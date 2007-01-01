TARİFLERMEYVE KARIŞIMI
Malzemeler
1/2 elma
1/2 armut
1 dilim ananas
1 çay kaşığı taze zencefil
Çok az tarçınHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.LİMONLU SEBZE YEMEĞİ
Malzemeler
1/2 kabak
2 kuşkonmaz
1-2 çiçek brokoli
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 limonHazırlanışı
Tüm malzemeleri limon suyu sıktığınız tencerenin içinde buharla haşlayın. Zeytinyağını üzerine gezdirerek tüketin.ÇİĞ SEBZE İÇECEĞİ
Malzemeler
1 bağ maydanoz
2-3 yaprak nane
1 avuç dereotu
2 salatalık
1 elma
1 bardak suHazırlanışı
Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin, suyu ekleyerek için.DETOKS ÇORBASI
Malzemeler
1 havuç
1 kabak
1 kereviz
2 kuşkonmaz
1 avuç maydanoz
4 yaprak nane
1 küçük boy tatlı patates
1 leblebi kadar zencefil kökü
1 bardak suHazırlanışı
Tüm malzemeleri kaynatın ve blenderdan geçirerek sıcak olarak tüketin.1 GÜNLÜK DETOKS
Uyanınca
1 bardak suya yarım limon suyu ve 1 zar kadar dövülmüş keten tohumuSabah
Meyve karışımıAra öğün
Tarçınlı probiyotik yoğurt
5 bademÖğle
Esmer pirinç lapası
Limonlu sebze yemeğiAra öğün
Çiğ sebze içeceğiAkşam
Detoks çorbaAra öğün
1 çay bardağı tarçınlı kefir
*Bu programı üç güne kadar uygulayabilirsiniz. Programa ek olarak günde 3 fincan ada çayı ve 2 fincan yeşil çay (1 dilim limon ve çubuk tarçınlı) içilmesi önerilir.