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Dilara Koçak'tan diyet önerisi

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, kışın getirdiği en büyük riskin halsizlik ve hareketsizlik olduğunu söylüyor ve bugünden itibaren yeni hedefler belirleyerek önerilen diyete başlanılmasını belirtiyor.
*Formsante Dergisi'nden alınmıştır.

Havanın daha erken kararması, güneşin yerini yağmurun, karın alması ve soğukların gitgide artıp, işlerin yoğunlaşması dolayısıyla gelişen halsizlik, isteksizlik, mutsuzluk sonucu aşırı yemek atakları bu aylarda daha fazla gelişebiliyor. Uzman Diyetisyen Koçak, “Yeniye geçmek için ne güzel bir hedeftir böyle bir dönem. Haydi, siz de kendinize bu iyiliği yapın, başlayın. Hemen bugün başlayıp 7 gün boyunca uygulayabileceğiniz örnek diyet listesini takip edebilirsiniz” diyor.

1.GÜN
KAHVALTI
1 yumurta
Maydanoz+biber
1 dilim tam buğday ekmeği
2 tam ceviz
ARA
1 elma
ÖĞLE
Mantar sote
Bol yeşil salata
(1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonla)
1 kase mercimek çorbası
ARA
Yarım simit
1 dilim az yağlı peynir
AKŞAM
100 g lor peyniri
Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon ile)
ARA
Yarım nar

2.GÜN
KAHVALTI
1 kase probiyotik yoğurt
1 armut rendesi
Tarçın
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
5 badem
ARA
2 kuru erik
ÖĞLE
8 yemek kaşığı tavuklu nohut
4 yemek kaşığı bulgur pilavı
Yoğurt
Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı)
ARA
1 avuç beyaz leblebi
1 bardak kefir
AKŞAM
3 yemek kaşığı kinoa salatası (roka, ıspanak göbek ile)
1 haşlanmış yumurta
ARA
1 adet kivi
3 ceviz

3.GÜN
KAHVALTI
1 tam yumurta ve 2 yumurta beyazı ile omlet
1 dilim tam buğday ekmeği
Maydanoz
Yeşil ve kırmızıbiber
ARA
10-15 kuru yaban mersini
10 badem
ÖĞLE
4 ızgara köfte
Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
ARA
1 adet kepekli yağsız tost
Bitki çayı (şekersiz)
AKŞAM
6 yemek kaşığı kıymalı kabak
3 yemek kaşığı yoğurt
Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
ARA
2 mandalina

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