Dukan Diyeti hakkında her şey!

Dukan Diyeti hakkında merak ettikleriniz bu yazıda!



Yazı: Yaprak Çetinkaya



Dukan Diyeti hakkında merak ettikleriniz bu yazıda! Ayrıca bu diyeti başarılı bir şekilde kilo vererek ve sağlığını kaybetmeyerek deneyimlemiş, sonra da Türk damak tadına uygun tariflerle bir kitap hazırlamış olan Melike Mehmetoğlu'nun önerilerini de kaçırmayın!



DUKAN DİYETİ NEDİR?

Dukan Diyeti karbonhidratlardan ve şekerden kesinlikle uzak duruyor ve proteinlerin zayıflatıcı etkisine inanıyor. Karbonhidrat olarak sadece yulaf kepeği tüketilebiliyor. Protein tercihlerini ise yağsız olanlardan yapmak gerekiyor. Kulağa en hoş gelen yanı ise yağsız proteinlerde tüketim sınırının olmaması… Dört dönemden oluşan Dukan Diyeti’ni ne kadar süreyle yapacağınız vermek istediğiniz kiloya göre değişiyor ve bu konuda diyetin resmi internet sitesindeki test size yardımcı oluyor. 1. dönem olan ve kişiye göre 1 ila 10 gün arasında değişen atak döneminde vücudu sarsmak için sadece saf proteinler tüketiliyor. Ardından seyir dönemi geliyor; proteinlerin yanına sebzeler de ekleniyor ama gün aşırı olmak kaydıyla. 3. dönem yani güçlendirmede vücudun gelinen kiloda sabit kalması hedefleniyor ve devreye haftada bir ödül yemeği ile bir nişastalı öğün giriyor. Koruma döneminde ise artık normal yaşama dönüyorsunuz ancak haftada bir gün saf protein günü yapıyorsunuz.



DUKAN DİYETİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

• Dr. Dukan bu diyetin hayatta iki kez başarılı sonuç vereceğini vurguluyor çünkü vücut her diyette olduğu gibi burada da bir süre sonra direnç kazanıyor ve sonuç almak güçleşiyor.

• Saf proteinlerin sınırsız tüketimine izin verilse de bunu yağsız seçeneklerle yapmak büyük önem taşıyor. Örneğin sınırsız kebap yemek diyetin felsefesine uymuyor.

• Her öğünde kırmızı et yemek söz konusu değil. Tavuk, hindi ve özellikle balık gibi sağlıklı seçeneklere de yer vermek gerekiyor.

• Her diyette olduğu gibi burada da su tüketimi çok önem taşıyor.

• İnternetteki hatalı bilgilere karşı kitabı mutlaka okumak gerekiyor.

• Spor bu diyetin de vazgeçilmezi... Egzersiz yapmıyorsanız dahi her gün en az yarım saat yürümeniz öneriliyor.