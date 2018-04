Fark etmeden diyet...

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den fark etmeden diyet yapmanın formülü...

Amerikan Diyetetik Akademisi 2012’de sağlıklı olmanın sırrını açıkladı ve tabakları şekillendirirsek vücudumuzun da zinde ve olumlu şekil alacağını bildiren bir makale yayınladı. Tabağını

şekillendirmek demek, besinlerin olumlu özelliklerini farklı besin gruplarından alarak sağlığı koruyucu etkiyi arttırmak demek.



FAZLA KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR!

Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidan maddeler doğal yiyeceklerde bir denge halinde bulunuyor ve beraber yenildiklerinde kana geçip birbirlerini etkileyerek vücutta yararlı şekilde dokulara dağılıyorlar. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Örneğin, havuç yiyorsunuz. Havucu tek başına yediğinizde bu besinden aldığınız antioksidan madde olan beta karotenin vücutta kullanılabilmesi için sağlıklı bitkisel yağa ihtiyacı vardır ve böylece yağ ile servis edilmiş havuç yendiğinde en yararlı besin maddesi de vücutta kullanılır. Siyah çayı tek başına içtiğinizde yemekle beraber aldığınız bitkisel kaynaklı demir mineralinin vücutta emilimi bloke olurken, siyah çayı açık içip içine limon damlattığınızda bu olumsuz etki yaratan madde ortamdan yok olur ve demirin emiliminde de sorun olmaz. Midede ve ince bağırsaklarda besinler buluşuyor. Yine unutmamak gerekir ki besinleri ne kadar ayrı ayrı yemeye çalışsak da, besinlerin midede kalma süreleri ortalama 2-3 saat. Besinler beraberce ağız, mide ve bağırsaklarda sindirime uğrar ve ince bağırsakların son kısmında en son emilim ile vücuda beraber dağılır. Yani siz besinleri kendi kendinize ayrı ayrı tüketerek bir akım yaratsanız da, besinler vücutta beraberce etkileşir. Aynen karbonhidratlarla proteinleri bir arada yemeyerek kilo vermek gibi.



Zaten karbonhidratları proteinlerle öğünde ayırmamak aslında teoride yapılsa da, pratikte kesinlikle yapılamaz. Yine farklı bir örnekle besinlerin birbirleri ile etkileşimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatabiliriz. Örneğin, çoğumuz hayat şartları nedeniyle her gün et ve türevlerini düzenli olarak yiyemeyebiliriz. O zaman etten alacağımız kaliteli protein kaynağından mahrum kalır ve sürekli yemezsek B12 vitamini veya demir eksikliği anemisi yaşarız. Bu olumsuz durumu, bulgur pilavının içerisine nohut koyar ve yanına 1 küçük tabak sebze yemeği ve çok az yoğurt eklersek, aynen etten alınan protein gibi kaliteli bir öğün sağlayarak ortadan kaldırmış oluruz. Bu nedenle tabağınızı dört yapraklı yonca gibi düşünün ve her bir yaprağı süt grubu, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahıl grubu olarak hayal edin. Tabağınızda bu dört yapraktan en az 3 tanesinin bulunmasını sağlıyorsanız sağlıklı besleniyorsunuz

demektir.