Ramazan ayı boyunca formunuzu kaybetmemeniz için Şeyda Coşkun'un önerdiği birbirinden özel tariflere göz atın.
SAHUR: 1 adet haşlanmış organik yumurta ve yulaflı çilek
YULAFLI ÇİLEK Malzemeler:
• 2 kaşık yulaf
• 1 kase çilek ya da 1 adet şeftali
• Yarım çay kaşığının ucu kadar tarçın
• Yarım çay kaşığının ucu kadar toz zencefil
• 1 kahve fincanı badem sütü ya da yarım kahve fincanı laktozsuz inek sütü Hazırlanışı: Çilekleri bölün, şeftali kullanıyorsanız küp küp doğrayın. Üzerine 2 yemek kaşığı yulaf ekleyin. 1 kahve fincanı badem sütü ya da laktozsuz süt ilave ederek servis edin.
İFTAR MÖNÜSÜ
• Yarım bardak limonlu ve zencefilli su
• 3 adet tuzsuz siyah zeytin
• Lor peynirli ıspanak salatası
• Köz patlıcan üzerine yağsız et sote
LOR PEYNİRLİ ISPANAK SALATASI Malzemeler:
• Yarım demet körpe ıspanak
• 5-6 adet kiraz domates
• 1 yemek kaşığı dolusu light lor peyniri
• 1 yemek kaşığı limonun suyu Hazırlanışı: Ispanaklar el yardımı ile parçalanır. Ortadan ikiye kesilen kiraz domatesler de ilave edilir. 1 yemek kaşığı light lor peyniri de eklenerek limon sosuyla birlikte servis edilir.