1. GÜN
Kahvaltı
Bir bardak light süt
1 armut
4 ceviz
Ara öğün
2 hurma
Öğle
1 sokak simidi
1 kutu ayran
Ara öğün
10 badem
Akşam
120 gr et ya da tavuk
Zeytinyağlı salata
2. GÜN
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta
Light ekmekle beyaz peynirli tost
Salatalık
Öğle
5 çorba kaşığı kıymalı sebze yemeği
2 dilim light ekmek
1 küçük elma
Akşam
Mercimek çorbası
80 gr ton balıklı salata
Ara öğün
1 bardak tarçınlı süt
3. GÜN
Kahvaltı
Lorlu yulaflı kahvaltı
Öğle
Bol sebzeli 5 kaşık makarna
1 kase cacık
Ara öğün
1 kutu probiyotik yoğurt
Akşam
4 ızgara köfte
Zeytinyağlı çoban salata
4. GÜN
Kahvaltı
1 kutu probiyotik yoğurt
3 kaşık yulaf
1 kivi
Öğle
Esmer ekmekle tost
Ayran
Ara öğün
150 gr mevsim meyvesi
Akşam
4 kaşık nohut
3 kaşık bulgur pilavı
Cacık
Yeşil salata
5. GÜN
Uyanınca
1 kivi
Kahvaltı
1 dilim mısır ekmeği
Limitsiz lor peyniri
1 yumurta
Maydanoz, roka
Öğle
Serbest tüketim
Akşam
Mantar sote
100 gr tavuk
100 gr mevsim meyvesi
6. GÜN
Kahvaltı
1 dilim ekşi maya ekmek
1 ince dilim eski kaşar
Domates-salatalık
Öğle
1 kase sebze çorbası
3 köfte
Mevsim salata
Ara öğün
1 kutu probiyotik yoğurt
5 badem
Akşam
Yağ yakıcı salata
7. GÜN
Kahvaltı
1 dilim ekşi maya ekmek
1 kibrit kutusu kadar keçi peyniri
5 zeytin
Salatalık, kırmızıbiber
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1 bardak sütlü kahve
Öğle
Zeytinyağlı sebze yemeği
1 dilim ekşi maya ekmek
4 kaşık yoğurt
Akşam
100 gr hindi eti
1 küçük haşlanmış patates
4 kaşık haşlanmış karnabahar
Ara öğün
100 gr mevsim meyvesi