20'li yaşlarda yapılan egzersiz orta yaşta beyni koruyabilir...





Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, 20'li yaşlarda yapılan egzersiz sayesinde orta yaşta beynin korunabileceğini ortaya koydu.Sonuçları Neurology dergisinde yayınlanan araştırmada, 20'li yaşlarda koşu, yüzme ve bisiklet gibi kardiyo egzersizleri yapmanın 20 yıl sonrasında düşünme becerilerini ve hafızayı iyileştirdiği gözlendi. Bilim adamları, bu durumun beynin sağlıklı bir kalpten faydalandığına kanıt teşkil ettiğini belirtti.Minnesota Üniversitesi'nde görevli bilim adamlarının araştırma çerçevesinde ortalama 25 yaşındaki yaklaşık 3000 kişiyi incelediği belirtildi. Bu kişilerin araştırmanın ilk yılında ve 20 yıl sonrasında kardiyovasküler egzersiz testlerinden geçirildiği, katılımcılardan yorulana ve nefessiz kalana kadar koşmaları istendi.Ayrıca, araştırmanın başlangıcından 25 yıl sonra da bilişsel testlerle kişilerin düşünme becerileri ve hafızalarıyla ilgili ölçümler yapıldı.Kardiyo egzersizlerinde daha uzun süre performans gösteren kişilerin, 25 yıl sonra sigara, diyabet ve yüksek kolesterol gibi faktörler hesaba katıldığında bile düşünme becerileri ve hafıza testlerinde egzersizlerde düşük performans gösterenlere göre daha iyi sonuçlar aldıkları görüldü.(AA)