Bütünsel sağlığımız için, her bir yıl ve elbette yaşamımız
boyunca istikrarlı bir yaşam tarzımız olmalıdır. Dolayısıyla yıl boyunca kış
aylarında aldığınız kiloları yaz aylarına yaklaşırken sağlıksız yöntem ve
diyetlerle vermeye çalışarak büsbütün bir denge kaybı yaşayabilirsiniz. Bu
nedenle; sizin için doğru olan bir beslenme programı uygulayarak, özellikle bu
aylarda verilen hızlı ve sağlıksız kilo kayıplarının zararlarından korunabilirsiniz.
Şişmanlık tekrar ortaya çıkma potansiyeline sahip, uzun süreli tedaviye ihtiyaç
duyan kronik bir durumdur. Bu nedenle zayıflama programı bireye özel, bireyin
benimseyip, yaşam tarzı haline getirerek uygulayabileceği, yeterli ve dengeli
beslenme alışkanlığı kazandırabilecek özellikte olmalıdır. Öncelikle problemin
kaynağına inilimeli, genel bir sağlık kontrolünden geçilerek olası sebepler
araştırılmalı. Hekim-diyetisyen iş birliği şişmanlığın tedavisinde son derece
önemli. Ayrıca tedavide tek başına diyet tedavisi yeterli olmuyor, diyet
tedavisinin yanı sıra egzersiz programı ve davranış değişikliği tedavisi de
beraberinde gerekiyor.
Zayıflama diyetleri uygulanmadan önce şu hususlara dikkat etmelisiniz;
• Öncelikle, boya uygun ağırlık saptanmalı, kilolu veya şişmansanız önce daha fazla ağırlık artışı önlenmeli, daha sonra ağırlık kaybı hedeflenmelidir. Aşırı ve hızlı ağırlık kaybından mutlaka sakınılmalı.
• Ağırlık kaybı için bireyin cinsiyetine, yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesine, beslenme alışkanlıklarına uygun bir beslenme programı uygulanmalı. Yani zayıflama diyetleri bireye özgü olmalı. Bunun için diyet tedavisi, mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapılmalı.
• Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, bu bir yaşam şekli haline getirilmeli.
• Vücut ağırlığının korunmasında davranışların önemli olduğu unutulmamalı, sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanılmalı. Bunun için gerektiğinde uzmanlardan davranış değiştirme tedavisi desteği sağlanmalı.
Nasıl bir diyet?
Doğru diyet kişiye özeldir. Varsa sağlık problemleri ve vücut ihtiyaçları gözönünde tutularak bir diyetisyen tarafından hazırlanmalı ve takip edilmeli. Bu kapsamda aşağıda vereceğim diyet örneği hiçbir sağlık problemi olmayan, 5 kilo fazlası olduğu varsayılmış yetişkin bir kadın için hazırlanmıştır.
Örnek Menü
1. Gün
Sabah
• 1 su bardağı kefir, muz, toz tarçın karışımı
• 5 ceviz
Ara
• Yeşil çay
• 2 kuru erik
Öğle
• 1 adet haşlanmış yumurta
• 1 su bardağı nohutlu göbek ve havuç salatası
Ara
• Sütlü kahve
• 2 hurma
Akşam
• Soğanlı fırın balık
• Yeşil salata
• 1 dilim tam buğday
Ara
• 1 dilim ananas
• 1 çay bardağı kefir
2. Gün
Sabah
• 1 dilim peynir
• 1 dilim çavdar ekmeği
• 3 yeşil zeytin
• Domates, salatalık, maydanoz, tatlı kırmızıbiber
Ara
• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay
Öğle
• Ton balıklı salata
• 1 dilim ekmek
Ara
• 1 orta boy elma veya armut
• Yarım kase tarçınlı yoğurt
Akşam
• 1 porsiyon ızgara köfte
• Salata
Ara
• 1 su bardağı tarçınlı süt
• Yarım kase nar
3. Gün
Sabah
• 1 yumurta
• 1 dilim peynir
• 1 dilim ekmek
• Yarım su bardağı taze sıkılmış greyfurt
• Tatlı kırmızıbiber ve bol maydanoz
Ara
• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay
Öğle
• Izgara tavuk
• 3 yemek kaşığı bulgur pilavı
• Dereotlu cacık
Ara
• 10 badem
• 2 kivi
Akşam
• Bulgurlu zeytinyağlı ıspanak
• 1 kase yoğurt
• Roka salatası
Ara
• 1 su bardağı fesleğenli ve naneli domates duyu
4. Gün
Sabah
• 2 yumurtalı ıspanaklı omlet
• 1 dilm ekmek
• 1 portakal
• 10 fındık
Ara
• Yarım su bardağı taze sıkılmış greyfurt suyu
Öğle
• 1 kase zeytinyağlı sebze yemeği
• 1 ince dilim çavdar ekmeği
• Az yağlı salata
Ara
• 1 su bardağı domates suyu
Akşam
• 2 kase sebze çorbası
Ara
• 1 su bardağı zencefilli taze sıkılmış elma suyu
• 10 badem
5. Gün
Sabah
• 1 su bardağı kefir
• 1 elma
• 10 yarım ceviz
Ara
• 1 bardak naneli ayran
Öğle
• Narlı ıspanak salatası
• Maden suyu
Ara
• 1/2 muz
Akşam
• Izgara levrek
• Salata
• 1 dilim çavdar ekmeği
Ara
• 1 kase tarçınlı, keten tohumlu yoğurt
Sebze çorbası
Malzemeler
• 1 çay bardağı kırmızı mercimek
• 2-3 kabak
• 1 demet semizotu
• 6-8 dal maydanoz
• 2 domates
• 2 diş sarımsak
• 3-4 dal taze soğan
• Yarım çay kaşığı taze zerdeçal
• Tuz
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Malzemeleri haşladıktan sonra robottan geçirip çorba haline getirin.
Ispanaklı narlı salata
Malzemeler
• Çiğ ıspanak
• 1 rendelenmiş havuç
• 1 çay bardağı nar tanesi
• 2 yemek kaşığı haşlanmış bulgur
• 2 yemek kaşığı yeşil soğan
• 4 top mozerella peyniri
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1/2 limon
• 2 ceviz
Hazırlanışı
Yıkanıp ayıklanmış ıspanak yapraklarını elinizle parçalayıp kaseye alın. Üzerine diğer malzemeleri koyun. Zeytinyağı ve limonu gezdirip harmanlayın. Üstünü ceviz ile süsleyin.