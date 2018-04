Diyet yaparken uygulamanız gereken 10 altın kural!

Tülin Şahin'den diyet yapanlara öneriler!

Bu 10 öneriyi uygulayarak diyetinize yardımcı olun!

1. İstediğinizi yiyin ama porsiyonlarınızı küçük tutun.

2. Zayıf olduğunuzu düşünün. Ben 75 kiloyken kendimi 50 kilodaymış gibi incecik düşünüyordum. Böylece giydiğim her kıyafetin içinde kendimi iyi hissediyordum. Böyle düşündüğümde hareketlerim ve duruşum değişiyordu. Kendinizi zayıflayana kadar bu şekilde motive edebilirsiniz.

3. Her lokmanızı 20-22 defa çiğneyin. Yavaş yavaş yiyin. Ne kadar aceleniz olursa olsun ayaküstü atıştırmak kalp krizine yol açabilir. Ne kadar yavaş yerseniz, o kadar az yersiniz. Bu şekilde midenizin de daha rahat ettiğini ve yemeği daha iyi sindirdiğinizi hissedeceksiniz.

4. Bol bol yürüyün. Yaptığınız spor haricinde elinize geçen her fırsatta bol bol yürüyün. Ben kilo verme sürecimde işe hep yürüyerek gittim. Varacağım yere bir kilometre kala arabadan inip hep yürüdüm. Böylece 27 kilo verdim. Siz de bunu yapabilirsiniz. 10 dakikada yaklaşık 45 kaloriden kurtulacaksınız. Bacaklarınızın sıkılaştığını ve selülitlerinizin azaldığını göreceksiniz.

5. Beyninize doyduğunuza dair sinyal 20 dakika sonra gittiği için, ikinci tabak konusunda acele etmeyin.