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Geç kalmayın diyeti

Kış aylarında metabolizmanız yavaşladı ve daha az hareket ettiniz. Kaçınılmaz sonuç; daha yağlı bir vücut. Güneş yüzünü gösterdi ve artık kilolarınızı saklamaya çalışmadan özgürce giyinebileceğiniz bir yaz hayal ediyorsunuz. Hayal olarak kalmasın...

Diyetisyen: Sevinç Akdur

Şimdi başlıyoruz; kilo vermede en önemli husus dengeli ve düzenli beslenerek yağ yakmak ve böylece de bölgesel incelme sağlamak. Yağ hücreleriniz nerede fazla ise o bölgeden kilo alır, doğru kilo veriyorsanız da bu bölgeleri inceltirsiniz. Yağ yakabilmek için diyet programınızla birlikte günlük 10-12 bardak su için. Suyu gün boyunca azar azar tüketin ki vücut tarafından kullanılsın. Öğün saatleriniz yağ yakabilmeniz için değişmemeli. Tatlandırıcı içeren gazlı içecekler de yağlanmanıza sebep olabilir o yüzden bunlardan uzak durun. Alkollü içeceklerden de uzak durun. Stres de yağlanma sebebi olduğu için nefes egzersizleri yağ yakmanızı oldukça kolaylaştırır. Sağlıklı ve yağdan  verilen 3-5 kilo sizi iki beden inceltebilir. Diyet yaparken en zor olan ilk gün. Onu atlattıktan sonra giderek daha kolay uygulayacağınıza emin olabilirsiniz.

TARİFLER
LORLU YULAFLI KAHVALTI
Malzemeler
• 1 kırmızıbiber
• 1.5 yemek kaşığı yulaf
• 2 yemek kaşığı keçi loru
• 1 tutam maydanoz
• 1 tutam dereotu
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı keten tohumu
• 1 çay kaşığı çörek otu

Hazırlanışı
Yulafı 2-3 kaşık suyla ıslatın. Tüm malzemeleri karıştırıp tavada arkalı önlü pişirin.

YAĞ YAKICI AKŞAM SALATASI
Malzemeler
• Kırmızı, sarı, yeşil biber
• Kuzukulağı
• Maydanoz
• 3 kaşık keçi loru
• 7 badem
• 2 dilim ananas

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.

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