Diyet programlarının temeli, beslenme programı içerisinde yer alan besinler değil, beslenme programının düzenidir.

TARİFLER

LUTENİTSA

Malzemeler

• 2 kg kırmızıbiber

• 1 kg domates

• 2 kg patlıcan

• 2 iri havuç

• 1 baş sarımsak

• 1/2 çay bardağı sirke

• 1 avuç kaya tuzu

• Karabiber

• Kekik

• Zeytinyağı



Hazırlanışı

Kırmızıbiber ve patlıcanları közleyip kabuklarını soyun, havuçları haşlayın, domatesleri soyun robottan geçirin. Domatesler tencereye konup kaynayana kadar pişirip içine kırmızıbiber, patlıcan ve havuçları ekleyin. Daha sonra üzerine dövülmüş sarımsak, sirke, zeytinyağı, tuz, kekik, karabiber ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak halde iken küçük kavanozlara azar azar küçük porsiyonlar halinde doldurun. Kavanozları ters çevrilip soğumaya bırakın.



ÖDEM ATTIRICI MAYDANOZ ÇORBASI

Malzemeler

• 1 demet maydanoz

• 1 küçük soğan

• Zeytinyağı

• 1 çorba kaşığı un



Hazırlanışı

Soğanı doğrayıp yağda kavurun ve 1 çorba kaşığı un ile karıştın. Daha sonra 1 demet maydanozu sapları ile birlikte parçalayıp (dilenirse iri tane olarak olabilir) 1 litre suya ekleyip, blender’dan geçirebilirsiniz.







1. GÜN

Kahvaltı

1 yumurta ile hazırlanmış mantarlı omlet

1 dilim dil peynir

Söğüş sebze

4-5 siyah veya yeşil zeytin

2 dilim tam tahıl ekmek

Ara öğün

1 avuç yaban mersini

Öğle

2 fırın mücver

1 küçük kutu ayran

2 dilim tahıl/buğday ekmeği

Ara öğün

15 fındık

Akşam

Maydanoz çorbası

6 yemek kaşığı taze fasulye

1 kase yoğurt

Ara öğün

2 hurma



2. GÜN

Kahvaltı

Kepekli panini ekmeğine peynirli sandviç

1 su bardağı süt

Ara öğün

15 çiğ kaju

Öğle

2 etli dolma

1 kase yoğurt

Bol yeşil salata (roka, tere, maydanoz)

Ara öğün

Yarım sokak simidi

1 küçük boy ayran (veya 1 dilim peynir)

Akşam

1 kase domates çorbası

1 avuç büyüklüğü ızgara alabalık (brokoli, karnabahar, havuç garnitür ile)

3 yemek kaşığı dolusu cevizli yoğurtlu kereviz salatası

Salata

Ara öğün

10-12 çilek



3. GÜN

Kahvaltı

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt

1 muz

Ara öğün

3 kuru erik

Öğle

5 yemek kaşığı maş fasulyesi salatası

1 kase cacık veya 3 yemek kaşığı yoğurt

Ara öğün

1 yulaf kurabiyesi

Akşam

Et fajita

1 kadeh kırmızı şarap

1 ince dilim esmer ekmek

Mevsim salata

Ara öğün

2 su bardağı dolusu patlamış mısır (yağsız)



4. GÜN

Kahvaltı

Beyaz peynirli yağsız tost

Söğüş sebze

Naneli yeşil çay

Ara öğün

2 dilim ananas (ortası ile birlikte)

Öğle

1 kase ezogelin çorbası

6 yemek kaşığı ıspanak

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı esmer pirinç pilavı veya 1 dilim esmer ekmek

Ara öğün

1 küçük boy light sütlü latte (kremasız)

Akşam

6 yemek kaşığı susuz nohut

3 yemek kaşığı dolusu kepekli makarna veya bulgur pilavı

1 kase cacık veya 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran

Ara öğün

1 kivi



5. GÜN

Kahvaltı

4 yemek kaşığı cornflakes

3-4 yemek kaşığı yoğurt

5-6 fındık veya badem

Ara öğün

2 kuru incir

Öğle

Kuşkonmaz risotto

3 köfte kadar et

Ara öğün

2 grissini

1 krem peynir

Akşam

2 köfte ile hamburger

1 dilim peynir

1 büyük boy ayran

Ara öğün

1 avuç dolusu kabak çekirdeği



6. GÜN

Kahvaltı

2 yumurtalı peynirli omlet

4 dilim sucuk veya 2 dilim salam

1 tatlı kaşığı reçel veya bal

2 dilim tam buğday ekmeği

Yağsız söğüş sebze

Şekersiz limonlu ıhlamur

Ara öğün

10-12 çiğ kaju

Öğle

6 yemek kaşığı börülce salatası

1 büyük kutu ayran

Ara öğün

1 porsiyon sütlü tatlı

Akşam

8 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 kase cacık veya 1 kase yoğurt

Ara öğün

Karışık meyve salatası (1 dilim ananas, 1/4 ayva, 1/4 nar)



7. GÜN

Brunch

Yarım yağsız sade gözleme

1 yumurta ile hazırlanmış menemen

1 dilim beyaz peynir

4-5 adet yeşil zeytin veya 1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

1 tatlı kaşığı doğal reçel veya bal

2 tatlı kaşığı kaymak

1 dilim Macar salam veya 2 dilim pastırma

Taze maydanoz ve kekik salatası

Ara öğün

4 ceviz

Akşam

Baharatlı meyve salatası (limon suyu ve kabuğu, zencefil ile)

Ara öğün

1 su bardağı kefir veya 1 su bardağı süt

