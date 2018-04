Ferin Batman'dan yağlarla savaş için öneriler...

Vücudun ihtiyacı kadar karbonhidrat, protein ve yağ alımı sağlıklı beslenmenin başlıca kurallarındandır. Yağlı yiyeceklerden, kalp dolaşım sistemini olumsuz yönde etkileyecek damar içi yağlanmalara sebep olabilecek besinlerden uzak durmamız gerekir. Aşırı karbonhidrat ve protein alımı da bacaklarda yağlanmalara sebep olur.



University of Georgia’nın araştırmalarında, yağ hücrelerinde gelişebilme özelliğine sahip bir hücre kültürüne omega 3 yağ asitleri eklendiğinde yağ hücrelerinin aktivitelerinin durduğu vurgulanıyor. Nasıl mı? “Yağ asidi genç yağ hücrelerini öldürüyor ya da büyümesini engelliyor.” Diyetinize somon ve tuna gibi balıkları ekleyin (haftanın üç günü, 85 gr yeterlidir), bunun yanı sıra, EPA ve DHA içeren günlük bir omega 3 kapsülü tüketin.



Doğru besin seçimleri yaparak ve bu besinlere sofranızda sık sık yer vererek, bacaklarınızdaki fazla yağlardan kurtulup yerine ince, uzun ve kuvvetli kaslar koyabilirsiniz. İşte o doğru besinler...



1. GREYFURT

Scripps Klinik’te yapılan bir araştırma,12 hafta süresince öğün öncesi greyfurt yiyenlerde ortalama 1.5 kilo kaybı olduğunu gösterdi. Bu C vitamini deposu meyve, içerdiği benzersiz kimyasal maddeler ile kandaki insülin seviyesini ayarlıyor.



2. HİNDİ ETİ

Proteinler metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur, kas yapımında kullanılırlar. Böylece daha çok kalori yakılır. 100 gr hindi etinde 120 kalori, 26 gr protein ve sadece 1 gr yağ vardır.



3. YULAF

İçerdiği liflerle uzun süre tok tutar, spor yapmanız için gereken enerjiyi verir. Kolesterolle savaşır.



4. BROKOLİ

Yalnızca kalsiyumdan değil aynı zamanda C vitamininden de zengin bir besin olduğu için yağ yakımı metabolizmasında etkin olan kalsiyumun emilimini kolaylaştırır. Lahana familyasının diğer üyeleri gibi A vitamini ve liflerden de zengindir. Çok güçlü fitokimyasallar içerir.



5. YEŞİL ÇAY

Araştırmalar yeşil çayın metabolizmayı hızlandırdığını, bacaklardan ödem atılmasını ve kilo kaybını artırdığını göstermiştir. Morali de düzelten yeşil çay, kanserden koruyucu ve kalp hastalıklarını önleyen maddeler içerir. Harika bir içecek, aynı zamanda çok da lezzetli.



6. ÇORBA

Penn State Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre yemekte başlangıç veya ara öğün olarak bir küçük kase çorba içerek hem daha az yemiş, hem de yağlarınızı hızla yakmış olursunuz. Çorba bol sıvı içeriği ve doyurucu özelliği ile iştahı kapatır.



7. YOĞURT

Çok zengin kalsiyum kaynağı olduğu için zayıflama metabolizmasında çok etkili, protein bakımından da zengin olduğu için tok tutuyor.



8. ELMA VE ARMUT

Araştırmalara göre günde 3 elma veya armut yiyenler yemeyenlere göre daha kolay inceliyorlar. Bol lifli oldukları için tatlı krizlerinde oldukça etkili.



9. ACI BİBER

Stres hormonlarını azaltan capsaicin sayesinde vücutta daha az yağ depolanmasını sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor.



10. SU

Yeni yapılan bir araştırma su içmenin gerçekten kilo vermeyi hızlandırdığını gösteriyor. Yaklaşık 500 ml su alımı artışı ile metabolizma hızında yüzde 30 artış oluyor. Su aynı zamanda iştahı baskılıyor. Sodyum ve toksin atılmasını da sağlayarak ödem ve selülit oluşumunu önlüyor. Yeterli su içmek susuzlukla açlığı karıştırmanızı da önler. Bolca su için. Sabah kalkar kalkmaz ve gün boyu su içmeye devam edin.



* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.