Diyetisyen Canan Aksoy'dan diyet listesi

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Diyetisyen Canan Aksoy'dan sağlıklı bir diyet için öneriler...

Metabolizma en temel anlamıyla vücuttaki tüm kimyasal değişimleri içine alan bir süreç. Bu süreç besinin vücuda alınmasıyla başlayıp besinin vücudun tüketebileceği forma (enerjiye) dönüşmesi. Bazal metabolizma ise vücudun temel gereksinimleri için kullandığı enerji demek, yani nefes alıp-vermek, kalp ritmini sağlamak gibi temel fonksiyonlarımız için kullandığımız enerji. Bazal metabolizma günlük metabolizmamızın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturur. Metabolizmamızı oluşturan yüzde 25-30’luk kısım; besinlerin sindirimi ve bilinçli olarak yaptığımız, konuşmak, yürümek için yaktığımız enerjiden gelir. Metabolizmamızı uyandırmak için, kardiyo egzersizlerini kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yaptığınız kas egzersizleriyle destekleyin. Bu egzersizleri yaptıktan sonraki ilk öğününüzde yağsız protein, karbonhidrat, antioksidanı (örneğin balık-salata-ekmek) aynı anda almaya gayret edin.



Dikkat edin!

• Uykunuzu düzenleyin; hormon sisteminin düzenli gitmesinin en önemli ayraçlarından biri düzenli uyku. 22.00- 02.00 arasında uyku sırasında büyüme hormonu aktive olur, büyüme hormonu düzene girdiğinde pek çok hormonunuz da düzene gireceği için metabolizmanız hızlanır. Uykunuzun bir kısmının bu saatlerde olmasını sağlayın, karanlıkta uyuyun ve günde 6-8 saat arasında kaliteli uyumaya özen gösterin.

• Kış boyunca gerek kapalı yerde kalmaktan gerekse kış şartlarına uygun giyinmekten az aldığımız D vitamini için günde en az 30 dakika gün ışığında olmaya gayret edin.

• Öğün atlamayın, metabolik hızımızın yaklaşık dörtte birinin yemek yerken harcadığımız enerjiden geldiğini unutmayın, bu yüzden azar azar ve sık yiyin.

• Öğünlerinizde mutlaka kıvırcık, göbek, marul, tere, roka gibi yeşilliklere, domates, salatalık, biber gibi su içerikleri yüksek salatalık malzemelerine ve kök salatalık malzemeleri olarak adlandırabileceğimiz kırmızı lahana, turp, şalgam, pancar, havuç gibi besinlere yer verin. Tabii ki sezonunda olmalarına özen göstererek. Semizotu, kuzukulağı, madımak gibi yeşilliklerin zeytinyağlı yemeklerini de pişirebilirsiniz.



