Kısaca vücudun iç temizliği ve toksinlerden arınma olarak adlandırılan detoksu hayatınızın bir parçası yapın, sağlıklı kalın!

Asla detoks yapamayacağına inanan, metabolizması hızlı çalışan genç bedenleri bile yaş aldıkça, yağlandıkça kendine çeken detoksu doğru uygularsanız onu baş tacı bile edebilirsiniz. Yanlış beslenme, stres, kirli hava, radyasyon, sigara dumanı gibi nedenlerle vücutta biriken toksinlerden arınma olarak tanımlanan detoks, ödem atmaya yardımcı oluyor.



TOKSİNLERİ VÜCUTTAN ATMAZSAK NE OLUR?

Vücudunuzdan toksinleri atmazsanız kan dolaşımınız yavaşlar, kendinizi yorgun, bitkin hissedersiniz. Aşırı uyku ya da uykusuzluk, kas ve eklemlerde gerginlik, sinirlilik gibi fiziksel sağlık sorunları yaratabilir. Vücuttan idrar yolu ile böbrekler aracılığıyla, karaciğerden bağırsak ve idrar yolu ile, akciğerlerden soluk alıp vermeyle, bağırsaklardan dışkı ile, deriden terleme ile toksinlerden kurtulabilirsiniz. Toksinler en çok kan damarlarında, lenf bezlerinde, lenf damarlarında, bağ dokularda birikerek hastalıklara yol açabiliyor. Detoks da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Detoks yaptığınız takdirde, gaz ve şişkinlikleriniz azalır. Hücreleriniz onarılmaya başlar. Sindirim sisteminizi dinlendirir. Kan dolaşımınızı hızlandırır. Cildin parlamasına yardımcı olur. Enerji depolar.



TOKSİNLERİ NELER BİRİKTİRİR?

• Fazla kahve ve çay

• Katkılı gıdalar

• Kızartmalar

• Genetiğiyle oynanmış gıdalar

• İyi koşullarda saklanmayan baharatlar

• Beyaz şeker

• Yağlı gıdalar

• Şişmanlık, kilo fazlalığı yüksek olması (beden kitle indeksinin yüksekliği, bel-kalça oranının yüksekliği, yağ oranının yüksekliği)

• Sigara ve alkol

• Ağır metaller (kurşun, civa özellikle boyası dökülmüş binalar, amalgam diş dolguları, düşük kalitede makyaj malzemeleri)



TOKSİNLERDEN KURTULMAK İÇİN

• Lif tüketiminizi artırın. Az lif tüketmek kabızlığa neden olacağı için boşaltım sisteminizi düzensizleştirir. Bu da toksinlerin sindirim sisteminizde birikmesine neden olur. Günlük öğünlerinizde mümkün olduğu kadar taze meyve ve sebze tüketin, öğünlerinizde mutlaka tam tahıllı ve baklagil içeren gıdalar bulundurun.

• Yemeklerinizi lezzetlendirecek şahane bir önerimiz var. Onlara bolca baharat ekleyin. Tükettiğiniz yemeklerin içerisine zencefil, zerdeçal, biberiye, kişniş, karabiber, pul biber gibi baharatlardan mutlaka eklemeye çalışın. Baharatlar zayıflamanıza ve kilo vermenize katkı sağlarken, metabolizmanızı da hızlandırarak yağlarınızdan kurtulmanızı kolaylaştıracak.

• Her sabah uyandığınızda mutlaka güne limonlu su içerek başlayın. Ilık suyun içine bir dilim limon atın ve kahvaltıdan yarım saat önce için. Limon karaciğerinizi hareketlendirerek uyarır ve vücudunuzu toksinlerden arındırma sürecini başlatır.

• Saunaya girin. Eğer fırsat bulabiliyorsanız haftada birkaç kez saunaya girmek hem en iyi hem de en hızlı rahatlama ve detoks aracıdır. Terlerinizle birlikte vücutta biriken toksinleri de atarsınız.

• Cildinizi temizleyin. Bir fırça, kese veya lif yardımı ile vücudunuzdaki ölü derilerden kurtulun. Cildinizi canlandırmak ile kalmayacak aynı zamanda lenf sisteminizi harekete geçirecek ve hücrelerinizden çıkan atık maddelerin vücuttan boşaltılmasını kolaylaştıracak. Ayda bir hamama gitmek de bu işin keyifli yöntemleri arasında sayılabilir.

• Yeşil çay için. Yeşil çayın antioksidan özelliğinden mutlaka yararlanmalısınız. Günde iki bardak yeşil çay sayesinde, hem zarar gören hücreleriniz yenilenecek hem de vücudunuzdaki toksinlerden arınacaksınız.

• Hareketlenin. Düzenli yapılan egzersizler kan akışınızı düzenlediği gibi, bağırsaklarınızın da düzenli çalışmasını sağlar, ayrıca terleme yoluyla da vücudunuzu toksinlerden arındırırsınız. Evinizde kendiniz için ayıracağınız vakitlerde mutlaka yoga, pilates ya da basit egzersiz hareketleri yapın.