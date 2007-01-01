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Eğrisiyle doğrusuyla detoks programı ve tarifleri

Uzman kontrolünde, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra başlayıp devam edebilirsiniz.

TARİFLER

MEYVE KARIŞIMI
Malzemeler
1/2 elma
1/2 armut
1 dilim ananas
1 çay kaşığı taze zencefil
Çok az tarçın

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.



LİMONLU SEBZE YEMEĞİ
Malzemeler
1/2 kabak
2 kuşkonmaz
1-2 çiçek brokoli
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 limon

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri limon suyu sıktığınız tencerenin içinde buharla haşlayın. Zeytinyağını üzerine gezdirerek tüketin.



ÇİĞ SEBZE İÇECEĞİ
Malzemeler
1 bağ maydanoz
2-3 yaprak nane
1 avuç dereotu
2 salatalık
1 elma
1 bardak su

Hazırlanışı
Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin, suyu ekleyerek için.

DETOKS ÇORBASI
Malzemeler
1 havuç
1 kabak
1 kereviz
2 kuşkonmaz
1 avuç maydanoz
4 yaprak nane
1 küçük boy tatlı patates
1 leblebi kadar zencefil kökü
1 bardak su

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri kaynatın ve blenderdan geçirerek sıcak olarak tüketin.



1 GÜNLÜK DETOKS
Uyanınca
1 bardak suya yarım limon suyu ve 1 zar kadar dövülmüş keten tohumu
Sabah
Meyve karışımı
Ara öğün
Tarçınlı probiyotik yoğurt
5 badem
Öğle
Esmer pirinç lapası
Limonlu sebze yemeği
Ara öğün
Çiğ sebze içeceği
Akşam
Detoks çorba
Ara öğün
1 çay bardağı tarçınlı kefir

*Bu programı üç güne kadar uygulayabilirsiniz. Programa ek olarak günde 3 fincan ada çayı ve 2 fincan yeşil çay (1 dilim limon ve çubuk tarçınlı) içilmesi önerilir.

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