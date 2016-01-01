Sağlıklı ve uzun yaşam, doğru beslenme ve güçlü bir spor performansı için geliştirilmiş bir gen testi olan DNAFit ile potansiyelinizi keşfedebilirsiniz.

DNAFit bireyin eşsiz potansiyelini ortaya çıkartmak için genetik şifresini çözüyor ve kişiye özel bir rehber sunuyor. Genetik bilimi alanında uzun yıllardır elde edilen bilgileri bireylerin gerçek potansiyelini keşfetmeleri için kullanan ve dünya çapında pek çok başarı hikayesine imza atan DNAFit, Türkiye’de çalışmalarına başladı.

DNAFit her insanın eşsiz bir genetik yapısı olduğunu ve bu nedenle de kendine özel bir yaşam şekli benimsemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bir kişi için fayda sağlayan bir beslenme veya egzersiz yöntemi bir başka kişide geri dönüşü olmayan zararlara yol açabiliyor. DNAFit genetik biliminden faydalanarak bu zararlı deneme-yanılma yöntemine son vermeyi amaçlıyor. Kişinin kendi tarafından yapılabilen, basit bir tükürük testi olan DNAFit ile bireyin gen varyasyonları inceleniyor ve buna göre beslenme ve spor üzerine rehberlik edecek kişiye özel bir rapor sunuluyor. DNAFit, beslenme şekli, miktarı ve spor alışkanlıkları ile taktiklerine dair bir yol haritası sunarak bireyin genetik potansiyelini ortaya çıkartıyor.





2016 yılı itibariyle Türkiye’de de çalışmalarına başladıklarını açıklayan DNAFit CEO’su Avi Lasarow “DNAFit deneyimli bir bilimsel kurul tarafından yönetiliyor. Genetik bilimine dair en son veriler bireysel bazda fayda sağlamak için kullanılıyor. Türkiye’de son yıllarda doğru şekilde beslenme ve spor yapma anlamında bilinç oldukça arttı. Bu, bireylerin sağlıklı ve uzun yaşamı için önemli bir dönüşüm başlattı. Böyle bir dönüşüm bilimsel bir yaklaşımla desteklenmeli ve bu anlamda kişiye özel bir rehber sunan DNAFit’in Türkiye’de de pek çok kişinin hayatını zenginleştireceğine eminim” dedi.

DNAFit Türkiye’nin spor direktörü, genetik mühendisi ve diyetisyenden oluşan uzman bir kadroyla desteklediği DNAFit kiti www.dnafit.co adresinden temin edilebiliyor. Üç hafta içerisinde kişiye özel rapor Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle sunuluyor.

