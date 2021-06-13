Senelerdir zayıflamak için didinip, sayısız diyet denemeleri yapıp, çoğu zaman başarısız olan ya da başarılı olsa bile çok kısa sürede tekrar eski kilolarına dönenlerden misiniz? İşte Uzman Diyetisyen Bengül Akgün'ün kaleminden diyetin şifresi:



Uzman Diyetisyen

Bengül Akgün

@dytbengulakgun

Her zaman söylediğim bir söz var: “Diyet bir kere yapılır ve bu süreç boyunca edindiğiniz deneyimlerle kilo uzun yıllar korunabilir.”

37 senelik meslek hayatımda hep bu söylediğimi gerçekleştirebilmek için ne yapılmalı, nasıl bir program düzenlenmeli diye araştırdım. Ayrıca akademik hayatımın getirdiği besin kimyası uzmanlığımla da diyetin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları belirledim ve sonunda diyetin şifresini oluşturdum...Diyetin şifresi 3K kuralında gizli: Keyifli diyet, kolay zayıflama, kalıcı kilo!

Diyetinizin keyifli olabilmesi için programınızda yer alan menülerin sizi yormaması, yapımı için çok zaman ayırmanızı gerektirmemesi ve tabii ki tadı tuzu azaltılmış zorla yiyebileceğiniz türden olmaması gerekir.

Her zaman hayatınızda yer alan her daim yiyebileceğiniz yemeklerden oluşması, programın her dakikasında diyette olduğunuzu hatırlatmaması, sadece aile içinde değil katıldığınız davetlerde de sizi yormaması gerekir. Kısaca sanki diyette değilmişçesine kolay ve uygulanabilir olması keyifli bir diyet programınız olduğunu gösterir.

Bu husus hiç şüpheniz olmasın kolay kilo vermenizi ve program bittikten sonra ideal kilonuzu uzun yıllar korumanızı da sağlayacaktır. Çünkü diyet süresince her zaman yediğiniz yemekleri içeren bir beslenme düzeninde gittiğiniz için, özlenen besinler ya da yemekler de olmayacaktır.

Unutmayın! Diyet yemek alışkanlığını değil, yeme alışkanlığını değiştirmektir.

Programın içermiş olduğu yiyecekler ve yemekler hayatınızı sağlıklı bir şekilde geçirmeniz için gerekli tüm besin gruplarını içeriyor olması gerekir.

Saç dökülmesi, demir eksikliği anemisi, kemik yoğunluğunun azalması ya da halsizlik bitkinlik baş dönmesi, kan şekerinin düşmesi gibi belirtilerin olmaması sağlıklı bir plan uyguladığınızı gösterir.

Unutmayın! Zayıflama diyeti sağlığınızı bozmanız, kaybetmeniz için değil tam tersine kazanmanız için yapılan bir tedavidir.

Diyet planında mutlaka bulunması gereken bazı besinler vardır. Yulaf ve badem suda çözünür posaları ile kan şekerinizi düzenleyerek iştahınızı baskılar. Yulaf aynı zamanda bağırsak hareketlerinizi artırarak dışkılamayı artırır. Yumurta ve yoğurt, protein içerikleriyle uzun eğiliminizi önler.

TARİFLER

LAHANA ÇORBASI

MALZEMELER

1/4 beyaz lahana

2-3 çiçek brokoli

2 kırmızı kapya biber

1 taze kabak

1/4 kereviz

Kereviz yaprakları

1 baş soğan

Maydanoz, dereotu, kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı süt



HAZIRLANIŞI

Hepsini beraber tavuk suyu ya da kemik suyu ya da normal suda haşlayın. Daha sonra rondoda çekin. Zeytinyağı ve sütü ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Kırmızı pul biber ya da karabiber ile servis edin.

YULAFLI TUZLU KURABİYE

MALZEMELER

2 su bardağı yulaf

2 yumurta

6 yemek kaşığı yoğurt

6 yemek kaşığı lor peynir

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı dilimlenmiş zeytin

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kırmızı pul biber



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın. Hamur yumuşak olduğu için kaşık yardımıyla şekil vererek ceviz büyüklüğünde yağlı kağıt üzerine dökün ve 175 derecede pişirin.

YULAFLI OMLET

MALZEMELER

1 yumurta ve 1 yumurta akı

1 yemek kaşığı yulaf

2 kaşık lor peyniri

1 domates

1 kapya biber

8-10 dal maydanoz



HAZIRLANIŞI

Yumurtaları çırptıktan sonra tüm malzemeleri karıştırarak yağsız tavada pişirin.

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah (08.00-09.00)

1 büyük mayasız lavaş ekmeği

İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta

2 kaşık lor peyniri

1/2 avokado

Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber



Öğle (12.00-13.00)

160 gr ton balığı

1/2 lavaş

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Ara (15.00-16.00)

Parmak kalınlığında 1 dilim ananas



Ara (16.00-17.00)

1/2 çay bardağı sütle hazırlanış kahve

10 çiğ badem



Akşam (18.00-19.00)

Sınırsız lahana çorbası

1/4 lavaş

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Ara (21.00-22.00)

1 su bardağı tarçınlı süt

1/2 deveci armut veya 1 yeşil elma

1 tam ceviz

2. GÜN

Sabah (08.00-09.00)

1 büyük mayasız lavaş ekmeği

İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta

2 kaşık lor peyniri

1/2 avokado

Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber



Öğle (12.00-13.00)

150 gr ızgara ya da fırın tavuk

1/2 lavaş

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Ara (15.00-16.00)

Parmak kalınlığında 1 dilim ananas



Ara (16.00-17.00)

1/2 çay bardağı sütle hazırlanış kahve

10 çiğ badem



Akşam (18.00-19.00)

Sınırsız lahana çorbası

1/4 lavaş

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Ara (21.00-22.00)

1 su bardağı tarçınlı süt

1/2 deveci armut veya 1 yeşil elma

1 tam ceviz

3. GÜN

Sabah (08.00-09.00)

Yulaflı omlet

Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber

2 kaşık lor peyniri

1 kapya biber

1 domates

Kıyılmış maydanoz



Öğle (12.00-13.00)

2 kepçe mercimek ya da ezogelin çorbası

4 kaşık zeytinyağlı pırasa ya da yer elması

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Erken akşam (16.00- 17.00)

150 gr ızgara ya da fırın et

Zeytinyağlı ve limonlu buharda pişmiş brokoli ya da karnabahar

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Ara (19.00-20.00)

1 küçük çay bardağı kadar tuzsuz çekirdek veya tarçın eklenmiş 1 sade probiyotikli yoğurt

1 kuru incir veya kuru kayısı

5 badem

4. GÜN

Sabah (08.00-09.00)

Yulaflı omlet

Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber

2 kaşık lor peyniri

1 kapya biber

1 domates

Kıyılmış maydanoz



Öğle (12.00-13.00)

2 kepçe mercimek ya da ezogelin çorbası

4 kaşık zeytinyağlı pırasa ya da yer elması

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Erken akşam (16.00- 17.00)

150 gr ızgara somon

Zeytinyağında soğanla sotelenmiş sınırsız ıspanak ya da pazı

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle



Ara (19.00- 20.00)

1 küçük çay bardağı kadar tuzsuz çekirdek veya tarçın eklenmiş 1 sade probiyotikli yoğurt

1 kuru incir veya kuru kayısı

5 badem

5. GÜN (ARALIKLI ORUÇ)

Sabah (08.00-09.00)

1 çay bardağı sütle hazırlanmış kahve



Öğle (12.00)

2 dilim tam buğday ekmeği

İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta

2 kaşık lor peyniri veya yarım blok dil peyniri

2 parmak kadar az tuzlu beyaz peynir

1/2 avokado veya 6-7 zeytin

Limonlu yağsız domates, salatalık, maydanoz



Ara (15.00-16.00)

Sütlü kahve

2 yulaflı kurabiye



Akşam (17.00-18.00)

Yemek öncesi su

3-4 ızgara ya da sahanda köfte

4 kaşık kereviz salatası

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı salata



Ara (21.00-22.00)

1/2 deveci armut veya 1 portakal veya 2 ufak mandalina veya 1 yeşil elma

10 çiğ badem

6. GÜN (ARALIKLI ORUÇ)

Sabah (08.00-09.00)

1 çay bardağı sütle hazırlanmış kahve



Öğle (12.00)

2 dilim tam buğday ekmeği

İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta

2 kaşık lor peyniri veya yarım blok dil peyniri

2 parmak kadar az tuzlu beyaz peynir

1/2 avokado veya 6-7 zeytin

Limonlu yağsız domates, salatalık, maydanoz



Ara (15.00-16.00)

Sütlü kahve

2 yulaflı kurabiye



Akşam (17.00-18.00)

Yemek öncesi su

3-4 yemek kaşığı mantarlı hindi sote

2 avuç içi kadar fırında mücver

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı salata



Ara (21.00-22.00)

1/2 deveci armut veya 1 portakal veya 2 ufak mandalina veya 1 yeşil elma

10 çiğ badem

7. GÜN (ARALIKLI ORUÇ)

Sabah (08.00-09.00)

1 çay bardağı sütle hazırlanmış kahve



Öğle (12.00)

2 dilim tam buğday ekmeği

İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta

2 kaşık lor peyniri veya yarım blok dil peyniri

2 parmak kadar az tuzlu beyaz peynir

Yarım avokado veya 6-7 zeytin

Limonlu yağsız domates, salatalık, maydanoz



Ara (15.00-16.00)

Sütlü kahve

2 yulaflı kurabiye



Akşam (17.00-18.00)

Yemek öncesi su

4 kaşık baklagil yemeği

4 kaşık bulgur pilavı

2 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı salata



Ara (21.00-22.00)

1/2 deveci armut veya 1 portakal veya 2 ufak mandalina veya 1 yeşil elma

10 çiğ badem



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