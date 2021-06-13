Diyetin şifresi
Diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Diyette başarılı olamıyor musunuz? Diyetten sonra hemen kilo mu alıyorsunuz? İşte diyetin ve diyetle verile kiloyu korumanın şifreleri, önerileri ve örnek diyet tarifleri:
Senelerdir zayıflamak için didinip, sayısız diyet denemeleri yapıp, çoğu zaman başarısız olan ya da başarılı olsa bile çok kısa sürede tekrar eski kilolarına dönenlerden misiniz? İşte Uzman Diyetisyen Bengül Akgün'ün kaleminden diyetin şifresi:
Uzman Diyetisyen
Bengül Akgün
@dytbengulakgun
Her zaman söylediğim bir söz var: “Diyet bir kere yapılır ve bu süreç boyunca edindiğiniz deneyimlerle kilo uzun yıllar korunabilir.”
37 senelik meslek hayatımda hep bu söylediğimi gerçekleştirebilmek için ne yapılmalı, nasıl bir program düzenlenmeli diye araştırdım. Ayrıca akademik hayatımın getirdiği besin kimyası uzmanlığımla da diyetin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları belirledim ve sonunda diyetin şifresini oluşturdum...Diyetin şifresi 3K kuralında gizli: Keyifli diyet, kolay zayıflama, kalıcı kilo!
- Diyetinizin keyifli olabilmesi için programınızda yer alan menülerin sizi yormaması, yapımı için çok zaman ayırmanızı gerektirmemesi ve tabii ki tadı tuzu azaltılmış zorla yiyebileceğiniz türden olmaması gerekir.
- Her zaman hayatınızda yer alan her daim yiyebileceğiniz yemeklerden oluşması, programın her dakikasında diyette olduğunuzu hatırlatmaması, sadece aile içinde değil katıldığınız davetlerde de sizi yormaması gerekir. Kısaca sanki diyette değilmişçesine kolay ve uygulanabilir olması keyifli bir diyet programınız olduğunu gösterir.
- Bu husus hiç şüpheniz olmasın kolay kilo vermenizi ve program bittikten sonra ideal kilonuzu uzun yıllar korumanızı da sağlayacaktır. Çünkü diyet süresince her zaman yediğiniz yemekleri içeren bir beslenme düzeninde gittiğiniz için, özlenen besinler ya da yemekler de olmayacaktır.
- Unutmayın! Diyet yemek alışkanlığını değil, yeme alışkanlığını değiştirmektir.
- Programın içermiş olduğu yiyecekler ve yemekler hayatınızı sağlıklı bir şekilde geçirmeniz için gerekli tüm besin gruplarını içeriyor olması gerekir.
- Saç dökülmesi, demir eksikliği anemisi, kemik yoğunluğunun azalması ya da halsizlik bitkinlik baş dönmesi, kan şekerinin düşmesi gibi belirtilerin olmaması sağlıklı bir plan uyguladığınızı gösterir.
- Unutmayın! Zayıflama diyeti sağlığınızı bozmanız, kaybetmeniz için değil tam tersine kazanmanız için yapılan bir tedavidir.
- Diyet planında mutlaka bulunması gereken bazı besinler vardır. Yulaf ve badem suda çözünür posaları ile kan şekerinizi düzenleyerek iştahınızı baskılar. Yulaf aynı zamanda bağırsak hareketlerinizi artırarak dışkılamayı artırır. Yumurta ve yoğurt, protein içerikleriyle uzun eğiliminizi önler.
TARİFLER
LAHANA ÇORBASI
MALZEMELER
- 1/4 beyaz lahana
- 2-3 çiçek brokoli
- 2 kırmızı kapya biber
- 1 taze kabak
- 1/4 kereviz
- Kereviz yaprakları
- 1 baş soğan
- Maydanoz, dereotu, kırmızı pul biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı süt
HAZIRLANIŞI
Hepsini beraber tavuk suyu ya da kemik suyu ya da normal suda haşlayın. Daha sonra rondoda çekin. Zeytinyağı ve sütü ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Kırmızı pul biber ya da karabiber ile servis edin.
YULAFLI TUZLU KURABİYE
MALZEMELER
- 2 su bardağı yulaf
- 2 yumurta
- 6 yemek kaşığı yoğurt
- 6 yemek kaşığı lor peynir
- Yarım çay bardağı süt
- 1 çay bardağı dilimlenmiş zeytin
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Kırmızı pul biber
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri karıştırın. Hamur yumuşak olduğu için kaşık yardımıyla şekil vererek ceviz büyüklüğünde yağlı kağıt üzerine dökün ve 175 derecede pişirin.
YULAFLI OMLET
MALZEMELER
- 1 yumurta ve 1 yumurta akı
- 1 yemek kaşığı yulaf
- 2 kaşık lor peyniri
- 1 domates
- 1 kapya biber
- 8-10 dal maydanoz
HAZIRLANIŞI
Yumurtaları çırptıktan sonra tüm malzemeleri karıştırarak yağsız tavada pişirin.
7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Sabah (08.00-09.00)
- 1 büyük mayasız lavaş ekmeği
- İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta
- 2 kaşık lor peyniri
- 1/2 avokado
- Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber
Öğle (12.00-13.00)
- 160 gr ton balığı
- 1/2 lavaş
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Ara (15.00-16.00)
- Parmak kalınlığında 1 dilim ananas
Ara (16.00-17.00)
- 1/2 çay bardağı sütle hazırlanış kahve
- 10 çiğ badem
Akşam (18.00-19.00)
- Sınırsız lahana çorbası
- 1/4 lavaş
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Ara (21.00-22.00)
- 1 su bardağı tarçınlı süt
- 1/2 deveci armut veya 1 yeşil elma
- 1 tam ceviz
2. GÜN
Sabah (08.00-09.00)
- 1 büyük mayasız lavaş ekmeği
- İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta
- 2 kaşık lor peyniri
- 1/2 avokado
- Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber
Öğle (12.00-13.00)
- 150 gr ızgara ya da fırın tavuk
- 1/2 lavaş
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Ara (15.00-16.00)
- Parmak kalınlığında 1 dilim ananas
Ara (16.00-17.00)
- 1/2 çay bardağı sütle hazırlanış kahve
- 10 çiğ badem
Akşam (18.00-19.00)
- Sınırsız lahana çorbası
- 1/4 lavaş
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Ara (21.00-22.00)
- 1 su bardağı tarçınlı süt
- 1/2 deveci armut veya 1 yeşil elma
- 1 tam ceviz
3. GÜN
Sabah (08.00-09.00)
- Yulaflı omlet
- Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber
- 2 kaşık lor peyniri
- 1 kapya biber
- 1 domates
- Kıyılmış maydanoz
Öğle (12.00-13.00)
- 2 kepçe mercimek ya da ezogelin çorbası
- 4 kaşık zeytinyağlı pırasa ya da yer elması
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Erken akşam (16.00- 17.00)
- 150 gr ızgara ya da fırın et
- Zeytinyağlı ve limonlu buharda pişmiş brokoli ya da karnabahar
- 3 kaşık yoğurt
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Ara (19.00-20.00)
- 1 küçük çay bardağı kadar tuzsuz çekirdek veya tarçın eklenmiş 1 sade probiyotikli yoğurt
- 1 kuru incir veya kuru kayısı
- 5 badem
4. GÜN
Sabah (08.00-09.00)
- Yulaflı omlet
- Limon veya nar ekşili ve az tuzlu domates, salatalık, maydanoz, biber
- 2 kaşık lor peyniri
- 1 kapya biber
- 1 domates
- Kıyılmış maydanoz
Öğle (12.00-13.00)
- 2 kepçe mercimek ya da ezogelin çorbası
- 4 kaşık zeytinyağlı pırasa ya da yer elması
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Erken akşam (16.00- 17.00)
- 150 gr ızgara somon
- Zeytinyağında soğanla sotelenmiş sınırsız ıspanak ya da pazı
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon veya nar ekşili salata; domates, salatalık, kırmızı lahana, turp havuç ve dilediğiniz tüm yeşilliklerle
Ara (19.00- 20.00)
- 1 küçük çay bardağı kadar tuzsuz çekirdek veya tarçın eklenmiş 1 sade probiyotikli yoğurt
- 1 kuru incir veya kuru kayısı
- 5 badem
5. GÜN (ARALIKLI ORUÇ)
Sabah (08.00-09.00)
- 1 çay bardağı sütle hazırlanmış kahve
Öğle (12.00)
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta
- 2 kaşık lor peyniri veya yarım blok dil peyniri
- 2 parmak kadar az tuzlu beyaz peynir
- 1/2 avokado veya 6-7 zeytin
- Limonlu yağsız domates, salatalık, maydanoz
Ara (15.00-16.00)
- Sütlü kahve
- 2 yulaflı kurabiye
Akşam (17.00-18.00)
- Yemek öncesi su
- 3-4 ızgara ya da sahanda köfte
- 4 kaşık kereviz salatası
- 3 kaşık yoğurt
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı salata
Ara (21.00-22.00)
- 1/2 deveci armut veya 1 portakal veya 2 ufak mandalina veya 1 yeşil elma
- 10 çiğ badem
6. GÜN (ARALIKLI ORUÇ)
Sabah (08.00-09.00)
- 1 çay bardağı sütle hazırlanmış kahve
Öğle (12.00)
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta
- 2 kaşık lor peyniri veya yarım blok dil peyniri
- 2 parmak kadar az tuzlu beyaz peynir
- 1/2 avokado veya 6-7 zeytin
- Limonlu yağsız domates, salatalık, maydanoz
Ara (15.00-16.00)
- Sütlü kahve
- 2 yulaflı kurabiye
Akşam (17.00-18.00)
- Yemek öncesi su
- 3-4 yemek kaşığı mantarlı hindi sote
- 2 avuç içi kadar fırında mücver
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı salata
Ara (21.00-22.00)
- 1/2 deveci armut veya 1 portakal veya 2 ufak mandalina veya 1 yeşil elma
- 10 çiğ badem
7. GÜN (ARALIKLI ORUÇ)
Sabah (08.00-09.00)
- 1 çay bardağı sütle hazırlanmış kahve
Öğle (12.00)
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- İstediğiniz şekilde pişirdiğiniz 1 yumurta
- 2 kaşık lor peyniri veya yarım blok dil peyniri
- 2 parmak kadar az tuzlu beyaz peynir
- Yarım avokado veya 6-7 zeytin
- Limonlu yağsız domates, salatalık, maydanoz
Ara (15.00-16.00)
- Sütlü kahve
- 2 yulaflı kurabiye
Akşam (17.00-18.00)
- Yemek öncesi su
- 4 kaşık baklagil yemeği
- 4 kaşık bulgur pilavı
- 2 kaşık yoğurt
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı salata
Ara (21.00-22.00)
- 1/2 deveci armut veya 1 portakal veya 2 ufak mandalina veya 1 yeşil elma
- 10 çiğ badem
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