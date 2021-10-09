Form tutmak için diyet programı ve tarifleri
Diyet programlarının temeli, beslenme programı içerisinde yer alan besinler değil, beslenme programının düzenidir.
LUTENİTSA
Malzemeler
• 2 kg kırmızıbiber
• 1 kg domates
• 2 kg patlıcan
• 2 iri havuç
• 1 baş sarımsak
• 1/2 çay bardağı sirke
• 1 avuç kaya tuzu
• Karabiber
• Kekik
• Zeytinyağı
Hazırlanışı
Kırmızıbiber ve patlıcanları közleyip kabuklarını soyun, havuçları haşlayın, domatesleri soyun robottan geçirin. Domatesler tencereye konup kaynayana kadar pişirip içine kırmızıbiber, patlıcan ve havuçları ekleyin. Daha sonra üzerine dövülmüş sarımsak, sirke, zeytinyağı, tuz, kekik, karabiber ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak halde iken küçük kavanozlara azar azar küçük porsiyonlar halinde doldurun. Kavanozları ters çevrilip soğumaya bırakın.
ÖDEM ATTIRICI MAYDANOZ ÇORBASI
Malzemeler
• 1 demet maydanoz
• 1 küçük soğan
• Zeytinyağı
• 1 çorba kaşığı un
Hazırlanışı
Soğanı doğrayıp yağda kavurun ve 1 çorba kaşığı un ile karıştın. Daha sonra 1 demet maydanozu sapları ile birlikte parçalayıp (dilenirse iri tane olarak olabilir) 1 litre suya ekleyip, blender’dan geçirebilirsiniz.
1. GÜN
Kahvaltı
1 yumurta ile hazırlanmış mantarlı omlet
1 dilim dil peynir
Söğüş sebze
4-5 siyah veya yeşil zeytin
2 dilim tam tahıl ekmek
Ara öğün
1 avuç yaban mersini
Öğle
2 fırın mücver
1 küçük kutu ayran
2 dilim tahıl/buğday ekmeği
Ara öğün
15 fındık
Akşam
Maydanoz çorbası
6 yemek kaşığı taze fasulye
1 kase yoğurt
Ara öğün
2 hurma
2. GÜN
Kahvaltı
Kepekli panini ekmeğine peynirli sandviç
1 su bardağı süt
Ara öğün
15 çiğ kaju
Öğle
2 etli dolma
1 kase yoğurt
Bol yeşil salata (roka, tere, maydanoz)
Ara öğün
Yarım sokak simidi
1 küçük boy ayran (veya 1 dilim peynir)
Akşam
1 kase domates çorbası
1 avuç büyüklüğü ızgara alabalık (brokoli, karnabahar, havuç garnitür ile)
3 yemek kaşığı dolusu cevizli yoğurtlu kereviz salatası
Salata
Ara öğün
10-12 çilek
3. GÜN
Kahvaltı
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 su bardağı süt
1 muz
Ara öğün
3 kuru erik
Öğle
5 yemek kaşığı maş fasulyesi salatası
1 kase cacık veya 3 yemek kaşığı yoğurt
Ara öğün
1 yulaf kurabiyesi
Akşam
Et fajita
1 kadeh kırmızı şarap
1 ince dilim esmer ekmek
Mevsim salata
Ara öğün
2 su bardağı dolusu patlamış mısır (yağsız)
4. GÜN
Kahvaltı
Beyaz peynirli yağsız tost
Söğüş sebze
Naneli yeşil çay
Ara öğün
2 dilim ananas (ortası ile birlikte)
Öğle
1 kase ezogelin çorbası
6 yemek kaşığı ıspanak
4 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı esmer pirinç pilavı veya 1 dilim esmer ekmek
Ara öğün
1 küçük boy light sütlü latte (kremasız)
Akşam
6 yemek kaşığı susuz nohut
3 yemek kaşığı dolusu kepekli makarna veya bulgur pilavı
1 kase cacık veya 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran
Ara öğün
1 kivi
5. GÜN
Kahvaltı
4 yemek kaşığı cornflakes
3-4 yemek kaşığı yoğurt
5-6 fındık veya badem
Ara öğün
2 kuru incir
Öğle
Kuşkonmaz risotto
3 köfte kadar et
Ara öğün
2 grissini
1 krem peynir
Akşam
2 köfte ile hamburger
1 dilim peynir
1 büyük boy ayran
Ara öğün
1 avuç dolusu kabak çekirdeği
6. GÜN
Kahvaltı
2 yumurtalı peynirli omlet
4 dilim sucuk veya 2 dilim salam
1 tatlı kaşığı reçel veya bal
2 dilim tam buğday ekmeği
Yağsız söğüş sebze
Şekersiz limonlu ıhlamur
Ara öğün
10-12 çiğ kaju
Öğle
6 yemek kaşığı börülce salatası
1 büyük kutu ayran
Ara öğün
1 porsiyon sütlü tatlı
Akşam
8 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 kase cacık veya 1 kase yoğurt
Ara öğün
Karışık meyve salatası (1 dilim ananas, 1/4 ayva, 1/4 nar)
7. GÜN
Brunch
Yarım yağsız sade gözleme
1 yumurta ile hazırlanmış menemen
1 dilim beyaz peynir
4-5 adet yeşil zeytin veya 1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi
1 tatlı kaşığı doğal reçel veya bal
2 tatlı kaşığı kaymak
1 dilim Macar salam veya 2 dilim pastırma
Taze maydanoz ve kekik salatası
Ara öğün
4 ceviz
Akşam
Baharatlı meyve salatası (limon suyu ve kabuğu, zencefil ile)
Ara öğün
1 su bardağı kefir veya 1 su bardağı süt