Diyetisyen: Sevinç Akdur
Şimdi başlıyoruz; kilo vermede en önemli husus dengeli ve düzenli beslenerek yağ yakmak ve böylece de bölgesel incelme sağlamak. Yağ hücreleriniz nerede fazla ise o bölgeden kilo alır, doğru kilo veriyorsanız da bu bölgeleri inceltirsiniz. Yağ yakabilmek için diyet programınızla birlikte günlük 10-12 bardak su için. Suyu gün boyunca azar azar tüketin ki vücut tarafından kullanılsın. Öğün saatleriniz yağ yakabilmeniz için değişmemeli. Tatlandırıcı içeren gazlı içecekler de yağlanmanıza sebep olabilir o yüzden bunlardan uzak durun. Alkollü içeceklerden de uzak durun. Stres de yağlanma sebebi olduğu için nefes egzersizleri yağ yakmanızı oldukça kolaylaştırır. Sağlıklı ve yağdan verilen 3-5 kilo sizi iki beden inceltebilir. Diyet yaparken en zor olan ilk gün. Onu atlattıktan sonra giderek daha kolay uygulayacağınıza emin olabilirsiniz.