Egzersiz depresyonu önlüyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yapılan yeni bir araştırma, depresyonla mücadelede etkili bir yöntemin varlığını ortaya koyuyor: Egzersiz!

Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre egzersiz depresyonun önlenmesinde önemli rol oynuyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Uzman Psikolog Dr. Feyza Bayraktar soğuyan havalar, kısalan günler, iş stresi, ailevi sorunlar, ekonomik nedenler gibi birçok faktörün depresyonu tetiklediğine dikkat çekiyor. Egzersizin beyinde kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan neurotransmitterlerin ve endorfinin artırdığını söyleyen Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, bu artışların kişinin duygu durumunda da olumlu etki yarattığını belirtti.

Psikolog Feyza Bayraktar “Egzersiz yapmak beyinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, oysa zayıf bağışıklık sistemi depresyona karşı kişiyi güçsüz bırakan faktörlerden birisidir. Bedensel hareketlilik ve bedenin şekillenmesi, duruşun düzelmesini, kişinin kendisine olan güveni arttırmada etkilidir. Egzersiz yaparken kişinin günlük sıkıntı ve stres yaratan durumlardan uzaklaşması kafasının rahatlamasına dolayısıyla stres oranının düşmesine yardımcı olur. Bedenin yorulması, stresin azalması, olumlu duyguların artması ile kişi egzersiz sayesinde daha rahat bir uyku uyur. Düzenli uyku da depresyonu engelleyen etkenlerden birisidir. Egzersiz stres ve kaygıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkma yöntemlerinden birisidir. Egzersiz denilince genellikle insanların aklına ağır spor aktiviteleri gelir yalnız haftada üç dört kez yarım saat yürümek bile depresyonu önlemek için etkilidir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son rakamlara göre, dünya üzerinde yaklaşık 121 milyon insan depresyonla mücadele ediyor. Toronto Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, 26 yıl içerisinde yapılan 30 çalışmaya ait verileri inceledi ve 25 çalışmadan egzersiz yapmanın depresyon riskini düşürdüğü sonucu çıktı. Yapılan değerlendirme, düzenli egzersiz yapmanın depresyonu tedavi etmenin yanında, hastalığın ortaya çıkmasını engellediğini gösteriyor. Günde 20 ila 30 dakika arası yürüyüş ya da bahçe işleri gibi hafif şiddetli aktiviteler yapmak, her yaştan insan için depresyonu engelliyor.