Diyabetlilerin egzersiz yaparken nelere dikkat etmesi gerekiyor?
Diyabetli kişiler diğerlerine göre egzersiz yaparken daha dikkatli olmak zorunda. Uzmanlar egzersiz yapmak isteyen diyabetlilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:
• Egzersizin kan şekerinizi nasıl etkilediğini kontrol edin. Egzersizden önce ve sonra kan değerlerinizi ölçün.
• Eğer kan şekeriniz egzersizden önce yüksekse daha sonrasında daha da yukarı çıkabilir. Bu durumdayken egzersiz konusunda tedbirli olun.
• Yorucu ya da uzun süreli egzersiz de kan şekerinizin düşmesine neden olabilir. Bu durum egzersizden hemen sonra ya da bir süre sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle hazırlıklı olun.
• Egzersize başlamadan önce kan şekeriniz düşükse bir şeyler atıştırın.
• Yanınızda her zaman su ve atıştırmalık bir şeyler (karbonhidrat içecekleri gibi) bulundurun.