Dr. Nurhayat Gül'den diyet listesi

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İdeal kilo, ideal yemek, ideal yaşam için Dr. Nurhayat Gül'ün önerileri...

Kaliteli bir diyetin şartları

1- İçerdiği mikrobesin miktarı ve en son bilimsel çalışmalara göre düzenlenmiş olması

2- Zadece zayıflamayı değil, beslenme ve yaşam tarzı hastalıklarından korunmayı hedeflemesi

3- Zararlı yiyecek ve alışkanlıklardan kurtulmayı hedef haline getirmesi, yararlı yiyecek ve yaşam tarzı alışkanlıkları kazandırması

4- Değişim için gerekli araçları sunması



Ara öğün yemeyin

Bu şekilde yemek metabolizmanızı hızlandırır ama sizi de daha hızlı yaşlandırır. Ayrıca vücudunuzun sürekli bir şekilde beslenme ve sindirim ile meşgul olması onun bakım onarım, temizlenme, toksik atıklardan kurtulma işlevlerini aksatmasına neden olur. Toksinlerin ve vücut tarafından üretilen serbest oksijen radikallerinin ilk saldırdığı yer genlerinizdir. Bu da her gün genlerinizde mutasyon riskinin artması anlamına gelir. Bu mutasyon önemli bir noktada meydana gelirse kanser gibi hastalıklar başlayabilir. Bu şekilde aralıksız beslenmenin bir zararı da sürekli yeme davranışına neden olması ve bir süre sonra azar azar yiyin kısmının uygulanmasının imkansız hale gelmesidir. Yani bu şekilde beslenmeye alışmak sizi bir süre sonra miktarını kontrol etmekte zorlanacağınız sık ve çok yeme davranışına mecbur eder. Konsantre olmakta zorluk ve sinirlilik yaşar, şekerinizin düştüğünü zannederek

mutlaka yemek yeme zorunluluğu hissedersiniz. Oysa ki gerçekte herkes en azından başlangıçta şeker veya hipoglisemi hastası değildir. Ancak bu şekil ve içerikte yemek sizi uzunca bir süre sonra diyabet hastası haline getirebilecektir. Gerçekte ise bu yaşadıklarınız toksin yükü artmış olan vücudunuzun çöpleri boşalttığı bir süreç olabilir. Hipoglisemi belirtileri ile karışabilir. Siz ise bunun ne olduğunu bilmeden sık sık ve azar azar yemeye devam ederek durumu daha da ağırlaştırıyor olabilirsiniz.



