharatlar hariç tüm malzemeleri karıştırıp pişirin, üzerine limon ve baharat ekleyerek tüketin.







DETOKS SALATASI

Malzemeler

Bebek ıspanak

1/3 yumuşak avakado

1 çiğ enginar

1/4 yeşil elma veya 1 çay bardağı nar

1/2 kase haşlanmış beyaz kinoa

1 yemek kaşığı zeyinyağı

1/4 limonun suyu



Tüm malzemeleri ince ince doğrayarak karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve limonu ekleyerek tüketin.



DETOKS PROGRAMI

Yaş, boy, kilo ve fiziksel aktivite durumunuza göre farklılık gösterse de yukarıda verdiğimiz üç sıvı karışımdan ikisini, çorbayı ve salatayı tüketerek 1 günlük detoks uygulayabilirsiniz.

