Her yıl 1-2 kez yapılacak detoks ile vücudumuzu hafifletmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve sağlıklı yaşamak mümkün.

Uzman Diyetisyen: Banu Topalakçı Salman



Detoks, zihinsel-ruhsal-bedensel arınmadır. Zihinsel ve ruhsal arınma bir süreç ister, bedensel arınma ise her gün vücut tarafından lenf dolaşımımız aracılığı ile doğal olarak gerçekleşir. Bu yazıda sizlere beslenme ile ilgili detoksifikasyon ve metabolizma arındırmaya ilişkin bilimsel gerçekleri aktaracağım.



Detoksifikasyon; kısaca vücudun toksinlerden arınması demek. Hücrelerde biriken ve vücudun istemediği maddeler olan toksinlerden arınma metoduna detoksifikasyon deniyor.



Toksinleri vücuttan uzaklaştıran başlıca organımız karaciğerdir. Bu maddeler dışarıya atılabilmesi için; böbreklerden idrarla, deriden terle, bağırsaklardan dışkı yoluyla atılır. Bu noktada şunu söylemek gerekiyor; karaciğerin görevini tam olarak yapmasını engelleyen bazı maddeler bulunuyor. Bunlar; fazla kafein (çay, kahve, kola gibi), alkol, ilaçlar, sigara dumanı, egzoz dumanı, fazla protein tüketimi, doymuş yağlar, rafine şeker (çay şekeri, tatlılar gibi) Sağlıklı bir vücut belli düzeydeki toksinleri vücuttan rahatlıkla uzaklaştırabilir. Fakat vücutta fazla miktarda toksin varsa bu denge bozuluyor. Toksinler hücrelerin içinde birikmeye başlıyor ve çalışmalarını engelliyor. Günlük işlevini tam yapamaz duruma gelen vücut gerekli enerjiyi üretemediğinden yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon güçlükleri, bellek zayıflığı gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılıyor. Yıl içinde zaman zaman yapılan detoks programları, vücudumuzun üzerindeki fazla toksin yükünü alarak karaciğerimize yardım eder ve zindeliğimizi yeniden kazanmamıza katkıda bulunur. Yani detoksta bilinenin aksine ana hedef kilo vermek değil, vücudu sağlıklı bir şekilde ruhen ve fiziken arındırarak, vücudun dengesini korumasına yardımcı olmak.



Detoks kimler tarafından yapılabilir?

Detoks ihtiyacı, kişiye ve sağlık durumuna göre değişir. En önemli nokta ise bir sağlık kuruluşunda ve diyetisyen gözetiminde verilen öneriler doğrultusunda yapılmasıdır. Mevsim değişikliklerinde detoks yapmak vücudumuz için faydalı olabilir.



• Bir sağlık sorunu olmadan, fazla kiloları nedeniyle zayıflama programına girenler,

• Zihinsel bulanıklık, irritasyon, gözaltında morluklar oluşanlar,

• Kötü nefes, paslı dil, kabızlık, ishal, ciltte akne sorunları olanlar,

• Kötü beden kokusu yaşayanlar,

• Sigara-alkol tüketenler,

• Kimyasal malzemelerle çalışanlar,

• Herhangi bir hastalığı olmayan ve kan testleri normal çıkanlar detoks yapabilir.



Kaç gün yapılmalı?

1-3 gün sürebilir ve mutlaka uzman kontrolünde, gerekli tetkikler yapılmış olarak başlanıp devam edilmelidir.



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