Eğer siz de her baharda diyete giriyor, yaz aylarında formunuzu koruyor ve kışın yeniden kilo alıyorsanız özetle bitmek bilmeyen bir yoyo döngüsündeyseniz buna dur deme zamanı bu bahar olsun! Bu diyet ile şimdi başlayın ve unutmayın, beynini değiştiren, bedenini değiştirir.

Sürekli kaçamakların bir sebebi de, beyin kimyasallarındaki dengesizliktir. Diyet yaparken çevrenizden iradesizsin sözünü duyuyorsanız tek suçlu iradeniz olmayabilir. Mutluluk hormonu seratonin ve motivasyon hormonu dopaminin yetersiz salgılanması diyet yapmayı güçleştiren sebeplerden. Eğer diyetinizi tatlı ile bozuyorsanız seratonin, yağ, aşırı kafein ve alkol ile bozuyorsanız dopamin ile ilgili problemleriniz olabilir. Seratonin ve dopamin dengesi için, diyetinize mutlaka sevdiğiniz bir çeşit egzersiz ilave edin ve uyku sürenize dikkat edin.

Hepimiz hormonlarımızın isteklerinin peşinden koştuğumuz bir hayat yaşıyoruz. Tam bu noktada en önemli hormonlardan biri kortizol yani stres hormonu. Vücut fiziksel ve psikolojik stresi ayırt edemediğinden, stres hissettiğimiz her durumda kortizol salgılıyor. Kortizolün her arttığı durumda kaç-savaş tepkisi veren vücudumuzda kilo kaybı zorlaşıyor ve kan şekeri dengesizlikleri yüzünden tatlı isteği artıyor ve diyeti uygulamak zorlaşıyor. Bu nedenle diyeti yaşamla bir bütün olarak düşünmek ve stresi azaltmak gerekiyor. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmalara göre, düzenli meditasyon stres düzeyini azaltmakta ciddi etkili rol oynuyor. Aynı zamanda başka bilimsel çalışmalarda düzenli yoga yapmanın, beslenme konusunda farkındalık kazandırdığını ve diyet yapmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Bu sene sadece besinlerden mucize aramaktan vazgeçip, hayatınıza renk katın. Düzenli yoga ve meditasyonla azalan iştahınızın ve tatlı isteğinizin tadını çıkarın.

Yeni beslenme trendlerinden biri de farkında olarak yeme. Eski kadim bilgilerden öğrenilenlerin üzerine eklenen modern tıp çalışmaları da bu konuyu destekliyor. Yemek yemeye vakit ayırın, yavaş yemeyi öğrenene kadar gerekirse yalnız yemek yiyin. Her lokmanın ‘tarladan sofraya’ ulaşan sürecine teşekkür edin ve tadını çıkarın. Yemek yeme hızınızı azaltmak, günlük aldığınız kaloriyi yaklaşık yüzde 20 azaltmakla kalmaz, dengelenen kan şekeriniz diyete uyumunuzu kolaylaştırır. Ayrıca doymak sadece yutmak ile ilgili bir eylem değildir. Görmek, koklamak ve dokunmak gibi duyularını çalıştırdığınızda çok daha kolay doyduğunuzu ve duygusal yemelerinizin azaldığını göreceksiniz. Bu da diyet yapmadan bile kilo vermenin keyifli bir yolu.





Örnek Menü

Sabah

Hafta içi

• Lor pancake

• Sınırsız söğüş sebze çeşitleri



Hafta sonu

• 1 dilim peynir

• 5 zeytin

• Yarım avokado

• 1 yumurta ve bol söğüş sebze

• 2 dilim ekşi maya ekmek



Öğle

Hafta içi

• 8 yemek kaşığı ana yemek (ıspanak, pazı, yeşil mercimek gibi)

• 1 kase ev yoğurdu veya 1 su bardağı kefir

• 1 dilim ekşi maya ekmek



Hafta sonu

• 4 yemek kaşığı lor peyniri veya 1 iri top mozzarella peyniri

• Bol salata

• 3 ceviz



Ara

• Matcha smoothie



Ara

• 20 kavrulmamış badem veya kaju fıstık veya yer fıstığı veya fındık



Akşam

Hafta içi

• 200 gr yağsız pişirilmiş et/tavuk/balık/hindi

• Sınırsız salata veya haşlanmış sebze



Hafta sonu

• Çeyrek paket yağsız pişirilmiş domatesli integral veya proteinli makarna

• 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya 1 kase yoğurt

• Yağsız salata



Ara

• Anti-inflamatuar süt





Anti inflamatuar süt

Malzemeler

• 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü veya yarım yağlı süt

• 1 silme çay kaşığı toz zerdeçal

• 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 1 çay kaşığı bal

• 1 tutam karabiber



Hazırlanışı

Süt, karabiber ve toz zerdeçalı karıştıra karıştıra kısık ateşte kaynatmadan pişirin. Süt ılıklaştığında bal ve Hindistan cevizi yağını karıştırın. Her gece yatmadan 2 saat önce son ara öğün olarak tüketin.





Kakaolu matcha smoothIe

Malzemeler

• 2 silme tatlı kaşığı ham kakao

• 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 su bardağı yarım yağlı süt

• 2 silme çay kaşığı matcha çayı

• 1 tutam vanilya

• 1/2 muz



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.





Lor pancake

Malzemeler

• 100 gr lor peyniri

• 5 yumurta beyazı

• 1 tutam tuz



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’dan homojen bir yapı kazanana kadar geçirin. Sprey ile yağladığınız tavada önlü arkalı pişirin. Her sabah yağsız közde biber, maydanoz, roka, ıspanak yaprakları gibi farklı sebzeler ile tüketin. Baharatlarla tatlandırabilirsiniz.