Dilara Koçak'tan diyet önerisi

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Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, kışın getirdiği en büyük riskin halsizlik ve hareketsizlik olduğunu söylüyor ve bugünden itibaren yeni hedefler belirleyerek önerilen diyete başlanılmasını belirtiyor.

*Formsante Dergisi'nden alınmıştır.



Havanın daha erken kararması, güneşin yerini yağmurun, karın alması ve soğukların gitgide artıp, işlerin yoğunlaşması dolayısıyla gelişen halsizlik, isteksizlik, mutsuzluk sonucu aşırı yemek atakları bu aylarda daha fazla gelişebiliyor. Uzman Diyetisyen Koçak, “Yeniye geçmek için ne güzel bir hedeftir böyle bir dönem. Haydi, siz de kendinize bu iyiliği yapın, başlayın. Hemen bugün başlayıp 7 gün boyunca uygulayabileceğiniz örnek diyet listesini takip edebilirsiniz” diyor.



1.GÜN

KAHVALTI

1 yumurta

Maydanoz+biber

1 dilim tam buğday ekmeği

2 tam ceviz

ARA

1 elma

ÖĞLE

Mantar sote

Bol yeşil salata

(1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonla)

1 kase mercimek çorbası

ARA

Yarım simit

1 dilim az yağlı peynir

AKŞAM

100 g lor peyniri

Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon ile)

ARA

Yarım nar



2.GÜN

KAHVALTI

1 kase probiyotik yoğurt

1 armut rendesi

Tarçın

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

5 badem

ARA

2 kuru erik

ÖĞLE

8 yemek kaşığı tavuklu nohut

4 yemek kaşığı bulgur pilavı

Yoğurt

Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

ARA

1 avuç beyaz leblebi

1 bardak kefir

AKŞAM

3 yemek kaşığı kinoa salatası (roka, ıspanak göbek ile)

1 haşlanmış yumurta

ARA

1 adet kivi

3 ceviz



3.GÜN

KAHVALTI

1 tam yumurta ve 2 yumurta beyazı ile omlet

1 dilim tam buğday ekmeği

Maydanoz

Yeşil ve kırmızıbiber

ARA

10-15 kuru yaban mersini

10 badem

ÖĞLE

4 ızgara köfte

Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

ARA

1 adet kepekli yağsız tost

Bitki çayı (şekersiz)

AKŞAM

6 yemek kaşığı kıymalı kabak

3 yemek kaşığı yoğurt

Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

ARA

2 mandalina



