Uzman kontrolünde, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra başlayıp devam edebilirsiniz.

TARİFLER

1/2 elma1/2 armut1 dilim ananas1 çay kaşığı taze zencefilÇok az tarçınTüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.1/2 kabak2 kuşkonmaz1-2 çiçek brokoli1 tatlı kaşığı zeytinyağı1 limonTüm malzemeleri limon suyu sıktığınız tencerenin içinde buharla haşlayın. Zeytinyağını üzerine gezdirerek tüketin.1 bağ maydanoz2-3 yaprak nane1 avuç dereotu2 salatalık1 elma1 bardak suSu hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin, suyu ekleyerek için.1 havuç1 kabak1 kereviz2 kuşkonmaz1 avuç maydanoz4 yaprak nane1 küçük boy tatlı patates1 leblebi kadar zencefil kökü1 bardak suTüm malzemeleri kaynatın ve blenderdan geçirerek sıcak olarak tüketin.1 bardak suya yarım limon suyu ve 1 zar kadar dövülmüş keten tohumuMeyve karışımıTarçınlı probiyotik yoğurt5 bademEsmer pirinç lapasıLimonlu sebze yemeğiÇiğ sebze içeceğiDetoks çorba1 çay bardağı tarçınlı kefir*Bu programı üç güne kadar uygulayabilirsiniz. Programa ek olarak günde 3 fincan ada çayı ve 2 fincan yeşil çay (1 dilim limon ve çubuk tarçınlı) içilmesi önerilir.