Kilo problemi yaşayan ya da formuna dikkat eden kişilerin en büyük sorunu elbette mükellef bir kahvaltı sofrasında yediklerine dikkat etmek olacaktır. Yumurta kalori bakımından hem ideal hem de tok tutması açısından oldukça önemli gıdaların arasında yer alır. Bu sebeple diyet kahvaltı önerileri arasında yumurtaya mutlak suretle yer verilmelidir. Diyet kahvaltı önerileri açısından çok daha zengin seçeneklere sahip olmak için Lezzet.com.tr sayfalarına mutlaka göz atmalısınız.

Fırında Hazırlayabileceğiniz Tulum Peynirli Omlet

Malzemeler:

•1 çay bardağı süt

•8 adet yumurta

•2 yemek kaşığı zeytinyağı

•1 adet sarı biber

•1 adet kırmızı biber

•9 adet cherry domates

•1 adet küçük boy soğan

•100 gram tulum peyniri

•2 çay kaşığı kekik

•1 çay kaşığı tuz

•1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

•1 silme çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

•Derin bir kap içerine yumurtaları kırın ve iyice çırpın.

•İyice çırptığınız yumurtaların içine azar azar zeytinyağını ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.

•Baharatları ekleyin.

•Bir kenarda biberleri ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkartın ve ince bir şekilde doğrayın.

•Soğanın kabuklarını soyun. İnce ince doğrayın.

•Cherry domatesleri ortadan ikiye kesin.

•Biber ve domatesin bir kısmını, soğanın ise tamamını, tulum peynirini yumurtanın içine ilave edin.

•Demir döküm bir tava işinizi görecektir. Hafice yağladığınız tavaya elde ettiğiniz karışımı dökün. Kenara ayırdığınız biber ve domatesleri ise üzerine serpin.

•180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.





Yumurtalı Domates

İki sağlıklı lezzetin buluşması olan bu tarif ile hem şık bir sunum hem de muhteşem bir lezzet ortaya çıkartabilirsiniz.

Malzemeler:

•4 adet yumurta

•4 adet büyük boy domates

•1 su bardağı domates püresi

•1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

•½ su bardağı sıcak su

•½ çay kaşığı tuz

•½ çay kaşığı karabiber

•2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

•Domateslerin üst kısmını kapak şeklinde kesin.

•İçini bir kaşık ile dışına zarar vermeyecek şekilde çıkartın.

•Başka bir kenarda zeytinyağını bir tava içine dökün ve kızdırın. Ardından domates püresini ekleyin ve orta ateşte pişmeye bırakın. Sıcak suyu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.

•Domateslerin içine kaşar peynirini bölüştürün.

•Domatesleri fırın tepsisine dizin. İçlerine birer yumurta kırın. Üzerine tuz ve karabiber serpin.

•Hazırladığınız domates sosunu da ilave edin.

•200 derece fırında 10 dakika süresince pişirin.





Kahvaltılık Wrap

Malzemeler:

•2 yumurtadan yapılmış orta pişmiş az yağlı omlet.

•1 fincan cheddar ya da kaşar peyniri

•Tam buğday unlu lavaş tortilla

•Salsa sos

Yapılışı:

•Büyük bir kap içerisinde salsa sos, peynir ve pişmiş yumurtayı karıştırın.

•Lavaş tortillaların içerisine bu karışımı koyun ve sarın.

•Fırın ya da mikrodalgaya dayanıklı bir tabağa dolu tortillayı yerleştirin.

•40 saniye kadar mikrodalga ya da tost makinasında peynir eriyene kadar ısıtın.





Yulaflı Kahvaltı Tarifi

Malzemeler:

•1 adet elma

•2 adet ceviz içi

•1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

•1 dolu çay kaşığı toz tarçın

•1 adet sade probiyotik yoğurt

Yapılışı:

•Elmanın kabuklarını soyun.

•Rendenin büyük tarafı ile elmayı rendeleyin.

•Kararmadan bir kâse içine alın ve üzerine 1 kaşık yulaf ezmesi ekleyin.

•2 tam cevizi istediğiniz şekilde parçalayın. Ve karışıma ilave edin.

•Üzerine toz tarçını ilave edin.

•Son olarak yoğurdu ilave edin ve karıştırın.







Çilek Ve Müsli İle Lezzetli Kahvaltı

Müsli kalori açısından kadınların en büyük kurtarıcılarından biri. Hem lezzetli karışımlara olanak sağlaması hem de hafif kalmanızı sağlaması açısından diyet kahvaltı seçenekleri arasında müsliyi tercih edebilirsiniz.

Malzemeler:

•5 adet çilek

•1 tatlı kaşığı bal

•4 yemek kaşığı müsli

•1 su bardağı light süt

Yapılışı:

•Çukur bir kap içerisine yıkadığınız çilekleri doğrayarak ekleyin.

•Ardından tüm malzemeleri peşi sıra ekleyin ve karıştırın.



