İnsanoğlunun yemek yemeden yaşama süresi birkaç haftayken nefes alıp vermeden yaşama süresi birkaç dakikadır! Doğru nefes alıp verme ile daha kolay yağ yakıp daha uzun yaşayabileceğinizi biliyor musunuz?

Soluk alıp verdiğimiz sürece yaşam devam eder. Nasıl ki yeterli ve dengeli beslenme; kaliteli yaşam yollarını bulmada ve kilo kaybında sizlere büyük katkı sağlıyorsa, aynı şekilde; doğru nefes alıp vermede bir yandan yağ yakılmasını hızlandırırken diğer taraftan uzun yaşam kapılarını size açar. Eğer siz hatalı nefes alıp veriyorsanız, vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atamazsınız. Vücutta günde yaklaşık

15-20 milyar ölü hücre kalıntısı taşınıyor. Vücudun tüm bu yüklerin üstesinden gelebilmesi için, kanın yeterli oksijeni organ ve dokulara taşıması gerekir. Dolayısıyla lenf sistemi de çok iyi çalışacak ki, bu kadar büyük hafriyatı atabilsin. Lenf sisteminin iyi çalışması için iyi bir solunuma gereksinim vardır. Kanımızın oksijenle yüklenmesi nefes alma ile gerçekleşir. Doğru ve bilinçli nefes alma; kanınızın oksijenle yüklenmesini sağlar, ayrıca hem lenf sisteminin hem de kan dolaşımının düzenini sağlar.



Egzersiz anında daha hızlı yağ yakabilmek ve metabolizmayı hızlandırabilmek için;

• İçinizden 4’e kadar sayın burnunuzdan derince nefes alın.

• 16’ya kadar sayarak aldığınız nefesi tutun.

• 8’e kadar sayarak ağızdan nefesi yavaşça verin.

• Bunu her gün 10 kere tekrarlayın.



Yürürken daha çok yağ yakabilmek için;

• İçinizden 4’e kadar sayın burnunuzdan derince nefes alın.

• 2’ye kadar sayarak nefesinizi tutun.

• 4’e kadar sayarak nefesi burundan yavaşça verin.





Örnek Menü

Uyanınca

• 1 bardak oda sıcaklığında su

• 3 kurutulmuş siyah erik ya da 1 yemek kaşığı siyah çekirdekli kuru üzüm



Sabah

• 2 kibrit kutusu kadar az yağlı peynir

• 1 yumurta

• 1 dilim esmer ekmek

• Sınırsız domates, biber, yeşillik söğüş

• 4 siyah zeytin

• 1 su bardağı kefir

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağına eklenmiş taze zencefil



Ara

• 2 ceviz

• 1 fincan kuşkonmaz çayı



Öğle

• Izgara 4 köfte, tavuk ya da balık

• Mevsim salatası

• 1 dilim esmer ekmek

• 1 su bardağı probiyotik yoğurt



Ara

• Sınırsız domates, biber, yeşillik söğüş

• 1 dilim esmer ekmek

• 1 porsiyon mevsim meyvesi

• 1 kibrit kutusu mevsim meyvesi



Akşam

• 1 kase yağsız tarhana çorbası

• Yağsız etle hazırlanan 4 yemek kaşığı kuru baklagil

• Soğan, sarımsak ve sirkeli mevsim salata

• 8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği

• 1 su bardağı probiyotik yoğurt



Ara

• 1 bardak oda sıcaklığında su