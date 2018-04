Doğru beslenmenin sırları

Beslenme Uzmanı Ece Durukan'dan dengeli beslenme önerileri aldık...

Artık hepimiz formda ve fit bir vücudun ötesinde sağlıklı, enerjik, kendimizi iyi hissettiğimiz bir hayat için vücudumuza giren yiyecek ve içeceklerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Doğru beslenmek sadece ideal kilomuzu korumaya yardımcı olmuyor; kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi kronik ve yaşam kalitemizi oldukça kötü etkileyen hastalıkların da ortalama yüzde 40 oranında engellenmesine yardımcı oluyor. Doğru beslenmeden kasıt ise tabii ki yeterli ve dengeli beslenme.



BESLENME YONCASINI UNUTMAYIN!

Doğru beslenmenin sırrı; günde ihtiyaç duyduğumuz 50’den fazla besin öğesini yeterli miktarda aldığımızdan emin olmak ve bunu ihtiyacımızın üzerinde enerji yani kalori almadan belirli bir denge içerisinde başarabilmek. Bu süreç zor görünse de yeterli ve dengeli beslenmeyi kolaylaştıran 4 yapraklı bir beslenme yoncamız var. Beslenme yoncası sadece bir kılavuz değil, aslında daha iyi ve mutlu bir hayat yaratmak için kendinize vereceğiniz şansı da temsil ediyor.

Beslenme yoncasının yaprakları kalp sağlığının ve mutluluğun önemini gösterir, etrafındaki zeytin dalları ise zeytinyağının beslenmemizdeki önemini. 4 yaprak, 4 temel besin grubunu temsil eder; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler ve tahıllar. Besin gruplarına ait resimlerle hangi besinin hangi gruba ait olduğunu rahatça görebilir ve beslenmenizi buna göre düzenleyebilirsiniz. Örneğin yumurta ve kuru baklagiller et grubuna aitken, kahvaltılık gevrek ve bulgur tahıl grubuna aittir.

Her öğünde tabağınızı 4 yapraklı yonca gibi her bir besin grubuna yer verecek şekilde hazırlamak vitamin, mineral eksiklikleri, cilt kuruluğu, halsizlik gibi sorunlar yaşamadan forma girmenize yardımcı olur. Nasıl mı? Haydi gelin beraber bir öğle yemeği hazırlayalım…



SÜTÜNÜZÜ İÇTİNİZ Mİ?

Süt hem kemik sağlığı için hem de 85’ten fazla besin öğesini bir bardakta buluşturduğu için son derece faydalı. Eğer süt içtiğinizde rahatsızlık hissediyorsanız bir kase yoğurt tercih edip, az bir miktar süt içebilirsiniz. Her gün azar azar süt miktarını arttırırsanız şikayetleriniz de yavaş yavaş azalabilir. Çalışmalar yağsız süt ürünlerinin zayıflamanıza yardımcı olduğunu ve yağ kaybına destek olduğunu gösteriyor. Daha ince bir bel için tam tahıllar ve yağsız sütün etkisi her geçen gün yeni bir çalışmayla destekleniyor. Bu iki önemli besin kaynağını buluşturan tam tahıllı kahvaltılık gevreklerden faydalanabilirsiniz.