En fit Ramazan mönüsü

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Ramazan ayı boyunca formunuzu kaybetmemeniz için Şeyda Coşkun'un önerdiği birbirinden özel tariflere göz atın.

SAHUR: 1 adet haşlanmış organik yumurta ve yulaflı çilek



YULAFLI ÇİLEK

Malzemeler:

• 2 kaşık yulaf

• 1 kase çilek ya da 1 adet şeftali

• Yarım çay kaşığının ucu kadar tarçın

• Yarım çay kaşığının ucu kadar toz zencefil

• 1 kahve fincanı badem sütü ya da yarım kahve fincanı laktozsuz inek sütü

Hazırlanışı: Çilekleri bölün, şeftali kullanıyorsanız küp küp doğrayın. Üzerine 2 yemek kaşığı yulaf ekleyin. 1 kahve fincanı badem sütü ya da laktozsuz süt ilave ederek servis edin.



İFTAR MÖNÜSÜ

• Yarım bardak limonlu ve zencefilli su

• 3 adet tuzsuz siyah zeytin

• Lor peynirli ıspanak salatası

• Köz patlıcan üzerine yağsız et sote



LOR PEYNİRLİ ISPANAK SALATASI

Malzemeler:

• Yarım demet körpe ıspanak

• 5-6 adet kiraz domates

• 1 yemek kaşığı dolusu light lor peyniri

• 1 yemek kaşığı limonun suyu

Hazırlanışı: Ispanaklar el yardımı ile parçalanır. Ortadan ikiye kesilen kiraz domatesler de ilave edilir. 1 yemek kaşığı light lor peyniri de eklenerek limon sosuyla birlikte servis edilir.



