Diyet yapanların sık sık tercih ettiği yiyeceklerden biri olan karabuğdayı yeterince tanıyor musunuz? İşte karabuğday hakkında merak edilenler...

Diyet yapanların tercih ettiği yiyeceklerden bir tanesi de, karabuğday… Peki, karabuğdayın gerçekten diyet için doğru bir seçenek olup olmadığı hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, karabuğdayla ilgili merak edilenleri anlattı.

Esansiyel mineraller açısından iyi bir kaynak olan karabuğday unu, diğer tahıl unlarından daha yüksek oranda çinko, bakır ve magnezyum içeriyor. Aynı zamanda yüksek miktarda B1, B2, B3 ve E vitamini içeren bu besin lif ve vitamin içeriğinin zengin olmasından dolayı diyetlerde sık kullanılıyor. Lif içeriğinin fazla olması uzun süre tokluk hissi veriyor ve bağırsakların hızlı çalışmasını sağlıyor. Özellikle sık acıkan kişilerin daha istikrarlı diyet yapmasına yardımcı oluyor.



Karabuğday gluten içermiyor

Kabuğu soyulmuş ve öğütülmemiş karabuğday, lapa ya da un şekline getirilerek, pankek, noodle ve bisküvi hazırlamada tercih ediliyor. Yüksek biyoyararlılığa sahip protein ve dengeli aminoasit kompozisyonu içeren karabuğday, en çok Çin, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Ukrayna’da yetişiyor. Asya’da noodle ve jel yapımında, Avrupa ve Rusya’da pankek yapımında, İtalya’da ise makarna yapımında kullanılan ve oldukça önemli bir içeriğe sahip geleneksel bir besin olan karabuğdayın gluten içermediğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, “Bu nedenle çölyak hastası olan kişiler de karabuğdayı rahatlıkla tüketebiliyor. Alerjik bir etki görülmüyor” diyor.

Karabuğdaylı tarifler:

Karabuğday salatası: Tencereye bir yemek kaşığı zeytinyağı koyup, üzerine küp küp doğranmış bir baş soğan ve iki diş sarımsak ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine doğradığınız bir domates ve bir havucu ilave edin. Bir yemek kaşığı salça ekleyip bir süre kavurduktan sonra yarı kıvamda haşladığınız bir su bardağı karabuğdayı koyun. Üzerine sıcak su koyup karabuğday yumuşayana kadar pişirin. İstediğiniz yeşilliklerin üzerine pişirdiğiniz karabuğdaydan 4-5 kaşık koyabilirsiniz.

Karabuğdaylı soğuk çorba: Karabuğdayı ve nohudu ayrı ayrı haşlayın. 1 kase yoğurda, haşlanmış olan iki yemek kaşığı karabuğday ve iki yemek kaşığı nohut koyun. Üzerine nane ekleyerek servis edebilirsiniz.



Buğday ailesinden değil

İsmine rağmen buğday ile akrabalığı olmayan ve kuzukulağıgiller ailesine bağlı olan karabuğday, Çin'in dağlık bölgelerinde ve kuzey yarımküre ülkelerinde yetişiyor. Yüksek doruklarda kısa bir sürede yetişebilme özelliği bulunan karabuğdayın tarımı, ikinci derece tarım olmasına rağmen tahıl üretimi yapan ülkelerin hemen hepsinde üretiliyor. Ekinler (karabuğday) tahıl olmasa da kullanım benzerliği nedeniyle ekin tohumları, tahıl tanecikleriyle beraber sınıflandırılıyor. Tahıl taneleri genellikle insan besini ve hayvan yemi olarak kullanılıyor.