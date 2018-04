"Diyet kişiye özel olmalı"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç'tan öneriler...

Danışanlarıma sıklıkla ‘diyet kişiye özel olmalıdır’ cümlesini tekrarlıyorum. Diyetiniz parmak iziniz gibi size özgü olursa kilo ile ilgili sorununuzu çözersiniz. Çalışma koşullarınız, yemek saatleriniz, listedeki yiyeceklerin kolay hazırlanabilir ve ulaşılır olması, damak zevkinize hatta bütçenize uygun olması da önem taşır. Beslenme programınızın sağlıklı, dengeli olması, her besin grubunu içermesi ve sizin için yeterli kaloriyi sağlaması gerekir. Ayrıca, çeşitlilik içermeli, sizi bıktırmamalı.

Kilolarımızdan sadece yediklerimizi sorumlu tutamayız. Vücudumuzu mükemmel bir makine olarak düşünelim, vücudumuzda salgılanan hormonlar, kilo vermeyi yöneten kontrol panelleri gibiler. Aldığınız besinler hormonlarınızın çalışmasını da etkiler, bazen toplam enerji alımını çok değiştirmeden de diyette yer alan besin kompozisyonlarını ayarlayarak vücut ağırlığı ve vücut yağ içeriğini değiştirmek mümkün olur.

Vücut 24 saatlik döngüsü boyunca metabolik ve hormonal değişimler yaşar, buna bağlı olarak tüketilen besinlerin zamanlaması da kilo vermede etkilidir.



Hepobur beslenme

Sağdan soldan toplanan diyet listeleriyle 1-2 kilo fazlanızı verirsiniz. Sorun sağlığınızı tehdit eden aşırı kiloları vermek. Aşırı kilolu olmak pek çok parametrenin devreye girdiği, tekrarlama özelliği olan bir hastalık. Önce kilolu olmanızın altında yatan problemleri ortaya çıkarmalısınız. Kilo vermek isteyenler ‘bir şeyleri yememeyi’ düşünüyor. Ben ‘neleri yiyebilirsiniz?’ düşüncesine odaklanılmasını öneriyorum.

İsminin esin kaynağı etobur, otobur beslenmeden esinlenerek ‘hepobur’ oldu. ‘Hepobur Beslenme’ diyetinin temel prensibi her tür besin grubunun tüketilmesi… Kilo vermeniz için her şeyden yemelisiniz, önemli olan ‘ne kadar ve ne zaman yiyeceğiniz!’ Evet, mantığınıza aykırı gelebilir ama her şeyden ölçülü şekilde yiyerek sağlıklı kilo verebilirsiniz. Hepobur Beslenme’nin en kritik yanı ‘ölçü’.

Deneyimlerimle gördüm ki; yasaklar listesi, vücudunuzu kıtlık bilincine sokuyor ve kişiler yasaklanan yiyecekleri daha sonraları aşırı biçimde tüketmekten kendilerini alıkoyamıyor. Yiyecekleriniz konusunda kendinizi aşırı kısıtlamamalı ve vücudunuzu, tüketmeyi sevdiğiniz bu gıdalardan yoksun bırakmamalısınız. İnsanların yerken mutlu oldukları, doyduklarını hissettikleri besinler var. Diyet yaparken en büyük düşman açlık. ‘Et yemeden doymuyorum’ diyeni, sebze ve meyvelerle tatmin edemezsiniz. ‘Tatlısız olamam’ diyenler için özel formülleriniz olmalı. İşi gereği dışarıda yemek zorunda olan kişilere evde pişmiş yemekleri öneremezsiniz.

Beslenmenizde temel olarak karbonhidrat, yağ ve proteinler olmalı. Bunun yanı sıra lif, vitamin ve mineraller birlikte tüketildiğinde besinlerin bio yararlılığı artar. Sağlıklı beslenmede kural karışık beslenme. Proteinlerin hayvansal kaynaklı ve bitkisel kaynaklı, yağların hem doymuş hem doymamış gruptan sağlanması, karbonhidratların, fruktoz, nişastalı veya basit şekerler içermesi, liflerin suda çözünen ve çözünmeyen türlerinin de olması ve bütün bu saydıklarımızın dengeli dağılımı önemli.