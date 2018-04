Yeni yıl kararlarınız arasında diyet yapmak da varsa aldığınız bu kararı ertelemeyin. Unutmayın, diyet yapmak motivasyon işi! O motivasyonu sağlayacak kişi de sizsiniz.

Yeni yılda daha sağlıklı bir hayata adım atma ve daha fit olma yolunda aldığınız kararları ertelemeyin. İşte Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber’in diyet motivasyonunuzu yüksek tutacak önerileri...



Size uygun tüyoları öğrenmeden diyete başlamayın

Herkesin beslenme konusunda zaafları vardır. İştahının açık olması, tatlıya hayır diyememek, sağlıklı beslenmeyi çok iyi bildiğini zannetmek gibi. Kendinizle yüzleşip mükemmel olmaya çalışmak yerine zaaflarınıza yenik düşmeyeceğiniz tüyoları bilerek diyet yoluna başlamak, diyeti ikinci gününden bozup kendinize olan güveninizi kaybetmenizi engeller. Çikolataya hayır diyemiyorsanız diyetinize çikolatayı nasıl ve ne miktar ekleyeceğinizi bilmek, gece acıkıyorsanız atıştırabileceğiniz masum atıştırmalıkları bularak diyete başlamak kendinizi reddetmeden motivasyonu yüksek bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olur.



Bu yolda en büyük düşmanınız sizsiniz unutmayın

Eğer defalarca deneyip başaramadıysanız işe içinizde “boşuna uğraşma yine olmayacak” diye konuşup duran canavarı öldürmekle başlayın. İnsanların hedeflerine ulaşamamalarının en büyük sebebi kendilerine inanmamaları ve bu konuda sürekli ürettikleri endişelerdir. Diyeti, yiyecekleri, size ikramda bulunanları, sığamadığınız kıyafetleri ve en önemlisi kendinizi yargılamaktan vazgeçin. Eğer yeni bir yılda yeni bir ben hedefiniz varsa konu hakkındaki önceki zamana ait kötü tecrübelerinizi de geride bırakmak zorundasınız.



Neden zayıflamak istediğinizi listeleyin

Bir şeyi neden istediğimizi hatırlamak, istediğimiz şeye ulaşmaya çalışırken bizi hedefe bağlı kılar. Bu nedenle diyete başlamadan önce gerçekten odaklanabileceğiniz sessiz bir yerde gerçekten neden zayıflamak istediğinizi listeleyin. Utanmak sıkılmak, kabullenmemek yok! Neden zayıflamak istediğinizi madde madde yazın ve diyete başladığınız andan itibaren her sabah ve diyeti bozmaya her yakınlaştığınız an yeniden okuyun. Uzun çizme giyebilmek, merdivenleri rahat çıkmak, korse giymek zorunda kalmamak vs vs. Kendi sebeplerini bulup kendinize hatırlattığınızda diyete uzun süre motive olmanız kolaylaşır.



Kıtlık psikolojisinden çıkın

Daha diyete başlamadan ne kadar çok yiyecekten mahrum kalacağınızı düşünerek kendinize ket vurmaktan vazgeçin. O diyete başlamadan özlemeye başladığınız kek, pasta, çikolata vs. Dünya’daki sonuncu değil. İnanın karşınıza bir daha çıkacak. Ayrıca zayıfladıkça kendinize haftada bir ödül vermek, o sevdiğiniz yiyeceğin tadını daha iyi çıkarmanızı sağlayacak. Hiçbir yiyeceğe bağımlı olmamayı öğrenmek sizi özgür ve daha motive kılar.



Yemek yemeyi sanata dönüştürün

Bir sanat galerisinde resimlerin önünden koşarak geçmiyorsunuz, en yakın arkadaşınızla sohbet ederken cümleleri yutacak kadar hızlı konuşmuyorsunuz, film izlerken zamandan kazanmak için filmi hızlı çekimde izlemiyorsunuz. Peki o zaman yemekleri neden bu kadar hızlı yiyorsunuz. Her şeye ayıracak zamanınız varken, hayatta kalmanızı sağlayan faaliyete ayırdığınız zamandan kısmanız size de tuhaf gelmiyor mu? Öğünler için kendinize en az yarım saat zaman ayırmayı hedefleyin. İlk başlarda zor gelse de birkaç seferden sonra yavaş yemeye başlayacaksınız. Yavaş yemek sadece fizyolojik tokluk sağlamaz aynı zamanda yemekten daha fazla lezzet ve keyif almanızı sağladığı için psikolojik toklukta sağlar. Böylece yemekten hemen sonra daha ne yesem derdine düşmekten kurtulursunuz.



Yemekle olan ilişkinizi düzeltin

Yiyeceklerin yaşamınızın devamlılığını sağlamak için olduğu gerçeğini artık kabullenin. Yemek yemenin endişe, hırs, mutsuzluk ve boşluk hissini doldurmak veya bastırmak için kullanılacak bir hobi olmadığını her aç olmadan yemek yeme ihtiyacı duyduğunuzda kendinize hatırlatın. Hatta bunu yazıp buzdolabınızın veya bilgisayarınızın üzerine asmanız ofiste veya evde neden olduğunu bilmediğiniz tekrarlayan atıştırmalarınızı giderek azaltacaktır.



Diyet motivasyonunu arttıracak 5 basit tüyo:

1- Aç değilken atıştırmak istediğinizde bunu en yakınınızdaki kişiye yüksek sesle itiraf edin. Aç olduğumdan değil sadece çok sıkıldığımdan yemek istiyorum gibi… Düzenli uyguladığınızda işe yaradığını göreceksiniz.



2- İştahınıza yenik düşeceğinizi hissettiğinizde yemek yemeye başlamadan önce aynanın önünde birkaç dakika çıplak vücudunuzu izleyin. Sonra giyinip yemeğe dönün. Çok daha azını yiyeceğinize emin olabilirsiniz.



3- O çok sığmak istediğiniz slim fit gömlek veya pantolonu evde sürekli görebileceğiniz bir yere asın. Hedefinizi düzenli olarak hatırlamanızı sağlar.





4- Haftalık öğün ve egzersiz planınızı hafta sonundan yapın ve takip edebileceğiniz bir yere asın. Uyduğunuz her öğeye işaret koyarak devam edin. Böylece performansınızı yüksek tutar ve yaptığınız hataları daha kolay yakalarsınız.



5- Fit kumbara yapın ve sevdiklerinize teslim edin. Her diyet kaçamağı veya her kaçılan egzersizden sonra kumbarayı saklayan arkadaşınıza 1 TL verin. Arkadaşınızla yüzleşmemek adına bir süre sonra kurallarınıza daha sadık olacağınıza emin olabilirsiniz.