Diyabet ve egzersiz

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Diyabetlilerin egzersiz yaparken nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Diyabetli kişiler diğerlerine göre egzersiz yaparken daha dikkatli olmak zorunda. Uzmanlar egzersiz yapmak isteyen diyabetlilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

• Egzersizin kan şekerinizi nasıl etkilediğini kontrol edin. Egzersizden önce ve sonra kan değerlerinizi ölçün.

• Eğer kan şekeriniz egzersizden önce yüksekse daha sonrasında daha da yukarı çıkabilir. Bu durumdayken egzersiz konusunda tedbirli olun.

• Yorucu ya da uzun süreli egzersiz de kan şekerinizin düşmesine neden olabilir. Bu durum egzersizden hemen sonra ya da bir süre sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle hazırlıklı olun.

• Egzersize başlamadan önce kan şekeriniz düşükse bir şeyler atıştırın.

• Yanınızda her zaman su ve atıştırmalık bir şeyler (karbonhidrat içecekleri gibi) bulundurun.

