Diyetisyen Berrin Yiğit'ten öneriler

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İyi yaşamak için, sağlık önceliktir. Bunun için akıllı besinler seçmeyi bilmek ve ideal kiloyu korumak gerekiyor. Doğru beslenmeyi yaşam stiline dönüştürmek isteyenler için Diyetisyen Berrin Yiğit'ten öneriler aldık.

İŞTE ADIM ADIM AKILLI BESLENME

Öncelikle vücudunuzu toksinlerden arındırın. Özellikle mevsim geçişlerinde baş gösteren yorgunluk hissi aslında birikimlerin patlak vermesidir. Karaciğer, bağırsak ve böbreklerin daha düşük verimde çalışması kilo yapıyor. İşte bu üç önemli organı temizlemek mükemmel değişimin anahtarı. İlk iş kirleticileri hayatınızdan çıkarın. Sigara, alkol, kirli hava, çöplük gıdalar (fast food, cips, şeker ve şekerlemeler, gazlı içecekler gibi), gereksiz alınan ilaçlar, yapay tatlandırıcılar, katkılı gıdalardan uzak durun. Organik mevsim ürünlerini tercih edin.

Yağ fazlalığı eşittir toksin birikimi. Yağ hücrelerinde saklanan toksinler, kilo verirken açığa çıktığı için arındırıcı besinler tüketmek gerekiyor. Bunların başında domates, semizotu, maydanoz, kuşkonmaz, turp, limon, enginar, elma, greyfurt geliyor.



BUNLARA DİKKAT!

• Sarımsağı bol bol tüketin. Karaciğer enzimlerinin desteklenmesinde, vücudun toksinleri atmasında sarımsağın büyük rolü var.

• Bitkilere yeşil rengini veren klorofil vücuda enerji ve temizlik sinyali veriyor. Ağır malzemelerin atılması için yeşil yapraklı sebzeleri, brokoliyi, Brüksel lahanasını bolca tüketin.

• Karahindiba çayı biraz buruk tadıyla çok hoşunuza gitmeyebilir ama karaciğeri temizleme, ödem atımı, böbreklerin verimli çalışmasına desteği onu vazgeçilmez yapıyor. İçeriğinde tok tutucu, toksin atıcı güçlü bir lif kaynağı bulunan elma da süper besinlerdendir.

• Yemek için acıkmayı, su içmek için de susamayı beklemeyin. Beslenme düzeniniz ve sürekli su içme alışkanlığınız olmalı.

• Kalorilere takılı kalmayın. Önemli olan o gıdanın besleyiciliği, vücuttaki yıkım hızı. Buna en iyi örnek iyi yağlardır. Unutmayın faydalı yağlar depo yağları yakar. Örneğin somon balığı çok yağlıdır ama çok da iyi bir yağ yakıcıdır. Yine badem, ceviz ve fındık da sağlıklı ve kilo kontrolüne destek atıştırmalıklardır. Bu nedenle diyetlerden eksik etmemek gerekiyor.



