Doğumdan sonra yoga

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Hem bedeninize hem ruhunuza iyi gelecek!

Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi/Bebeğimle Elele

Her bebeğin doğumu bir mucize. Ancak bu mutlu olay anneleri hem ruhen hem de bedenen epeyce yoruyor. Özellikle bebeği kucakta taşımak ya da emzirirken aynı pozisyonda uzun süre kalmak sırt ve bel ağrılarına yol açıyor. Yoga ise hem yeni durumla birlikte çalkalanan ruh halini dengeye sokmakta hem de bebekli yaşamın bedensel zorluklarıyla baş etmekte harika bir yöntem



NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Normal doğumdan 6-8 hafta, sezaryen ile doğumdan 10-12 hafta sonra egzersizlere başlanabiliyor. Yoga eğitmeni Tuğçe İnam, özellikle sezaryen ile yapılan doğumlardan sonra yogaya başlamak için dikişlerin tamamen alınmış ve iyileşmiş olması gerektiğini vurguluyor. Hamilelik sonrası yogayı (postnatal yoga) deneyimi olsun olmasın herkes uygulayabiliyor.



NELERE DİKKAT ETMELİ?

Emzirme döneminde yüzüstü yapılan pozlarda hafif bir rahatsızlık hissedilse de bunun kişiye bir zararı bulunmuyor. Yoga sırasında kesinlikle vücudunuzu zorlamayın. Bedendeki sesleri dinleyerek tüm pozları uygulamaya çalışın.

İnam, Postnatal yogada temel prensibin hamilelik ve doğumda açılan dokuların ve bedenin tekrar kapanmasına yönelik çalışmak olduğunu vurgulayarak, “Özellikle abdominal (karın) bölge ve kalçaların tekrar kapanmayı öğrenmesi gerekiyor. O yüzden ayaktaki pozlarda ayakların arasında bacak mesafesinden daha az bir mesafe olmalı” diyor.



