Sürekli kaçamakların bir sebebi de, beyin kimyasallarındaki
dengesizliktir. Diyet yaparken çevrenizden iradesizsin sözünü duyuyorsanız tek
suçlu iradeniz olmayabilir. Mutluluk hormonu seratonin ve motivasyon hormonu
dopaminin yetersiz salgılanması diyet yapmayı güçleştiren sebeplerden. Eğer
diyetinizi tatlı ile bozuyorsanız seratonin, yağ, aşırı kafein ve alkol ile
bozuyorsanız dopamin ile ilgili problemleriniz olabilir. Seratonin ve dopamin
dengesi için, diyetinize mutlaka sevdiğiniz bir çeşit egzersiz ilave edin ve
uyku sürenize dikkat edin.
Hepimiz hormonlarımızın isteklerinin peşinden koştuğumuz bir hayat yaşıyoruz. Tam bu noktada en önemli hormonlardan biri kortizol yani stres hormonu. Vücut fiziksel ve psikolojik stresi ayırt edemediğinden, stres hissettiğimiz her durumda kortizol salgılıyor. Kortizolün her arttığı durumda kaç-savaş tepkisi veren vücudumuzda kilo kaybı zorlaşıyor ve kan şekeri dengesizlikleri yüzünden tatlı isteği artıyor ve diyeti uygulamak zorlaşıyor. Bu nedenle diyeti yaşamla bir bütün olarak düşünmek ve stresi azaltmak gerekiyor. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmalara göre, düzenli meditasyon stres düzeyini azaltmakta ciddi etkili rol oynuyor. Aynı zamanda başka bilimsel çalışmalarda düzenli yoga yapmanın, beslenme konusunda farkındalık kazandırdığını ve diyet yapmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Bu sene sadece besinlerden mucize aramaktan vazgeçip, hayatınıza renk katın. Düzenli yoga ve meditasyonla azalan iştahınızın ve tatlı isteğinizin tadını çıkarın.
Yeni beslenme trendlerinden biri de farkında olarak yeme. Eski kadim bilgilerden öğrenilenlerin üzerine eklenen modern tıp çalışmaları da bu konuyu destekliyor. Yemek yemeye vakit ayırın, yavaş yemeyi öğrenene kadar gerekirse yalnız yemek yiyin. Her lokmanın ‘tarladan sofraya’ ulaşan sürecine teşekkür edin ve tadını çıkarın. Yemek yeme hızınızı azaltmak, günlük aldığınız kaloriyi yaklaşık yüzde 20 azaltmakla kalmaz, dengelenen kan şekeriniz diyete uyumunuzu kolaylaştırır. Ayrıca doymak sadece yutmak ile ilgili bir eylem değildir. Görmek, koklamak ve dokunmak gibi duyularını çalıştırdığınızda çok daha kolay doyduğunuzu ve duygusal yemelerinizin azaldığını göreceksiniz. Bu da diyet yapmadan bile kilo vermenin keyifli bir yolu.
Örnek Menü
Sabah
Hafta içi
• Lor pancake
• Sınırsız söğüş sebze çeşitleri
Hafta sonu
• 1 dilim peynir
• 5 zeytin
• Yarım avokado
• 1 yumurta ve bol söğüş sebze
• 2 dilim ekşi maya ekmek
Öğle
Hafta içi
• 8 yemek kaşığı ana yemek (ıspanak, pazı, yeşil mercimek gibi)
• 1 kase ev yoğurdu veya 1 su bardağı kefir
• 1 dilim ekşi maya ekmek
Hafta sonu
• 4 yemek kaşığı lor peyniri veya 1 iri top mozzarella peyniri
• Bol salata
• 3 ceviz
Ara
• Matcha smoothie
Ara
• 20 kavrulmamış badem veya kaju fıstık veya yer fıstığı veya fındık
Akşam
Hafta içi
• 200 gr yağsız pişirilmiş et/tavuk/balık/hindi
• Sınırsız salata veya haşlanmış sebze
Hafta sonu
• Çeyrek paket yağsız pişirilmiş domatesli integral veya proteinli makarna
• 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya 1 kase yoğurt
• Yağsız salata
Ara
• Anti-inflamatuar süt
Anti inflamatuar süt
Malzemeler
• 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü veya yarım yağlı süt
• 1 silme çay kaşığı toz zerdeçal
• 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 1 çay kaşığı bal
• 1 tutam karabiber
Hazırlanışı
Süt, karabiber ve toz zerdeçalı karıştıra karıştıra kısık ateşte kaynatmadan pişirin. Süt ılıklaştığında bal ve Hindistan cevizi yağını karıştırın. Her gece yatmadan 2 saat önce son ara öğün olarak tüketin.
Kakaolu matcha smoothIe
Malzemeler
• 2 silme tatlı kaşığı ham kakao
• 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 su bardağı yarım yağlı süt
• 2 silme çay kaşığı matcha çayı
• 1 tutam vanilya
• 1/2 muz
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
Lor pancake
Malzemeler
• 100 gr lor peyniri
• 5 yumurta beyazı
• 1 tutam tuz
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan homojen bir yapı kazanana kadar geçirin. Sprey ile yağladığınız tavada önlü arkalı pişirin. Her sabah yağsız közde biber, maydanoz, roka, ıspanak yaprakları gibi farklı sebzeler ile tüketin. Baharatlarla tatlandırabilirsiniz.