Her yıl bu aylarda pek çoğumuzun derdi yaza 5-6 kilo daha az girmek. Oysa kış boyunca bu denli düşünmemişizdir sağlığımızı ve görüntümüzü. Sorun da burada zaten. Sağlığımız bir bütün ve aylara bölünemez, toplanıp çıkarılamaz...

Bütünsel sağlığımız için, her bir yıl ve elbette yaşamımız boyunca istikrarlı bir yaşam tarzımız olmalıdır. Dolayısıyla yıl boyunca kış aylarında aldığınız kiloları yaz aylarına yaklaşırken sağlıksız yöntem ve diyetlerle vermeye çalışarak büsbütün bir denge kaybı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle; sizin için doğru olan bir beslenme programı uygulayarak, özellikle bu aylarda verilen hızlı ve sağlıksız kilo kayıplarının zararlarından korunabilirsiniz. Şişmanlık tekrar ortaya çıkma potansiyeline sahip, uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan kronik bir durumdur. Bu nedenle zayıflama programı bireye özel, bireyin benimseyip, yaşam tarzı haline getirerek uygulayabileceği, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırabilecek özellikte olmalıdır. Öncelikle problemin kaynağına inilimeli, genel bir sağlık kontrolünden geçilerek olası sebepler araştırılmalı. Hekim-diyetisyen iş birliği şişmanlığın tedavisinde son derece önemli. Ayrıca tedavide tek başına diyet tedavisi yeterli olmuyor, diyet tedavisinin yanı sıra egzersiz programı ve davranış değişikliği tedavisi de beraberinde gerekiyor.



Zayıflama diyetleri uygulanmadan önce şu hususlara dikkat etmelisiniz;

• Öncelikle, boya uygun ağırlık saptanmalı, kilolu veya şişmansanız önce daha fazla ağırlık artışı önlenmeli, daha sonra ağırlık kaybı hedeflenmelidir. Aşırı ve hızlı ağırlık kaybından mutlaka sakınılmalı.

• Ağırlık kaybı için bireyin cinsiyetine, yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesine, beslenme alışkanlıklarına uygun bir beslenme programı uygulanmalı. Yani zayıflama diyetleri bireye özgü olmalı. Bunun için diyet tedavisi, mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapılmalı.

• Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, bu bir yaşam şekli haline getirilmeli.

• Vücut ağırlığının korunmasında davranışların önemli olduğu unutulmamalı, sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanılmalı. Bunun için gerektiğinde uzmanlardan davranış değiştirme tedavisi desteği sağlanmalı.



Nasıl bir diyet?

Doğru diyet kişiye özeldir. Varsa sağlık problemleri ve vücut ihtiyaçları gözönünde tutularak bir diyetisyen tarafından hazırlanmalı ve takip edilmeli. Bu kapsamda aşağıda vereceğim diyet örneği hiçbir sağlık problemi olmayan, 5 kilo fazlası olduğu varsayılmış yetişkin bir kadın için hazırlanmıştır.



Örnek Menü

1. Gün



Sabah

• 1 su bardağı kefir, muz, toz tarçın karışımı

• 5 ceviz



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• Yeşil çay

• 2 kuru erik



Öğle

• 1 adet haşlanmış yumurta

• 1 su bardağı nohutlu göbek ve havuç salatası



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• Sütlü kahve

• 2 hurma



Akşam

• Soğanlı fırın balık

• Yeşil salata

• 1 dilim tam buğday



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• 1 dilim ananas

• 1 çay bardağı kefir





2. Gün

Sabah

• 1 dilim peynir

• 1 dilim çavdar ekmeği

• 3 yeşil zeytin

• Domates, salatalık, maydanoz, tatlı kırmızıbiber



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• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay



Öğle

• Ton balıklı salata

• 1 dilim ekmek



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• 1 orta boy elma veya armut

• Yarım kase tarçınlı yoğurt



Akşam

• 1 porsiyon ızgara köfte

• Salata



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• 1 su bardağı tarçınlı süt

• Yarım kase nar





3. Gün

Sabah

• 1 yumurta

• 1 dilim peynir

• 1 dilim ekmek

• Yarım su bardağı taze sıkılmış greyfurt

• Tatlı kırmızıbiber ve bol maydanoz



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• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay



Öğle

• Izgara tavuk

• 3 yemek kaşığı bulgur pilavı

• Dereotlu cacık



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• 10 badem

• 2 kivi



Akşam

• Bulgurlu zeytinyağlı ıspanak

• 1 kase yoğurt

• Roka salatası



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• 1 su bardağı fesleğenli ve naneli domates duyu





4. Gün

Sabah

• 2 yumurtalı ıspanaklı omlet

• 1 dilm ekmek

• 1 portakal

• 10 fındık



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• Yarım su bardağı taze sıkılmış greyfurt suyu



Öğle

• 1 kase zeytinyağlı sebze yemeği

• 1 ince dilim çavdar ekmeği

• Az yağlı salata



Ara

• 1 su bardağı domates suyu



Akşam

• 2 kase sebze çorbası



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• 1 su bardağı zencefilli taze sıkılmış elma suyu

• 10 badem





5. Gün

Sabah

• 1 su bardağı kefir

• 1 elma

• 10 yarım ceviz



Ara

• 1 bardak naneli ayran



Öğle

• Narlı ıspanak salatası

• Maden suyu



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• 1/2 muz



Akşam

• Izgara levrek

• Salata

• 1 dilim çavdar ekmeği



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• 1 kase tarçınlı, keten tohumlu yoğurt





Sebze çorbası

Malzemeler

• 1 çay bardağı kırmızı mercimek

• 2-3 kabak

• 1 demet semizotu

• 6-8 dal maydanoz

• 2 domates

• 2 diş sarımsak

• 3-4 dal taze soğan

• Yarım çay kaşığı taze zerdeçal

• Tuz

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Malzemeleri haşladıktan sonra robottan geçirip çorba haline getirin.









Ispanaklı narlı salata

Malzemeler

• Çiğ ıspanak

• 1 rendelenmiş havuç

• 1 çay bardağı nar tanesi

• 2 yemek kaşığı haşlanmış bulgur

• 2 yemek kaşığı yeşil soğan

• 4 top mozerella peyniri

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• 1/2 limon

• 2 ceviz



Hazırlanışı

Yıkanıp ayıklanmış ıspanak yapraklarını elinizle parçalayıp kaseye alın. Üzerine diğer malzemeleri koyun. Zeytinyağı ve limonu gezdirip harmanlayın. Üstünü ceviz ile süsleyin.