Kış aylarında metabolizmanız yavaşladı ve daha az hareket ettiniz. Kaçınılmaz sonuç; daha yağlı bir vücut. Güneş yüzünü gösterdi ve artık kilolarınızı saklamaya çalışmadan özgürce giyinebileceğiniz bir yaz hayal ediyorsunuz. Hayal olarak kalmasın...

Diyetisyen: Sevinç Akdur



Şimdi başlıyoruz; kilo vermede en önemli husus dengeli ve düzenli beslenerek yağ yakmak ve böylece de bölgesel incelme sağlamak. Yağ hücreleriniz nerede fazla ise o bölgeden kilo alır, doğru kilo veriyorsanız da bu bölgeleri inceltirsiniz. Yağ yakabilmek için diyet programınızla birlikte günlük 10-12 bardak su için. Suyu gün boyunca azar azar tüketin ki vücut tarafından kullanılsın. Öğün saatleriniz yağ yakabilmeniz için değişmemeli. Tatlandırıcı içeren gazlı içecekler de yağlanmanıza sebep olabilir o yüzden bunlardan uzak durun. Alkollü içeceklerden de uzak durun. Stres de yağlanma sebebi olduğu için nefes egzersizleri yağ yakmanızı oldukça kolaylaştırır. Sağlıklı ve yağdan verilen 3-5 kilo sizi iki beden inceltebilir. Diyet yaparken en zor olan ilk gün. Onu atlattıktan sonra giderek daha kolay uygulayacağınıza emin olabilirsiniz.





TARİFLER

• 1 kırmızıbiber• 1.5 yemek kaşığı yulaf• 2 yemek kaşığı keçi loru• 1 tutam maydanoz• 1 tutam dereotu• 1 yemek kaşığı zeytinyağı• 1 çay kaşığı keten tohumu• 1 çay kaşığı çörek otuYulafı 2-3 kaşık suyla ıslatın. Tüm malzemeleri karıştırıp tavada arkalı önlü pişirin.• Kırmızı, sarı, yeşil biber• Kuzukulağı• Maydanoz• 3 kaşık keçi loru• 7 badem• 2 dilim ananasTüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.